HURRA! „Schnütchens“ 2. Streich ist da!

Gut aiderbichl kündigbt den zweiten Band der knallbunten Abenteuer der kleinen Ponystute mit der krummen Schnute, die im realen Leben auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH in Niedersachsen lebt an.

Hurra – „Schnütchen“ ist wieder da! – Teil 2 der knallbunten Abenteuer der kleinen Ponystute mit der krummen Schnute, die im realen Leben auf der Gut Aiderbichl BALLERMANN RANCH in Niedersachsen lebt ( Video>>). Ein Kinderbuch über Inklusion, Freundschaft & Anderssein: Das neue, bezaubernde Winterabenteuer der „Schnütchen“-Reihe erscheint am 15. November 2022.

„Schnütchen, die kleine Stute mit der krummen Schnute: Tierisch eingeschneit auf Gut Aiderbichl“: Wunderschön erzählt und illustriert – ein fantastisches Vergnügen und Leseerlebnis für alle keinen und großen Tierfreunde!

Irgendwie hat die Stute Schnütchen eine krumme Schnute.

Irgendwie ist das Schaf Albert sehr ängstlich.

Irgendwie ist der Hund Alvin zu moppelig.

Irgendwie ist das Pony Punker-Möppi zu mürrisch.

Irgendwie ist die Füchsin Stella sehr hippelig.

Irgendwie ist doch jeder! Das macht uns zu etwas Besonderem und das Leben bunter und aufregender.

Nach dem erfolgreichen ersten Band der Kinderbuchreihe „Schnütchen – die kleine Stute mit der krummen Schnute: Tierisch anders auf Gut Aiderbichl“ bringt der Gut Aiderbichl Ballermann®Ranch Verlag jetzt die Fortsetzung der herzergreifenden Abenteuer von „Schnütchen & ihren Freunden“ heraus.

Das eindrucksvolle Mitmach-Kinderbuch „Schnütchen – Die kleine Stute mit der krummen Schnute: Tierisch eingeschneit auf Gut Aiderbichl“ der Autorin Katharina Hilberg zieht Kinder ab 3 Jahren mit seiner berührenden und witzigen Geschichte schnell in seinen Bann. Dabei spielen die Themen Anderssein, Inklusion, Dankbarkeit, Mut und Hilfsbereitschaft, Freundschaft und füreinander Dasein eine tragende Rolle. Das lebendige Tierabenteuer fällt zudem durch die liebevollen Illustrationen von Linda Finkenflügel auf. Sie machen das Buch einzigartig und bringen sicherlich nicht nur kleine Kinderherzen zum Lachen. Überraschungen garantieren nebenbei ein Versteckspiel in der ersten Szene sowie ein weiteres Suchspiel über viele Szenen hinweg.

Die bewegende Geschichte steckt voller Humor und regt zum Nachdenken an. Sie erzählt von der kleinen Stute Tessa, auch Schnütchen genannt, die mit ihren Freunden auf dem Gnadenhof Gut Aiderbichl lebt. Als der Winter einzieht und der ganze Hof einschneit, erfreuen sich die Tiere an einem bezaubernden Winterabenteuer. Nicht nur das Bauen eines Iglus und Schnee-Hasen, sondern auch das „Kugel-die-Gänse-um“-Spiel und die Weihnachtsbäckerei bereiten den Freunden unglaublichen Spaß!

Das Besondere an dem Buch: Schnütchen Tessa und ihre Freunde sind real und können auf den Höfen von Gut Aiderbichl besucht werden! Die Stute erblickte mit einem Wry-Nose-Defekt das Licht der Welt und konnte aufgrund ihres versetzten Ober- und Unterkiefers nichts fressen. Eine OP rettete das Leben des fröhlichen Ponys (Video>>). Auch das Shetty Punker-Möppi sowie der Bernhardiner Alvin fanden ihr Zuhause auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch in Niedersachsen. Das Schaf Ben und die aktive Füchsin Stella tollen mit vielen Freunden auf Gut Aiderbichl in Henndorf (Österreich) herum.

Jeder Buchkauf dieses Herzensprojektes kommt den geretteten Tieren von Gut Aiderbichl zugute. Dafür steht Gut Aiderbichl „Es ist schön, ANDERS zu sein, denn DAS ist ganz NORMAL. WIR sind doch ALLE irgendwie ANDERS.“

Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Tierfreunde,

taucht mit uns in die hinreißende Welt der „Schnütchen“-Reihe ein! Wir sind uns sicher, dass auch der zweite Teil der großartigen, knallbunten Tierabenteuer schnell innerhalb kürzester Zeit überall für Aufsehen sorgt.

Das Buch ist für 19,95 Euro auf der Webseite der Autorin www.lernenmitspielundspass.de, im Shop von Gut Aiderbichl und natürlich auch im Buchhandel erhältlich!

Wer auf der Suche nach einem tierischen Winterabenteuer mit einer großen Portion Spaß für die ganze Familie ist, sollte sich dieses besondere Buch kaufen! Ein wunderschönes Geschenk, nicht nur zu Weihnachten!

Allgemeine Angaben:

Schnütchen . Bd. 2 – 1. Auflage 11/2022

Katharina Hilberg (Autorin) & Linda Finkenflügel (Illustratorin) & Annette Engelhardt (Herausgeberin)

SCHNÜTCHEN – Die kleine Stute mit der krummen Schnute: Tierisch eingeschneit auf Gut Aiderbichl

ISBN-Nr. 978-3-9824356-1-9 – Gebundenes Buch

Erscheint im Gut Aiderbichl BALLERMANN®RANCH Verlag am 15. November 2022 – Preis: EUR 19,95

Pressekontakt: Annette Engelhardt, Blockwinkel 87, 27251 Scholen, www.ballermann-ranch.com,

Telefon: +49 (0)4245-3179970, Email: info@ballermann-ranch.de

Der reale Film über die Rettung von Schnütchen Tessa: https://www.youtube.com/watch?v=n7gesrjtYDw

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.