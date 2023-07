Humane Nagetierbekämpfung

Mausefalle lebend mit Köderfixierung

Sind Sie auf der Suche nach einer sicheren und humanen Methode, um Mäuse in Ihrem Haus zu fangen? Dann ist die 3x Pet Friendly – Mouse Guessing Trap Alive mit Holzsockel – Größe 15cm x 7cm x 7cm vielleicht genau das, was Sie brauchen! Diese Falle wurde nicht nur entwickelt, um die gefangenen Nagetiere auf humane Weise zu versorgen, sondern der Holzsockel bietet auch zusätzlichen Schutz während des Fangvorgangs

Einfach zu verwenden und einzurichten

3x Tierfreundlich – Lebendige Mäusefalle mit Holzsockel – Größe 15cm x 7cm x 7cm ist unglaublich einfach zu benutzen und aufzustellen. Alles, was Sie tun müssen, ist, den Köder in das Gerät zu legen und den Türhebel in die richtige Position zu schieben; dann warten Sie einfach, bis Ihr unerwünschter Gast an Bord kommt. Die Fallen sind mit Lüftungslöchern versehen, damit die Luft frei fließen kann und die Maus beim Fangen am Leben bleibt.

Langlebigkeit und Sicherheit garantiert

Diese Falle wird mit einem Holzboden geliefert, der zusätzlichen Schutz vor Beschädigungen durch Mäuse bietet, die ihn anknabbern. Auch die Box selbst hat dicke Drähte, die stark genug sind, um bei Kontakt mit anderen Gegenständen oder Oberflächen weder zu brechen noch zu verbiegen. Darüber hinaus gewährleisten die abgerundeten Kanten die Sicherheit sowohl für die Nager als auch für die Menschen, die die Box während oder nach dem Fangvorgang anfassen.

Umweltverträgliche Lösung

Die 3x Pet Friendly – Mouse Guessing Trap Alive mit Holzsockel – Größe 15cm x 7cm x 7cm ist eine umweltfreundliche Lösung für die Nagerbekämpfung. Sie wurde entwickelt, um Mäuse zu fangen, ohne ihnen Schaden zuzufügen, und hilft Ihnen dabei, die Zahl der Mäuse schnell und einfach zu reduzieren, ohne dass Ihre Familie, Haustiere und sogar Wildtiere wie Vögel, die versehentlich Opfer herkömmlicher Fallen werden könnten, zu Schaden kommen.

Wiederverwendbare Funktionalität

Diese Mäusefalle kann mehrfach verwendet werden, bevor sie ausgetauscht werden muss. Sie müssen sich also keine Gedanken über den ständigen Kauf neuer Fallen machen, solange Sie nach jedem Gebrauch eine angemessene Reinigungsroutine einhalten. Bei der Reinigung wird der gesamte Inhalt der Box geleert, bevor die darin gefangenen Mäuse in die freie Wildbahn entlassen oder die euthanasierten Überreste entsorgt werden, je nach den staatlichen Vorschriften in Ihrem Gebiet für die Nagetierbekämpfung, falls erforderlich.

Produktmerkmale:

– Humane und tierfreundliche Mäusefalle.

– Holzsockel für eine stabile Verarbeitung.

– Ermöglicht es Ihnen, Mäuse lebend zu fangen, ohne sie zu verletzen.

– Einfach aufzustellen und zu benutzen.

– Sicher für die Verwendung in der Nähe von Kindern und Haustieren.

– Wiederverwendbare und langlebige Konstruktion.

– Kompakte Größe zur einfachen Platzierung in verschiedenen Bereichen.

– Bietet eine humane Alternative zu herkömmlichen Mausefallen.

– Ideal für Wohnungen, Büros, Garten und andere Bereiche, die von Mäusen geplagt werden.

3X Set Tierfreundlich – Mausefalle aus Holz lebend – Mäusefallen – Lebendfalle Maus & Ratte Käfigfalle mit Köderfixierung —>> JETZT KAUFEN

Die Falle wird bereits zusammengebaut geliefert, was bedeutet, dass kein komplizierter Aufbau erforderlich ist! Sie müssen lediglich einen Köder wie Erdnussbutter, Apfelscheiben oder andere von Nagetieren bevorzugte Lebensmittel auslegen und die Falle an Stellen aufstellen, die von Mäusen besonders häufig aufgesucht werden, z. B. in der Nähe von Wänden, Abfalleimern oder Küchenschränken. Das Auslöseplattensystem sorgt dafür, dass die Mäuse, wenn sie einmal in die Box eingedrungen sind, nicht mehr herauskommen, bis sie ordnungsgemäß entsorgt wurden – so erzielen Sie dauerhafte Ergebnisse bei der Bekämpfung von lästigen Haustieren.

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe GmbH

T K

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

T K

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.