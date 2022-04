Hyland als „Customers‘ Choice“ für Content-Services-Plattformen in Gartner® Peer Insights™ 2022 ausgezeichnet

Berlin, 21. April 2022 – Hyland, Leader im Gartner Magic Quadrant™-Report 2021, wurde in der 2022 Gartner Peer Insights -Studie „Voice of the Customer“ für Content-Services-Platformen als „Customers‘ Choice“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung basiert auf den positiven Bewertungen der Content-Services-Plattformen und Produkt-Suite von Hyland.

Das Gartner Peer Insights Customer First-Programm wurde entwickelt, um das Vertrauen in Technologieanbieter zu stärken. Über die Bewertungsplattform Peer Insights können Anwender die Software-Lösungen der teilnehmenden Unternehmen bewerten und ihr ehrliches, unvoreingenommenes Feedback abgeben. Als engagiertes Mitglied des Gartner Peer Insights Customer First-Programms ist Hyland bestrebt, alle Rückmeldungen nachzuvollziehen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um erstklassige Dienstleistungen anzubieten, Automatisierungsstrategien zu unterstützen und hochfunktionale Lösungen zur Unterstützung der Endanwender zu entwickeln.

„Die Auszeichnung als „Gartner Peer Insights Customers‘ Choice for Content Services Platforms“ bestätigt unser kontinuierliches Engagement für unsere Kunden: Entwicklung erstklassiger Content-Services- und Intelligent-Automation-Lösungen, Berücksichtigung der Kundenanforderungen und -rückmeldungen sowie eine enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, um deren nachhaltigen Erfolg sicherzustellen“, so Susan deCathelineau, Chief Customer Success Officer bei Hyland. „Wir schätzen das Feedback und die Bewertungen, die unsere Kundinnen und Kunden auf der Gartner-Peer-Insights-Bewertungsplattform teilen und sind sehr stolz auf diese Auszeichnung.“

Die moderne, offene Low-Code-Produktarchitektur von Hyland unterstützt Kunden bei der digitalen Transformation und bietet Zukunftssicherheit für ihre Geschäftsabläufe. Hyland ist bekannt für seine tiefgreifende Branchenexpertise in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, öffentliche Verwaltung und Hochschulbildung. Unternehmen und Organisationen weltweit nutzen die Hyland Content-Services-Plattformen, um Informationen im gesamten Unternehmen zu verbinden, zu managen und zu schützen.

Einige der neuesten Kundenfeedbacks:

– „Leistungsstarkes Produkt eines fortschrittlichen Anbieters. Das OnBase-Produkt ist robust und bietet eine Funktionalität, die die Erwartungen übertrifft. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der neuen Versionen bringt unserer Branche immer einen Mehrwert. Hyland ist mehr als nur ein Anbieter – sondern ein strategischer Partner“ – Leiter der Geschäfts- und Softwarelösungen in der Versicherungsbranche

– „Alfresco erfüllt alle NAB-Anforderungen für die Archivierung und den Abruf von Dokumenten. Robuste Anwendung, Multi-Cloud-Fähigkeit, Content-Federation-Optionen: Der Service ist außergewöhnlich, das Produkt erfüllt alle unsere organisatorischen Anforderungen, ermöglicht kosteneffiziente Lizenzmodelle und Infrastrukturen.“ – Leiter Enterprise Document Services in der Finanzbranche

Sie möchten Kundenfeedbacks zu den Content-Services-Produkten von Hyland lesen oder selbst eine Bewertung abgeben? Dann besuchen Sie das Gartner Peer Insights-Profil von Hyland.

Gartner-Haftungsausschluss

Gartner spricht keine Empfehlung für die in seinen Marktforschungspublikationen genannten Anbieter, Produkte oder Services aus. Gartner empfiehlt Anwendern nicht, nur solche Anbieter auszuwählen, die die höchsten Einstufungen oder andere Kennzeichnungen erhalten haben. Die Marktforschungspublikationen von Gartner geben die Ansichten der Forschungsabteilung von Gartner wieder und sind nicht als Tatsachenbehauptungen auszulegen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie aus, wie z. B. deren marktgängige Qualität oder Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen, und ist weder als Tatsachenbehauptung zu verstehen noch repräsentiert er die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen. Gartner befürwortet keinen der in diesem Inhalt dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie für die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Inhalts, einschließlich der Garantie der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Das Gartner Peer Insights Customer First-Programm stellt die Verpflichtung einer Organisation dar, Bewertungen von ihren Kunden unter Verwendung von programmatischen Beschaffungsstrategien und Best Practices einzuholen. Sie geben weder die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften wieder, noch stellen sie eine Empfehlung dar.

GARTNER, PEER INSIGHTS und MAGIC QUADRANT sind Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

