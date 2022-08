Hydrafacial – das steckt hinter dem Schönheitstrend

Hydrafacial in Frankfurt gibt es das hier schon? – Ja!

Seit ein paar Jahren bereits schlummerte die Hydrafacialtechnik in den Tiefen Hollywoods und erwachte im Laufe der Zeit immer mehr zum Leben. Mittlerweile ist es dort der Trend schlechthin, um zu schönerer Haut zu gelangen. Sogar Stars wie Beyonce, Kate Winslet und George Clooney schwören darauf.

Zum Glück ist das Verfahren kein Beautygeheimnis geblieben. Auch in Europa erfreut es sich an immer größerer Beliebtheit. Bei uns im Kosmetikstudio Frida Immerschön in Frankfurt verhelfen wir Ihnen damit zu strahlender, frisch aussehender Haut.

Wobei wird Hydrafacial angewandt?

Die menschliche Haut ist ständigen Belastungen ausgesetzt, besonders im Gesicht. Dieser Teil unserer Haut wird wenig oder kaum geschützt. Somit kann er durch UV-Strahlung, Bakterien, Schmutzpartikel stark beeinflusst und belastet werden. Wir verstärken diesen Einfluss oft noch, indem wir uns unbewusst im Laufe eines Tages oft selber ins Gesicht fassen. Durch solche äußeren Einwirkungen können sich viel leichter Falten, Unreinheiten, Pigmentstörungen und Hautkrankheiten bilden. Und genau bei diesen Problemen kann Hydrafacial stark entgegenwirken.

Es wird angewandt bei:

– Pigmentflecken und -störungen

– Verstopften Poren

– Vergrößerten Poren

– Unreinheiten

– Falten

– Unebenheiten

– Akne

Die Behandlung ist geschlechtsunabhängig und kann bei Frauen sowie Männern auf dieselbe Art durchgeführt werden. Sie eignet sich für jeden Hauttyp, sogar für empfindliche Haut.

Wie funktioniert Hydrafacial?

Die Technologie ist eine Kombination aus Tiefenreinigung, Nährstoffversorgung und Lichttherapie. Nachdem die Haut gründlich gesäubert wurde, geht es los.

In vier Schritten verhilft die Anwendung ohne invasiven Eingriff zu einem sichtbar schöneren Hautbild. Dazu werden zu Beginn abgestorbene Hautzellen mit einer Art Mini-Staubsauger entfernt. Damit ist die erste Schicht der Haut glatt und gereinigt. Anschließend dringt man weiter zu den Poren vor. Mithilfe eines Säurepeelings werden Ablagerungen in den Poren aufgeweicht. Diese werden dann im nächsten Schritt aus der Haut herausgesogen mithilfe einer Art Vakuum. Der Vorgang wird mit der patentierten Vortextechnologie durchgeführt und ist daher hautschonend und schmerzfrei.

Mit dieser wird auch im letzten Schritt die Haut mit den wichtigsten Nährstoffen versorgt. Dazu gehören unter anderem Hyaluronsäure, Mineralien, Vitamine und Antioxidantien. Abschließend kann das Gesicht noch mit LED-Licht nachtherapiert werden, abhängig von den Hautbeschwerden. Diese beiden Vorgänge helfen dabei, die tiefengereinigte Haut auch rein und gut versorgt zu behalten.

Nebenwirkungen und Nachbehandlung

Häufig stellt sich die Frage nach möglichen Nebenwirkungen. Denn speziell bei so sichtbar effektiven Behandlungen sind diese keine Seltenheit. Hydrafacial stellt jedoch eine Ausnahme dar. Während der Behandlung treten keine Nebenwirkungen wie Schmerzen etc. auf. Sie ist schonend zur Haut und fühlt sich angenehm an. Die einzige Folgewirkung, die danach auftreten kann, ist eine leichte Rötung der Haut. Aber auch diese ist schmerzfrei.

Damit die Ergebnisse dauerhaft und die Hautgesundheit langzeitlich erhalten bleiben, sollte die Anwendung regelmäßig erfolgen. Sie können daraus also eine monatliche Entspannung machen, bei der wir ihre Haut dauerhaft strahlen lassen. Wir beraten Sie gerne im Vorhinein persönlich, um die Hydrafacial perfekt auf Sie anzupassen.

Von modernen alltagstauglichen bis hin zu luxuriösen dramatischen Looks: FRIDA IMMERSCHÖN® öffnet im Sommer 2017 ihre Pforten in Frankfurt und deckt die gesamte Bandbreite der permanenten Beautylösungen ab.

Gegründet wurde FRIDA IMMERSCHÖN® von XtremeLashes® Elite Stylistin und PhiBrows® Royal Artist Minh Soltysiak. Die Aufgabe des gesamten Frida Teams sieht sie darin, die Branche für Kunden und Stylisten gleichermaßen zu verbessern, das Wissen weiterzugeben und den Imperativ für Schönheit, Natürlichkeit und Praktikabilität ihrer Produkte und Dienstleistungen nie aus den Augen zu verlieren. Der individuelle Nutzen für den Kunden, Kreativität und die Liebe zum Detail liegen dabei im Fokus und bestimmen ihre Arbeit.

Die Ergebnisse von FRIDA IMMERSCHÖN® zeichnen sich durch zeitlose Eleganz, bewusste Nachhaltigkeit und geschickte Formschönheit aus. Das Team steht mit Leib und Seele hinter dem Leitsatz „perfekter als die Natur und dennoch perfekt natürlich“.

Perfekter als die Natur & dennoch perfekt natürlich

FRIDA IMMERSCHÖN® setzt sich nicht zum Ziel das Selbst ihrer Kundinnen zu verändern. Es gilt, die Vorzüge dieser einzigartigen Frauen hervorzuheben, diese leben zu lassen und aus ihrer Authentizität zu schöpfen. Die Produkte und Dienstleistungen sollen ihnen helfen, das Beste aus sich herauszuholen und mehr zu sich zu finden. Denn jede Frau sollte weniger Zeit damit verbringen müssen etwas an sich, sondern mehr für sich zu tun.

