Hyland ernennt Brian Schlosser zum Vice President of Partners

Der Vertriebsexperte bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung in der Softwarebranche in diese Position ein

Berlin, 06. Juli 2023 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services, ernennt Brian Schlosser zum neuen Vice President of Partners.

Schlosser kommt mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung im Vertrieb und Management in der Softwarebranche zu Hyland – von Startups bis hin zu Marktführern im Bereich Content Services. Er verbrachte insgesamt 15 Jahre bei FileNet und EMC, wo er verschiedene Vertriebsfunktionen leitete. Außerdem war er als CEO bei mehreren Unternehmen tätig, darunter Attenex, Intellective und DatStat.

Zuletzt war Schlosser Vorstandsmitglied des SaaS-Unternehmens Nteraction und beriet mehrere Unternehmen in Fragen der Unternehmens- und Markteinführungsstrategie. Seine Führungsqualität und Erfahrungen in der Branche werden beim weiteren Ausbau der globalen Partnerprogramme von Hyland eine wichtige Rolle spielen.

„Es ist eine aufregende Zeit, um zu Hyland zu kommen, einem Unternehmen, das sich mit seiner Vision und seinen innovativen Produkten als führend in der Content-Services-Branche positioniert hat“, so Schlosser. „Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung und mein Know-how es mir ermöglichen, auf dem Erfolg aufzubauen, den Hyland bereits erzielt hat, und unser robustes globales Partner-Ökosystem weiter auszubauen.“

In seiner neuen Position wird Schlosser für Channel Sales und Alliances sowie für die globalen Partnerprogramme von Hyland und die Rekrutierung von Partnern verantwortlich sein. Diese Programme sind stetig gewachsen und unterstützen heute mehr als 60 % der Hyland-Kundenbasis. Dabei werden Kunden in mehr als 50 Ländern von Hyland-Partnern unterstützt.

„Brian Schlosser ist eine erfahrene Führungskraft mit einem langjährigen und vielseitigen Hintergrund in unserem Markt. Sein strategisches Denken wird bei der Gestaltung der Zukunft unserer Partnerorganisation von entscheidender Bedeutung sein“, so Chris McLaughlin, Chief Revenue Officer von Hyland. „Er ist außerdem ein erfahrener Vertriebsleiter, mit dem Potenzial, in enger Zusammenarbeit mit unseren Partnern unser zukünftiges Wachstum und unseren Erfolg maßgeblich voranzutreiben.“

Erfahren Sie mehr über die Hyland-Partner und globalen Partnerprogramme des Unternehmens unter Hyland.com/de.

Über Hyland

Hyland bietet branchenführende Technologie-Plattformen und ermöglicht es seinen Kunden, Menschen und Inhalte effizient für bessere digitale Erfahrungen verbinden. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, um Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos zu integrieren und Interaktionen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

