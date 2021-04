HUMAN (ehemals White Ops) stellt mit The Human Collective sein neues Programm zum Schutz vor Bot-Angriffen und Betrug der Advertising Supply Chain vor

Zu den bekanntesten Mitgliedern gehören Omnicom Media Group, Magnite und Amica Mutual Insurance

New York, 15. April 2021 – HUMAN, führender Anbieter im Bereich Cybersecurity bekannt für den kollektiven Schutz vor ausgeklügelten Bot-Angriffen, stellt sein neues Programm “The Human Collective” vor. The Human Collective bringt Publisher, Partner führender Demand Side Plattformen (DSPs) und Supply Side Plattformen (SSPs), Agenturen und Marken zusammen, mit dem Ziel vereint das digitale Werbe-Ökosystem vor Betrug zu schützen und die Ökonomie der Cyberkriminalität zu durchbrechen. Dem Verbund haben sich bereits bekannte Unternehmen, wie Omnicom Media Group, Magnite und Amica Mutual Insurance angeschlossen.

Mitglieder von The Human Collective erhalten durch die Nutzung der datenschutzkonformen Human Verification Engine tiefere Einblicke in das Verhalten und die Taktiken von Cyberkriminellen. Die Zusammenarbeit der einzelnen Unternehmen im Programm sorgen für ein sichereres Ökosystem für digitale Werbetreibende, Agenturen, Technologiepartner und Publisher, die mit ihren Inhalten das Ökosystem bedienen.

“Für HUMAN ist diese Initiative der nächste logische Schritt, um die Rentabilität der Cyberkriminalität grundlegend zu durchbrechen”, so Tamer Hassan, CEO von HUMAN. “The Human Collective führt wichtige Akteure im digitalen Werbe-Ökosystem in einer Art und Weise zusammen, wie niemals zuvor. Das Resultat ist eine kollektiv geschützte Advertising Supply Chain mit nachweislich geringeren Betrugsraten.”

Jedes Mitglied von The Human Collective hat sich zu den folgenden Maßnahmen verpflichtet: die unternehmensweite Aufklärung und Eindämmung von Cyberkriminalität die Nutzung von HUMANs Technologie zum Sammeln von Erkenntnissen sowie der Aufbau eines Frameworks für die Abwicklung von Transaktionen über geschützte Partner.

“Die Teilnahme an diesem Programm ist für Amica ein weiterer Schritt, um unsere Investitionen in digitale Medien zu maximieren und jeden im Ökosystem stärker in die Verantwortung für den geschäftlichen Erfolg zu nehmen”, erklärt James Bussiere, Senior Vice President of Marketing bei Amica. “Uns als Werbetreibenden fällt bei dieser Aufgabe eine entscheidende Rolle zu, denn es sind die Budgets der Werbetreibenden, die Betrüger abschöpfen. Die Kooperation mit Branchenpartnern in The Human Collective schützt Werbetreibende und Kunden über das gesamte Internet hinweg.”

“Die zunehmende Verbreitung von CTV eröffnet gleichzeitig auch neue Möglichkeiten für Betrug”, so Scott Hagedorn, CEO der Omnicom Media Group North America. “The Human Collective schafft für uns einen Handlungsrahmen, in dem wir alles Erdenkliche tun können, um den finanziellen Schaden durch Cyberkriminalität einzugrenzen. Zum einen erreichen wir das durch eine erweiterte und verbesserte Aufklärung unseres Teams und unserer Kunden. Zum anderen durch aktualisierte Anforderungen im programmatischen Einkauf, die weiterhin hohe Erwartungen an unsere Supply Chain stellen.”

“Um Betrug erfolgreich zu bekämpfen, muss die gesamte Branche alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen. Dabei ist nicht nur die Rede von technologischen Lösungen, sondern auch die Angleichung wirtschaftlicher Anreize über die gesamte Supply Chain und die Überprüfung von Protokollen, die wir im Handel nutzen”, erklärt John Clyman, VP Engineering, Marketplace Quality & Security bei Magnite. “Diese Initiative entspricht unseren internen Ansätzen zum Schutz von Käufern und Verkäufern, und wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit gleichgesinnten Organisationen.”

In den kommenden Monaten wird HUMAN die Gründungsmitglieder von The Human Collective bekannt geben. Einer Reihe von Organisationen, die sorgfältig ausgewählt wurden, um ein solides Fundament zu schaffen und auszubauen. Die Mitglieder werden gemeinsam die Sicherheit rund um die Angriffsmöglichkeiten für Bot-Attacken und Betrug in der Supply Chain weiter erhöhen. Weitere Informationen über The Human Collective finden Sie hier.

Über HUMAN

HUMAN ist ein führender Anbieter im Bereich Cybersicherheit zum Schutz vor ausgeklügelten Bot-Angriffen, um digitale Erlebnisse menschlich zu erhalten. Die Human Verification Engine schützt Anwendungen, APIs und digitale Medien vor Bot-Angriffen, verhindert Verluste und verbessert das digitale Erlebnis für echte Menschen. HUMAN überprüft mehr als zehn Billionen digitale Interaktionen pro Woche und unterstützt damit Unternehmen und Internetplattformen weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter www.humansecurity.com

