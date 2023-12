Hüttenzauber bei erwinmueller.de

Gemütliches Zuhause im klassisch rustikalen Stil oder modernen Alpenlook

Urlaub auf der Almhütte oder in einem gemütlichen Chalet in den Alpen ist für viele der Inbegriff von Erholung. Dieses Hüttenambiente lässt sich mit den Heimtextilien von erwinmueller.de ganz leicht in das Zuhause holen. In der aktuellen Themenwelt “ Hüttenzauber“ zeigt Erwin Müller zwei verschiedene Looks: den klassisch rustikalen Stil mit farbenfrohen Karos und den modernen Alpenlook in harmonischen Naturfarben.

Shop the Look

Klassisch rustikal im roten Karo-Design oder moderner Alpenchic. Beide Stile sind heimelig und gemütlich und lassen sich mit den Heimtextilien und Accessoires von erwinmueller.de ganz leicht im Zuhause umsetzen. Sehr hilfreich ist dazu die Shop-Funktion „Shop the Look“. Ganz einfach den Lieblingsstil aussuchen, auf den Button klicken und schon erscheint die Vorschlagsliste mit allen Produkten, die dazu passen. Jetzt einfach nur noch auswählen und schon ist der neue Look für Schlafzimmer, Wohnzimmer, Bad oder Essbereich auf dem Weg.

Klassisch rustikaler Hüttenzauber

Rotes Karo-Design ist für den alpinen Einrichtungsstil ganz typisch. Mit einer weichen, karierten Bierbankauflage, Kissen mit Webpelz- oder Veloursbezug und Fleece-Wohndecken wird der Sitzbereich zur gemütlichen Kuschelecke. Ideale Ergänzung für den Esstisch sind buntgewebte Tischdecken im klassischen Karomuster.

Gemütliches Hüttenfeeling auch im Schlafzimmer mit der Flanell-Bettwäsche im klassischen Schottenkaro. Das samtweiche Gewebe ist wärmend, hautsympathisch und atmungsaktiv. Mit einem karierten Plaid, einer Wärmflasche und kuscheligen Fleece-Wohndecken bleibt es auch in kalten Nächten wohlig-warm.

Und wer gar nicht genug bekommen kann vom Hüttenzauber, wird von karierten Bademänteln aus Leichtfrottier mit Kapuze und Reißverschluss begeistert sein. Bunte Frottiertücher vervollständigen den alpinen Look.

Moderner Alpenlook

Mit dezenten Naturfarben, Karos und weichen Materialien lässt sich im Handumdrehen moderner Alpenlook umsetzen, der in das schicke Chalet genauso gut passt wie in das stilvolle Zuhause.

Weiß, Beige und verschiedene Brauntöne verleihen dem Raum eine harmonische Atmosphäre. Da fühlen sich Mensch und auch Haustier besonders wohl.

Einige Heimtextilien und Accessoires austauschen und schon hat das Esszimmer einen ganz anderen Look. Tischwäsche, Decken und Kissen in Naturfarben verleihen ihm einen modernen alpinen Touch, unterstrichen mit rustikalen Deko-Artikeln.

Die Themenwelt „Hüttenzauber“ mit der praktischen „Shop the Look“-Funktion macht es leicht, seinem Zuhause gemütliches Hüttenflair zu verleihen. Einfach den Lieblingslook wählen und die passenden Artikel nach Hause liefern lassen.

Firmenprofil

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 350 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region. 2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit über 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen. 2022 erhält Erwin Müller den deutschen Handelspreis in der Kategorie Mittelstand.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“ sowie „Tisch & Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitgliede sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet. Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

