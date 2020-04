Hundehalter und Corona: Heimathund-Shop hilft Vierbeinern in Quarantäne

Der Slogan “Heimat ist wo dein Hund wohnt” trifft in Corona-Krisen-Zeiten den Nagel mehr denn je auf den Kopf. Viele Hundebesitzer befinden sich derzeit in Quarantäne oder im Home-Office – oft zum Leidwesen ihrer Vierbeiner.

Dass die Zeit in Isolation auf das Gemüt schlägt, kann man aktuell in vielen Haushalten beobachten. Die sogenannte “Corona-Depression” wird deshalb heiß diskutiert und kreative Lösungsvorschläge kommen gleichermaßen aus der Wissenschaft wie aus der Bevölkerung. Hunden geht es zurzeit oftmals genauso wie den Herrchen und Frauchen. Sie nehmen die menschlichen Stimmungen auf, verarbeiten diese und passen ihr Verhalten an. Da das Leben mit Hund ein Zusammensein mit vielen Wechselwirkungen ist, sollte man diesen Umstand nicht unterschätzen.

Die Devise heißt – in Corona-Zeiten oft erwähnt – das Beste aus der Situation machen. Genauso wie die Hunde ein negatives Stimmungsbild aufnehmen, spüren sie ein positives Klima und verstärken dieses sogar. Die beste Möglichkeit darauf hinzusteuern ist das Fördern durch Fordern, was die meisten Hundebesitzer bereits aus der Hundeschule kennen.

Der Online-Shop der HeimatHund GmbH richtet sich in diesen Krisenzeiten mit seinem Angebot an Hundebesitzer, die die Isolation mit ihrem Vierbeiner gemeinsam meistern möchten. Die telefonische Beratung sowie die Bestellung über den Online-Shop sind auch bequem von zu Hause möglich. Neben Basics wie Leinen, Geschirre, Hundebetten und Halsbändern findet man hier eine große Anzahl an Spielzeugen für den Hund und Bücher und DVDs für Herrchen.

Die Beschäftigung mit dem Hund ist hierbei eine zielführende Therapie für beide Seiten. Das Erlernen neuer Kommandos oder das einfache Spielen mit bisher unbekannten Spielzeugen fordert den Hund und lastet ihn somit aus. Gleichermaßen ist diese Art der Beschäftigung für den Menschen eine wunderbare Methode, dem momentan tristen Alltag zu entkommen und sich eine Auszeit zu nehmen.

Interessierte können sich auf www.heimathund-shop.de umschauen und aus dem breit aufgestellten Portfolio die passenden Produkte auswählen.

Heimat ist wo Dein Hund wohnt. Unser einziger Geschmacksverstärker: Ganz viel Liebe!

