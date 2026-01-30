Hundeschule FitHund spendet an die Tiertafel Dortmund

Dortmund, 30.01.2026

Die Dortmunder Hundeschule FitHund hat im Dezember 2025 der Tiertafel Dortmund eine Spende in Höhe von 1.000 Euro übergeben. Der Spendenscheck wurde am 19. Dezember 2025 persönlich vor Ort überreicht.

Der gespendete Betrag ist das Ergebnis mehrerer gemeinsamer Spendenaktionen innerhalb der Hundeschule. Unter anderem wurden bei jeder gebuchten Einzelstunde 10 Euro in eine Spendendose eingezahlt. Den so gesammelten Betrag stockte die Hundeschule FitHund anschließend auf insgesamt 1.000 Euro auf.

„Uns war es wichtig, diese Spende gemeinsam mit unseren Hundeschülerinnen und Hundeschülern möglich zu machen“, erklärt Michael Kulig, Inhaber der Hundeschule FitHund. „Die Tiertafel Dortmund leistet eine unverzichtbare Arbeit für Menschen und ihre Tiere – gerade in Zeiten stark steigender Lebenshaltungs- und Tierarztkosten. Als regionale Hundeschule in Dortmund möchten wir gezielt Vereine in unserer Stadt unterstützen.“

Die Tiertafel Dortmund unterstützt Tierhalterinnen und Tierhalter, die unverschuldet in finanzielle Not geraten sind und ihre Tiere ansonsten kaum noch versorgen könnten. Die Hilfe richtet sich bewusst an verantwortungsvolle Tierhalterinnen und Tierhalter: Unterstützt werden ausschließlich ältere Tiere ab einem bestimmten Alter. Die Anschaffung von Welpen oder Jungtieren wird trotz geringer finanzieller Mittel ausdrücklich nicht gefördert. Voraussetzung für die Unterstützung ist zudem der Nachweis der Bedürftigkeit, beispielsweise durch Bürgergeld- oder Rentenbescheide.

Durch dieses klare Konzept trägt die Tiertafel Dortmund dazu bei, dass Tiere nicht aus finanziellen Gründen abgegeben werden müssen und Mensch und Tier auch in schwierigen Lebenslagen zusammenbleiben können. Angesichts explodierender Futterpreise, steigender Energiekosten und hoher Tierarztkosten ist diese Hilfe wichtiger denn je.

Gerade in der Weihnachtszeit, die traditionell als Zeit des Gebens gilt, wollte die Hundeschule FitHund mit ihrer Aktion ein Zeichen setzen. „Wir hoffen, mit unserer Spende auch andere Unternehmen und Menschen zu ermutigen, zu helfen und auf die wichtige Arbeit der Tiertafel Dortmund aufmerksam zu machen“, so Hundetrainer Michael Kulig. Jede Unterstützung trage dazu bei, diese wertvolle Arbeit langfristig aufrechtzuerhalten.

Die Hundeschule FitHund arbeitet täglich mit Mensch-Hund-Teams aus Dortmund und Umgebung. Neben individuellem Training steht dabei auch gesellschaftliche Verantwortung im Mittelpunkt.

Weitere Informationen zur Hundeschule FitHund finden sich unter www.fithund.de

Informationen zur Tiertafel Dortmund unter

http://www.tierschutzverein-dortmund.de/tiertafel-dortmund/index.php

Die Hundeschule FitHund mit Sitz in Dortmund bietet praxisnahes und individuelles Hundetraining für Mensch-Hund-Teams aller Altersstufen. Im Mittelpunkt steht eine alltagstaugliche, verständliche und faire Kommunikation zwischen Mensch und Hund. Ziel der Arbeit ist es, Hundehalterinnen und Hundehalter dabei zu unterstützen, ihre Hunde sicher, entspannt und verantwortungsvoll durch den Alltag zu führen.

Das Angebot von FitHund umfasst Einzeltraining, Gruppenkurse sowie themenspezifische Trainingsangebote, die individuell auf die Bedürfnisse von Hund und Halter abgestimmt werden. Besonderer Wert wird auf ein respektvolles, modernes Training gelegt, das auf positiver Verstärkung, klaren Strukturen und einer realistischen Einschätzung des jeweiligen Mensch-Hund-Teams basiert.

