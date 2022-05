Hunde barfen mit dem Alleinfutter „BARF in One“ von Petman

Hund Barfen. Das Fertigfutter „BARF-in-One“ für Hunde von Petman.de ist die perfekte Lösung für vielbeschäftigte Hundebesitzer, die ihren Hund gesund und schmackhaft ernähren wollen, aber keine Zeit haben, jeden Tag spezielle Mahlzeiten zuzubereiten. Das neue „BARF in One“-Futter ist eine vollwertige Mahlzeit mit allen Vitaminen, Mineralstoffen und Proteinen, die ein Hund braucht. Das Fleisch stammt aus Betrieben, die nach den strengsten europäischen Standards zertifiziert sind.

Das „BARF in One“-Futter wird ausschließlich aus natürlichen Zutaten hergestellt und enthält keine künstlichen Aromen oder Farbstoffe. Es wird weder BARFing für Hunde: Vorportionierte Fertigbarf für Hunde Menüs sind fix und fertig zusammengestellte, perfekte Mischungen die den ernährungsphysiologischen Anforderungen unserer Haushunde entsprechen. Hund barfen kann so einfach sein.

Unsere BARF-In-One für Hunde Taler enthalten nur feinst erlesene Zutaten. Alle Vitamine und Mineralstoffe bleiben bei unserem speziellen Tiefkühlverfahren erhalten. Aufgrund der natürlichen Zusammensetzung, ist BARF-In-One für die meisten Hunde, und auch die mit Allergien geeignet. Da wir für viele Sorten nur eine einzige Proteinquelle verwenden, sind diese auch für empfindliche Fellnasen mit Unverträglichkeiten bestens geeignet.

Jedes BARF für Hunde Komplettmenü enthält viel Fleisch und alles, was dein Hund braucht, um gesund und fit zu bleiben. Das optimale Mischen der Zutaten schließt das selektive Fressen aus und sichert in allen 25g Portionen eine komplette Nährstoffzusammensetzung.

Unsere Alleinfuttermittel BARF-In-One für Hunde und RAW Veterinary Diets sind nach den offiziellen Fediaf und NRC Werten zusammengestellt. Somit ist die Wirksamkeit und Vollständigkeit gewährleistet. Für noch mehr Sicherheit für deinen Hund! Für unsere BARF-In-One für Hunde Produkte garantiere ich, dass sie den täglichen Bedarf deines Hundes vollständig mit BARF abdecken – belegt durch wissenschaftliche Untersuchungen und attestiert von unabhängigen Spezialisten! (gez. Andreas Hundt GF)

Petman – gesundes Futter vom Tiefkühlspezialisten!

Die Wurzeln der Hundt Tiefkühlprodukte GmbH & Co KG reichen über 100 Jahre zurück. Genau genommen in eine Zeit, in der an Tiefkühlnahrung noch nicht zu denken war, von Tiefkühlfutter für Tiere ganz zu schweigen. Im Jahr 1911 gründete Otto Hundt das Unternehmen und verkaufte Eier und Milch auf einem Großmarkt in Wuppertal. Die Tiefkühlnahrung für Menschen kam erst im Jahr 1970 dazu, als Franz Hundt, der Großvater des heutigen Geschäftsführers Andreas Hundt, das Geschäft mit Tiefkühlnahrung für sich entdeckte. Seit dieser Zeit hat das Familienunternehmen viele Trends kommen und gehen sehen, konnte sich aber immer wieder dem Zeitgeist entziehen und eigene Trends setzen. Die Tiernahrung kam erst in den 90ern dazu – zunächst schleichend, in den letzten 20 Jahren dann gewaltig, nicht zuerst gepusht durch den Trend zu naturnaher Fütterung von Hunden und Katzen. Die Marke PETMAN war geboren und heute konzentriert sich das Unternehmen vollständig auf die tiefgekühlte Tiernahrung. Aber auch wenn sich der Schwerpunkt immer wieder verändert hat – auch heute noch wird im Familienunternehmen Wert auf Qualität gelegt – gesundes Futter, (fast) immer kälter als die sprichwörtliche Hundeschnauze.

Petman – Hundt Tiefkühlprodukte und Dienstleistungen GmbH & CO. KG

Andreas Hundt

Kohlfurther Str. 14-18

43249 Wuppertal

0202-247440

0202-2474448

beratung@petman.de

http://www.petman.de

