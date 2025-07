Hyland CommunityLIVE 2025: KI trifft Content

Technologieexperten beleuchten Entwicklungen im Bereich agentenbasierter KI und deren Einfluss auf das Content- und Datenmanagement der Zukunft

Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM, kündigt die CommunityLIVE 2025 an – eine der führenden Konferenzen für innovationsorientierte Organisationen, die ihre Strategien für Content- und Unternehmensdaten weiterentwickeln möchten. Die CommunityLIVE 2025 vermittelt Informationen zu aktuellen technologischen Entwicklungen, strategischen Ansätzen und praktischen Erfahrungen im Umgang mit Content und Daten.

https://www.communitylive.com/event/worldtour/overviewDie viertägige Veranstaltung findet vom 25. bis 28. August 2025 im Caesars Forum in Las Vegas, Nevada, statt. Sie bringt Vordenker, Branchenexperten und Entscheidungsträger zusammen, um zentrale Entwicklungen im Bereich des agentenbasierten, intelligenten Content-Managements zu beleuchten – ein Ansatz, der den Wert unstrukturierter Daten neu definiert.

Erstmals findet die CommunityLIVE 2025 auch in EMEA statt – in München

Am 13. und 14. Oktober 2025 treffen sich Anwender, Partner und Interessierte aus der gesamten EMEA-Region zur CommunityLIVE EMEA in München. Mit diesem neuen europäischen Format reagiert Hyland auf die hohe Nachfrage nach regionalem Austausch, praxisnahen Anwendungsbeispielen und direktem Zugang zu Expertenwissen. Im Fokus stehen Keynotes, Deep-Dives in aktuelle Lösungen, Praxisbeispiele aus Kundensicht und Networking.

DevCon: Fachprogramm für Entwickler und Architekten

Ein Programmschwerpunkt der CommunityLIVE 2025 ist die DevCon, ein spezieller Themenstrang für Entwickler, Architekten und technische Fachkräfte. Sie bietet tiefe Einblicke in die Open-Source-Plattformen von Hyland, darunter Alfresco und Nuxeo. Auf dem Programm stehen technische Schulungen, ein Hackathon sowie zwei Konferenztage mit technischen Sessions.

Teilnehmende haben die Gelegenheit, mit John Newton, Chief Innovation Strategist bei Hyland und Mitgründer von Documentum und Alfresco, zu sprechen. John Newton hält die DevCon-Keynote und bringt über 35 Jahre Erfahrung im Bereich Content Management ein. Er gibt einen Ausblick auf die weitere Entwicklung intelligenter Content-Lösungen.

Warum Fach- und Führungskräfte an der CommunityLIVE teilnehmen:

– Technologische Innovationen:

Die Teilnehmenden erhalten Einblicke in aktuelle Lösungen von Hyland im Bereich KI, agentenbasierter Technologien und Automatisierung. Sie erfahren, wie Unternehmen Effizienzsteigerungen in geschäftskritischen Prozessen erzielen, indem sie nicht nur einzelne Aufgaben mit agentenbasierter KI automatisieren, sondern ganze Prozesse und Arbeitsabläufe grundlegend transformieren.

– Strategische Ausrichtung:

Roadmap-Updates geben Einblick in geplante Weiterentwicklungen und den strategischen Einsatz intelligenter Automatisierung zur Unterstützung unternehmerischer Zielsetzungen.

– Technisches Know-how:

Über 70 Workshops – für Einsteiger und Fortgeschrittene – ermöglichen den Aufbau und die Vertiefung technischer Kenntnisse – von Grundlagen bis hin zu komplexen Anwendungen. Die praxisorientierten Schulungen sind direkt im Arbeitsalltag anwendbar.

– Networking: Die Konferenz bietet Gelegenheit zur Vernetzung mit Lösungsarchitekten, Fachexperten und Kollegen aus verschiedenen Branchen. In CommunityCENTRAL steht der Austausch zu aktuellen Herausforderungen und innovativen Lösungsansätzen im Mittelpunkt.

– Weiterbildung: Bereits vor der Konferenz finden technische Trainings, Zertifikatsverlängerungen und Lernangebote statt, die speziell auf die berufliche Weiterentwicklung ausgerichtet sind.

„Die diesjährige CommunityLIVE markiert einen wichtigen Meilenstein für das Content-Management und die Nutzung von Unternehmensdaten. Hyland wird seine Vision für agentenbasierte KI vorstellen – eine Technologie, die in der Lage ist, eigenständig zu verstehen, zu analysieren und zu handeln, um unstrukturierte Daten in konkrete geschäftliche Ergebnisse zu verwandeln“, so Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Auf der diesjährigen Konferenz geht es nicht nur um Technologie, sondern auch darum, Führungskräfte dazu zu befähigen, neue Möglichkeiten im Zusammenspiel von intelligenter Inhaltstechnologie und menschlicher Innovationskraft zu erschließen.“

