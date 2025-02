Humor hat das ganze Jahr Konjunktur – nicht nur zur närrischen Zeit

Jedes Jahr verwandelt der Karneval in Deutschland die gesellschaftliche Ordnung in ein Fest der Ungezwungenheit, bekannt als die „fünfte Jahreszeit“. In dieser Phase werden traditionelle und kulturelle Normen aufgehoben, und die Menschen lassen sich von einer Mischung aus christlicher und heidnischer Tradition zu ausgelassenem Narrentum hinreißen.

In Deutschland, wie in vielen anderen Länder auch, hat sich der Karneval als ein lebhaftes Fest etabliert, das reich an historischen Traditionen ist. Es spannt den Bogen von den heidnischen Ritualen der Germanen, die Wintergeister austreiben wollten, bis zu den römischen Saturnalien, einem Fest, bei dem Sklaven und Herren gemeinsam feierten. Dieses Fest wurde in die christlichen Fastnachtsfeiern integriert. Der zeitgenössische Karneval vereint all diese Elemente und verwandelt sich in ein Volksfest, das sowohl auf der Straße als auch in Festhallen zelebriert wird. Hier werden politische und gesellschaftliche Angelegenheiten mit Humor und Satire aufgegriffen. Die „fünfte Jahreszeit“ bietet der Gemeinschaft eine humorvolle Auszeit vom Alltag, die mit dem Aschermittwoch ihren Abschluss findet.

Humor entfesselt Kreativität und Innovation

Warum sich die närrische Zeit solcher Beliebtheit erfreut, weiß Neurowissenschaftlerin und Motivationstrainerin Mag.a Monika Herbstrith-Lappe: „Die Antwort liegt in der heilenden Kraft des Humors, die nicht nur nützlich, sondern auch gesund ist. Evolutionspsycholog:innen gehen davon aus, dass Lachen schon bei unseren Vorfahren, den Menschenaffen, als Stressventil gedient hat. Auch die Mönche im Mittelalter wussten das. So wie man bei einem Weinfass den Spund manchmal öffnen muss, weil der Druck der Gärgase es sonst platzen ließe, brauchen die Menschen ausgelassenes Lachen, um die alltäglichen Lasten zu ertragen. Das steckt hinter dem Gedanken, einmal im Jahr närrische Freiheiten zu genießen, um aufgestaute Emotionen mit einem Lachen zu lösen.“ Humor hat aber auch eine gesundheitsfördernde Wirkung. In ihrer Keynote „Humor ist DER Nährboden für Kreativität“ erklärt Mag.a Monika Monika Herbstrith-Lappe, dass Humor auch Stress reduziert. „Gerade in schwierigen Zeiten ist Humor enorm wichtig. Er fördert die Kreativität, und die entsteht nur, wenn man Spaß an seinen Aufgaben hat. Humor ist die Bereitschaft, Dinge anders zu sehen. Es ist Nährboden für Kreativität und Innovationen. Im „Zukunftsreport 2025“ schreibt Monika Herbstrith-Lappe „Innovation beginnt mit Irritation. Liebevoll verstörendes Wachrütteln lässt uns die Denkspurrillen verlassen und öffnet die Möglichkeiten des Neuen.“

Lachen öffnet Türen zu neuen Welten

Der Sinn für die Pointen des Lebens trägt auch dazu bei, so manches Drama in Wohlgefallen aufzulösen“, erklärt Mag.a Monika Monika Herbstrith-Lappe.So belegen Studien, dass zwei Minuten Lachen die gleiche lebensverlängernde Wirkung haben wie 20 Minuten Joggen. Daher sollte Lachen auch bei der Arbeit nicht zu kurz kommen. Denn Stress und Leistungsdruck verderben vielen Mitarbeiter:innen den Spaß an der Arbeit. Nur wenn man entspannt und locker ist, wird Raum für Innovationskraft und Kreativität geschaffen und der Stresslevel sinkt. „In unserer Familie gilt der Grundsatz: „Irgendwann finden wir es ohnehin lustig, dann können wir auch gleich darüber lachen“, sagt die Redenerin. „Mit diesem Blick auf die Pointen des Lebens ermutigen Sie alle, die heilende Kraft des Humors nicht zu unterschätzen und sich der Freude zu öffnen, die aus den skurrilen Gelegenheiten des Lebens entstehen kann.“

Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist Physikerin, Physikerin, Motivationspsychologin und Keynote Speakerin. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der „Impulse & Wirkung – Herbstrith Management Consulting GmbH“ und seit über 40 Jahren in der Erwachsenenbildung tätig. Das Magazin TRAiNiNG, führendes Medium für Personalentwicklung in Österreich, hat sie zur „Speaker des Jahres 2024“ gekürt. Von der Trainingsorganisation imh GmbH (Vorläufer: IIR), dem Premium Konferenz- und Seminaranbieter in Österreich, wurde sie seit 2008 jährlich als „Speaker/Trainer of the Year“ ausgezeichnet. Als High Performance Coach hat sich die Wissenschaftlerin auf die Schnittstelle zwischen der subjektiven Sicht des Menschen und der objektiven Welt der Zahlen, Daten, Fakten spezialisiert. Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ist DIE Expertin für nachhaltige und gesunde Leistungsstärke von Menschen, Teams und Unternehmen.

Die Motivationspsychologin ist außerdem langjährige Top-Trainerin beim Hernstein Institut für Management und Leadership, dessen Gründerin und Institutsträgerin die Wiener Wirtschaftskammer ist, eine der neun Landesorganisationen der Wirtschaftskammer Österreich (WKO). Ferner gehört zu den vielfältigen Erfahrungsschätzen von Mag.a Monika Herbstrith-Lappe ihre Arbeit als Lektorin und Entwicklungspartnerin an der Donau-Universität in Krems. Ehrenamtlich engagiert sie sich u.a. als Vizepräsidenten des Chapters Austria der German Speakers Association, als Gründungsvorständin des Clubs Max Reinhardt Seminar, dem Förderverein für Schauspiel- und Regiestudierende an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien und im Inner Circle von WOMENinICT für Digitalen Humansimus und Chancengerechtigkeit der KI.

