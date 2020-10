HR7 GmbH ist neuer Sponsor der HSV Fußballdamen

Neu an Bord: HR7 GmbH The Job Factory

Neu an Bord: Der Hamburger Personaldienstleister HR7 GmbH The Job Factory ist ab sofort Ärmelsponsor des B-Juniorinnen-Bundesligateams und Partner des Frauenfußballs im HSV e.V. Der Hamburger Sport-Verein e.V. begrüßt bei der Stärkung und Weiterentwicklung seiner Sparte Frauen- und Mädchenfußball einen neuen Partner an seiner Seite: Die HR7 GmbH The Job Factory unterstützt den Verein künftig im Rahmen einer langfristig angelegten Kooperation. In diesem Zuge ist das Hamburger Familienunternehmen unter anderem als Ärmelsponsor auf den Trikots des B-Juniorinnen-Bundesligateams präsent. Neben weiteren Logopräsenzen auf der Paul Hauenschild Sportanlage in Norderstedt, der Heimspielstätte der HSV-Frauenteams, umfasst die Zusammenarbeit auch Individualberatungen zu den Themen Bewerbung und Karriere. “Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der HR7 GmbH The Job Factory”, sagt HSV-Präsident Marcell Jansen. “Unsere Fußballerinnen sind darauf angewiesen, in der Ausbildung oder im Job genauso ihren Weg zu gehen wie im Sport. Beides gut miteinander zu vereinen und gemeinsam Zukunftswege zu gestalten, ist ein ausgezeichnetes Kernelement für eine erfolgreiche und inhaltsstark gelebte Kooperation.” Dr. Ralph Hartmann, Geschäftsführer der HR7 GmbH The Job Factory: “Mit unserem Engagement möchten wir die positive Entwicklung des Frauenfußballs im HSV bestärken. Ich selbst habe den Frauenfußball bereits in verschiedenen Funktionen unterstützt und freue mich, dass wir den Spielerinnen mit unserem Know-how als Personaldienstleister zukünftig auch neben dem Platz zur Seite stehen und sie auf ihre berufliche Laufbahn vorbereiten können.” Über HR7: Die HR7 GmbH The Job Factory wurde 2011 als unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen gegründet. Sie steht für eine professionelle und zuverlässige Dienstleistung in den Segmenten Arbeitnehmerüberlassung, Personalvermittlung/-beratung, On-site Management, Interim Management sowie Inhouse Outsourcing. HR7 beschäftigt im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung mehr als 750 Mitarbeiter, die durch sechs Büros vor Ort persönlich betreut werden. HR7 ist mehrfach ausgezeichnet und gehört zu den besten Personaldienstleistern Deutschlands.

