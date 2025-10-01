Hyland CommunityLIVE EMEA 2025 – Agentenbasierte KI für die Content-Zukunft

Strategie, Technologie, Networking: In München tauschen sich Entscheider mit Hyland-Experten, Kunden und Partnern über die Zukunft des Enterprise Content Management aus

München, 30. September 2025 – Nach dem erfolgreichen Auftakt in Las Vegas bringt Hyland, Entwickler der Content Innovation Cloud™, seine jährliche Kunden- und Partnerkonferenz erstmals nach Europa.

Die CommunityLIVE findet vom 13. bis 14. Oktober 2025 im Leonardo Royal Hotel in München statt – mit klarem regionalem Fokus und dem Spirit der internationalen Hyland-Community sowie mit frischen Ideen, innovativen Technologien und viel Raum für persönlichen Austausch mit Experten aus ganz Europa. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm mit Keynotes, praxisnahen Breakout-Sessions, strategischen Ausblicken, technologischen Deep Dives, Trainings und Einblicken in die Produkt-Roadmap. Teilnehmer erfahren, wie intelligente Content-Lösungen die Arbeitsweise von Unternehmen und Organisationen nachhaltig verändern.

Zentrale Themen der CommunityLIVE sind unter anderem:

– Enterprise Context Engine und Enterprise Mesh: Die beiden Technologien ermöglichen erstmals eine einheitliche, dynamische Sicht auf Unternehmensabläufe sowie intelligente Automatisierung mit Hilfe eines Multi-Agent-Netzwerks spezialisierter KI-Agenten.

– Hyland Agent Builder: Eine Plattform zur Entwicklung und Steuerung von Enterprise Agents, die komplexe Aufgaben und Prozesse eigenständig übernehmen.

– Hyland Knowledge Enrichment: Die neue Lösung, die unstrukturierte Inhalte in KI-fähige, kontextualisierte Daten verwandelt – für mehr Automatisierung, Effizienz und Entscheidungsqualität.

– Agentic Document Processing: Hylands neue Generation intelligenter, agentengestützter Workflows, die Inhalte analysieren, interpretieren und automatisiert in nachvollziehbare Entscheidungen überführen.

– Pläne zur Open-Source-Bereitstellung des Hyland Cloud Content Repository.

Hylands CEO wird gemeinsam mit dem technischen, Produkt- und Marken-Leadership des Unternehmens vor Ort sein, um einen exklusiven Einblick in die globale Roadmap des Unternehmens zu geben – mit besonderem Fokus auf Europa. Zudem steht die Führungsriege für exklusive Briefings zur Verfügung, unterstützt von weiteren Hyland-Experten aus dem globalen Team.

DevCon: Technologie im Fokus

Ein Highlight der CommunityLIVE 2025 ist das DevCon-Programm – speziell für Entwickler, DevOps-Teams, Architekten und technische Experten, die sich für die Open-Source-Technologien von Hyland interessieren. Die DevCon bietet praxisnahe Einblicke in Plattformen wie Alfresco und Nuxeo – mit technischen Demos, einem Hackathon, Best-Practice-Sessions und direktem Austausch mit Hyland-Experten und der Community.

Weitere Informationen und Anmeldung: www.communitylive.com/event/worldtour/overview

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

