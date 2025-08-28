Hyland Content Innovation Cloud verzeichnet starkes Wachstum

Die starke Akzeptanz durch die Kunden treibt das Wachstum der Next-Generation-Plattform von Hyland voran. Innerhalb von sechs Monaten stieg die Zahl der Nutzer um 280 %. Dadurch verändert sich die Art und Weise, wie Unternehmen wichtige Daten erschli

Berlin, 28. August 2025 – In nur zwölf Monaten hat sich Hyland vom Branchenpionier zum weltweit führenden Innovationsunternehmen entwickelt. Die H yland Content Innovation CloudTM überwindet traditionelle Grenzen, optimiert Arbeitsabläufe, automatisiert Prozesse und ermöglicht Unternehmen eine völlig neue Nutzung von Daten. Mit einem branchenübergreifenden Kundenwachstum setzt Hyland weltweit neue Maßstäbe im Bereich Enterprise Content Management.

„Unser Ziel war es, intelligentes Content Management neu zu definieren – und genau das haben wir erreicht“, sagt Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Mit agentischer Automatisierung, KI-fähigen Daten und nahtlosen Integrationen verändern unsere Innovationen nicht nur Unternehmen, sondern die gesamte Branche. Dies ist ein Meilenstein, den es zu feiern gilt – und zugleich erst der Anfang unserer Mission, Inhalte in Intelligenz, Workflows in Agenten und Daten in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.“

Hylands Wachstumstreiber: Transformation durch Innovation und Wirkung

– Robustes Wachstum: Die Zahl der Kunden, die die Content Innovation Cloud nutzen, ist allein in den letzten sechs Monaten um 280 % gestiegen. Dies unterstreicht sowohl das rasant steigende Kundeninteresse als auch die Chancen im gesamten Portfolio.

– Intelligentere Entscheidungsfindung: Kunden nutzen Hyland Knowledge Enrichment und agentenbasierte Dokumentenverarbeitung, um autonomere und intelligentere Entscheidungen zu treffen.

– Nahtlose Konnektivität und agentenbasierte Automatisierung: Mit Hyland Agent Builder und dem Content Federation Service können Unternehmen KI-fähige Inhalte system- und branchenübergreifend vereinheitlichen und darauf zugreifen.

– Einfache Updates: Der Cloud Update Service stellt sicher, dass Kunden von den neuesten Innovationen in der Hyland Content Innovation Cloud profitieren, indem monatliche OnBase-Updates automatisiert werden, die die Komplexität verringern und so die Nutzer stets auf dem aktuellen Stand halten.

– Globale Reichweite, lokale Expertise: Hyland expandiert in Europa, dem Nahen Osten, Lateinamerika und anderen aufstrebenden Märkten, um Kunden die richtige Mischung aus lokalisiertem Wissen und globaler Reichweite zu bieten.

– Stärkere Workflows im Unternehmen: Cloudnative Integrationen binden die Hyland Content Innovation Cloud in führende CRM-, Healthcare- und Versicherungsplattformen ein, sodass Inhalte direkt in den täglichen genutzten Systemen bearbeitet werden können.

Weitere Informationen zu Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter Hyland.com

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

