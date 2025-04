Die Firma Tierheim Tierfutter hat sich zur Aufgabe gemacht die Not vor allem in den ausländischen Tierheimen und Tötungsstationen zu lindern.

Spendenaufruf von der Hundehilfe Deutschland e.V.

Tierheim Tierfutter – spenden und helfen

Hilf uns, unseren Schützlingen zu helfen!

Wir, die Hundehilfe Deutschland e.V. sind auf Ihre Unterstützung angewiesen, um unseren Tieren die bestmögliche Versorgung zu bieten. Gerade in Zeiten, in denen die Nachfrage nach Futter ständig wächst, sind Futterspenden ein unverzichtbarer Beitrag.

Mit einer Spende an Tierheim Tierfutter über PayPal können Sie ganz einfach und schnell helfen.

Jeder Betrag zählt und kommt direkt unseren Tieren zugute!

So funktioniert“s:

1. Besuchen Sie den folgenden Link: Futter spenden

2. Wählen Sie Ihren Wunschbetrag aus.

3. Spenden Sie sicher und schnell via PayPal.

https://tierheim-tierfutter.de/futter-spenden/

Dank unseres zuverlässigen Kooperationspartners, der Firma Tierheim Tierfutter, erhalten wir hochwertiges Futter für unsere Schützlinge.

Ihre Spende trägt dazu bei, den Tieren in unserer Obhut die Ernährung zu bieten, die sie benötigen – gesund und ausgewogen.

Gemeinsam können wir den Tieren ein besseres Leben ermöglichen!

Jede Futterspende an Tierheim Tierfutter macht einen Unterschied – helfen Sie uns, der Hundehilfe Deutschland, die Bedürfnisse unserer Tiere zu decken und ihnen eine Chance auf ein neues Zuhause zu geben.

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung!

Die Firma Tierheim Tierfutter hat sich zur Aufgabe gemacht Futterspender zu finden die die Not vor allem in den ausländischen Tierheimen und Tötungsstationen zu lindern.

Helfen Sie uns damit wir den Tieren helfen und somit das Leid lindern können.

Die Hundehilfe Deutschland zählt zu unseren Kunden die regelmässig hochwertiges Tierfutter kostenlos erhalten

Hier haben Sie die Auflistung aller kostenlosen Lieferungen an Tierheime in ganz Europa

https://tierheim-tierfutter.de/tierheim-tierfutter-lieferungen/

„Tierheim Tierfutter versorgt Tierheime in ganz Europa mit hochwertigem und kostenlosem Hunde- und Katzenfutter. Die Situation im östlichen Europa ist verheerend. Deutsche Tierschutzvereine retten Hunde und Katzen vor der Tötungsstation und versorgt Sie mit hochwertigem Hunde- und Katzenfutter bis zur Vermittlung nach Deutschland. Genau da wollen und können wir, die Firma Tierheim Tierfutter, ansetzen. Tierheim Tierfutter sammelt Hunde- und Katzenfutter als Sachspende und leitet das dringend benötigte Futter an die Tierheime kostenlos weiter. Das ist unser Beitrag von Tierheim Tierfutter damit die Tiere gesund an ein neues und schönes Zuhause vermittelt werden können.“

