Hüpfburgen mieten oder kaufen bei Happy-Fun

Neue Website für In- und Outdoor Spielgeräte vorgestellt

Die bekannten österreichischen Vermieter und Produzenten von Spielgeräten wie Hüpfburgen haben ihre neue Online-Plattform unter www.happy-fun.com vorgestellt. Auf dieser umfangreichen Website werden alle Vergnügungsprodukte, die man mieten oder kaufen kann sowie viele wichtige Informationen, bereitgestellt.

Seit mehr als 35 Jahren ist die Firma Happy-Fun als der größte Hüpfburg- und Spielgeräteverleiher in Österreich am Markt. Gerade in den letzten Jahren habe man auch die internationale Expansion vorangetrieben, da die Anfragen aus benachbarten Ländern enorm zugenommen haben. Vor allem aus Deutschland erhalten die steirischen Experten für aufblasbare Spielgeräte immer mehr Bestellungen.

Happy-Fun verleiht Spielgeräte für Events aller Art

Zum ständig wachsenden Kundenkreis der Hüpfburgen-Profis aus Österreich, gehören mittlerweile auch Firmen, die mit den Spielgeräten Events aller Art bestücken wollen. Egal ob für Kinder oder Erwachsene, die Experten Happy-Fun haben für alle Zielgruppen die passenden Spielgeräte parat.

Planung und Ausstattung von Indoor-Spielplätzen

Ein weiterer wichtiger Teilbereich des Unternehmens ist die Planung und Ausstattung von Indoor-Spielplätzen. Aufgrund der langjährigen Erfahrung und Expertise berät man Interessenten im Hinblick auf Standort, Betrieb, Ausstattung und Finanzierung. Dadurch können Indoor-Spielplatz-Betreiber von Anfang an richtig durchstarten und erleben keine bösen Überraschungen.

Aufblasbare Werbeartikel als zeitloses Highlight am Werbemarkt

Bedeutsam ist auch der Geschäftsbereich für die Produktion von aufblasbaren Werbeartikeln in allen vorstellbaren Größen und Formen. Diese “Eye-Catcher” haben eine enorme Werbewirksamkeit, sind langlebig und erfreuen sich schon seit Jahrzehnten größter Beliebtheit bei unseren Werbekunden. Auch hier bieten die Werbe-Profis von Happy-Fun die passenden Lösungen zu TOP-Konditionen.

Der österreichische Familienbetrieb für den Verkauf und die Vermietung von Hüpfburgen, ist seit 35 Jahren führender Anbieter von aufblasbaren Spielgeräten mit eigener Fachwerkstatt.

Kontakt

Happy Fun GmbH

Jonathan Schellnast

Rotleitenstrasse 5

8295 St. Johann in der Haide bei Hartberg

+43 3332 65 185

contact@happy-fun.com

https://www.happy-fun.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.