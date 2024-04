HUGO und Lacoste bereichern die Modevielfalt im ALEXA

Zwei neue Shops für hochwertige Styles

Modefans dürfen sich im ALEXA über zwei neue Geschäfte freuen. Mit HUGO und Lacoste eröffneten gleich zwei hochkarätige Modebrands ihre Türen im ALEXA, dem beliebtesten Shoppingcenter Berlins, das direkt am pulsierenden Alexanderplatz liegt. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Unsere Besucherinnen und Besucher lieben das vielfältige Modeangebot und die hohe Fashionkompetenz des ALEXA. Mit den Eröffnungen von HUGO und Lacoste verstärken wir unsere Shoppingvielfalt in diesem Segment und setzen neue Highlights. Wir freuen uns, allen Modefans diese exklusiven Marken zu präsentieren“, sagt Oliver Hanna, Sonae Sierra, Center Manager des ALEXA.

Seit Ende März betreibt HUGO, das jüngere Label der beiden HUGO BOSS Brands, im ersten Obergeschoss des beliebten Centers am Alexanderplatz einen rund 150 Quadratmeter großen Pop-Up-Store. HUGO richtet sich an alle Style-Individualisten, die hochwertige Mode mit zeitlosem Stil schätzen. HUGO steht für Street-Tailoring und Statement-Looks mit coolen Akzenten. Das Sortiment wird durch eine stilsichere Auswahl an Schuhen und Taschen perfekt ergänzt.

Ebenfalls neu im ALEXA ist Lacoste. Die beliebte Marke für gehobene Fashionansprüche feierte am Donnerstag, 11. April Premiere im ALEXA. Der Shop bietet auf etwa 200 Quadratmetern im ersten Obergeschoss des Centers eine breite Palette exklusiver Mode, Schuhe und Accessoires. Die französische Marke ist bekannt für luxuriöse Sport- und Freizeitkollektionen mit dem legendären Krokodil-Logo.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Immobilienspezialist, Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

