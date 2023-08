Hundeurlaub / Urlaub mit Hund im Aldiana Club Ampflwang

Im Aldiana Club Ampflwang genießen Sie und Ihr Vierbeiner / Fellnase erstklassige Einrichtungen und Serviceleistungen.

Eigenanreise 02.06-09.06.2024

gerne können wir auch länger buchen

Machen Sie einen unvergesslichen Urlaub zusammen mit Ihrem Hund (Hundeurlaub) im Aldiana Club Ampflwang, einem der führenden hundefreundlichen Ferienclubs in Österreich. Mit einer Fülle an speziellen Einrichtungen und Dienstleistungen für Hundebesitzer ist der Aldiana Club Ampflwang das perfekte Urlaubsziel für Sie und Ihren vierbeinigen Freund.

Im Aldiana Club Ampflwang wissen wir, wie wichtig Ihr Hund für Sie ist. Daher bieten wir hundefreundliche Zimmer an, die direkt vom Parkplatz aus oder über den Seiteneingang zugänglich sind. Darüber hinaus verfügt der Club über spezielle Bereiche, in denen Sie mit Ihrem Hund entspannen und spielen können, einschließlich einer eingezäunten Hundespielwiese.

Als Gast im Aldiana Club Ampflwang können Sie sich auf ein spezielles Hundetraining freuen, das von der renommierten Hundetrainerin Christiane Engisch geleitet wird. Frau Engisch, bekannt aus dem WDR, HR Fernsehen, HR 1 und der Frankfurter Neuen Presse, wird vom 03.-08. Juni 2024 ein individuelles abgestimmtes Vormittagstraining anbieten. Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, die Bindung zu Ihrem Hund zu stärken und neue Fähigkeiten zu erlernen.

Kontakt Frau Engisch: 01601805900 oder https://www.hundeschule-kelsterbach.de/

Doch das ist noch nicht alles! Der Aldiana Club Ampflwang bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für alle Interessen und Altersgruppen. Ob Sie lieber Tennis spielen, Golfen, Reiten oder sich im Fitnessstudio auspowern, bei uns finden Sie sicherlich das Passende. Und nach einem aktiven Tag können Sie sich in unserem großzügigen Wellnessbereich mit Sauna, Dampfbad und vielfältigen Massage- und Schönheitsanwendungen entspannen.

Um Ihren Urlaub im Aldiana Club Ampflwang zu buchen, wenden Sie sich bitte an Ihre Reiseagentur in Kriftel. Sie erreichen die Buchungsstelle unter der Telefonnummer 06192-99800 oder über das Kontaktformular auf www.mclast.info.

Erleben Sie ein unvergessliches Urlaubserlebnis mit Ihrem Hund! Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und Reservierungen. Wir freuen uns darauf, Sie und Ihren Hund bei uns willkommen zu heißen!

Clubinfo: https://www.meinereiseangebote.de/PYPX-6616 Clubinfo

Ihre Reiseagentur in Kriftel wurde als Hobby von Werner Salheiser 1997 gegründet, Schnell hat er sich zu einer führenden Reiseagentur im RHEIN MAIN GEBIET hoch gearbeitet. Seit 2003 hat sich insbesondere auch auf Mietwagenrundreisen weltweit und auch auf die Vermittlung von Mietwagen, Camper und Motorräder spezialisiert

Er besitzt auch 2 Hunde und bietet gerne Unterstützung beim auswählen einer Hundegerechten Unterkunft an

Kontakt

Ihre Reiseagentur GmbH

werner salheiser

Lindenstr. 1

65830 Kriftel

06192-99800



http://www.mclast.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.