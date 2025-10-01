HumorKom® Humortrainer – 7 Absolventen erhalten Patent in Konstanz

7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz haben nach 1,5-jähriger Ausbildung in Konstanz im Herbst 2025 die Prüfung bestanden

Konstanz, September 2025 – Humor setzt sich zunehmend als ernstzunehmende Kompetenz in Teams und Führungskultur durch. 7 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Deutschland und der Schweiz haben am 24. September 2025 nach anderthalbjähriger Ausbildung am Konstanzer Trainingsinstitut HumorKom® erfolgreich ihre Prüfung zum Humortrainer bestanden.

Zahlreiche Studien zeigen: Humor steigert Effizienz, verbessert das Betriebsklima und reduziert Stress. Führungskräfte, die mit Humor führen, fördern Kreativität, Offenheit und Motivation im Team.

Humor in der Praxis: Trainings und Ausbildung

Humorkom® hat praktische Methoden entwickelt, die es Führungskräften, Teams und Einzelpersonen ermöglichen, die Schwierigkeiten der modernen Arbeitswelt humorvoll und gelassen zu bewältigen. Die Ausbildung umfasst:

-Persönliche Humorstilanalyse

-Stressprävention durch Humor

-Kreativitätsförderung

-Humor als Bestandteil von Unternehmenskultur

Europaweit anerkannte Ausbildung

Am 24. September 2025 haben sieben Absolventinnen und Absolventen erfolgreich ihre Prüfung bestanden. Die Ausbildung wurde von erfahrenen Dozenten wie Udo Berenbrinker, Jenny Karpawitz, Kirstin Haenle und Sören Kaspersinski begleitet.

Absolventinnen und Absolventen 2025:

Tamara Blank, Rebekka Kurati, Renata Togni (Schweiz)

Ulrich Kruthaup, Claudia Kruthaup, Ute Holsinger, Dr. Christian Ellrich (Deutschland)

Die nächste Ausbildungsrunde startet am 12. Januar 2026 mit 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Die hohe Nachfrage, viele durch Firmen gefördert, zeigt den wachsenden Bedarf im Gesundheits- und Sozialbereich.

Humor als Teil der Ausbildung im Gesundheitswesen

In Städten wie Stuttgart, Zürich und Bozen ist Humor inzwischen fester Bestandteil in der Ausbildung von Pflegekräften, Sozialpädagogen und Ärzten. HumorKom® ist europaweit das einzige Institut mit einer anerkannten Humorcoach-Ausbildung sowie einem breiten Angebot an Inhouse-Seminaren, Tagestrainings und offenen Online-Seminaren.

Die Institutsleiter Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker wurden in die Liste der Top 100 Trainer im deutschsprachigen Raum aufgenommen.

Mit Humor und Leichtigkeit durch den Business Alltag

In einer Welt, die zunehmend von Krisen und Konflikten geprägt ist, gewinnt Humor als Ausdruck von Menschlichkeit immer mehr an Bedeutung. Humor steckt in uns allen und gerade in herausfordernden Zeiten kann die bewusste Entwicklung unserer Humorfähigkeit helfen, Ängste zu relativieren, Stress zu bewältigen und Resilienz aufzubauen.

In der modernen Resilienzforschung sowie in der Therapie bei Depressionen, Angstzuständen und Burnout gilt Humor längst als wichtiger Bestandteil der Persönlichkeitsentwicklung.

Bereits seit über zehn Jahren widmet sich das Internationale Trainingsinstitut HumorKom® in Konstanz am Bodensee diesem Thema mit Kompetenz, Erfahrung und Herz. Geleitet von den Trainern Jenny Karpawitz und Udo Berenbrinker, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich zusammenarbeiten, bietet das Institut praxisorientierte Trainings zu den Themen Humor in Kommunikation, Konfliktlösung und Stressbewältigung an.

Die Angebote sind vielfältig:

Ob offene Seminare, Inhouse-Schulungen, Online-Kurse oder Einzelcoachings für Führungskräfte, HumorKom richtet sich branchenübergreifend an Unternehmen, Teams und Einzelpersonen, die ihre Kommunikations- und Führungskompetenz mit Humor stärken möchten.

Auch international ist HumorKom aktiv, Kooperationen mit Tagungshäusern am Bodensee, in Italien und Griechenland ermöglichen intensive, praxisnahe Trainings in kleinen Gruppen in inspirierender Umgebung. Alle Formate sowie die Ausbildung zum zertifizierten Humortrainer (ab 2026) sind als anerkannte berufliche Weiterbildungen konzipiert.

Das Versprechen? Humor ist lernbar und wirkt!

Themenschwerpunkte:

-Beratung & Coaching

-Ausbildung zum zertifizierten Humortrainer (ab 2026)

-Inhouse-Trainings & offene Seminare

-Führungskräftetrainings & Retreats

-Gesundheitsprävention – Humor als ernstzunehmender Gesundheitsfaktor

-Interaktive Vorträge & Impulsveranstaltungen

Wer in lachende Augen blickt, spürt Nähe. Das Internationale Trainingsinstitut HumorKom hat sich europaweit einen exzellenten Ruf für lebendige, wirksame Trainings in Humor- und Persönlichkeitsentwicklung erarbeitet.

Humorkom Internationales Trainingsinstitut in Konstanz am Bodensee www.humorkom.de

