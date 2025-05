Hyland ernennt John Newton zum Chief Innovation Strategist

Newton kommt zu Hyland in einer Zeit tiefgreifender, innovationsgetriebener Veränderungen im Bereich Enterprise Content Management

Berlin, 14.05.2025 – Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM, hat John Newton zum Chief Innovation Strategist ernannt. Newton, Mitbegründer von Documentum und Alfresco, bringt 35 Jahre Erfahrung im Bereich Content Management mit. Er wird eng mit dem Führungsteam von Hyland zusammenarbeiten, um die Innovationsstrategie in den Bereichen künstliche Intelligenz (KI), Cloud und Open Source voranzutreiben. Darüber hinaus wird er als Botschafter für die zukunftsweisende Strategie von Hyland fungieren, mit der das Unternehmen den Markt für Content Management neu definiert.

„Unser Ziel ist es, den Wert, den Organisationen aus unstrukturierten Inhalten und Unternehmensdaten ziehen können, signifikant zu steigern. Dabei wird Johns visionäre Erfahrung für Hyland eine unschätzbare Bereicherung sein“, so Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Durch seine enge Übereinstimmung mit Hyland und mit unserer Vision, intelligente Automatisierung in großem Maßstab zu realisieren, ist er der ideale Partner, um den Markt neu zu definieren und unseren Kunden einen vielfach höheren Mehrwert zu bieten.“

„Hyland reagiert nicht nur auf Veränderungen – das Unternehmen gibt das Tempo vor. Die führende Position in den Bereichen Content Management und Open-Source-Technologien ist ein entscheidender Vorteil, insbesondere im Hinblick auf deren zunehmende Bedeutung bei der Entwicklung von KI. Das ist genau das, was Unternehmen heute brauchen – und das hat mich an dieser Aufgabe gereizt. Ich freue mich darauf, eng mit Jitesh, einem der visionärsten CEOs im Bereich Unternehmenssoftware, und dem kompetenten Team von Hyland zusammenzuarbeiten, um die nächste Evolutionsstufe des Content Managements zu gestalten“, so John Newton.

John Newton wird als Keynote-Speaker den DevCon-Track auf der CommunityLIVE 2025 eröffnen – Hylands jährlicher Konferenz für Entwickler, Architekten und technische Experten mit Fokus auf Open Source und die neuesten Technologien von Hyland. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung sind unter CommunityLIVE.com verfügbar.

Weitere Informationen über die Hyland-Plattform und -Lösungen finden Sie unter Hyland.com/de

Über Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit integrierten Lösungen für Content-, Prozess- und Anwendungsintelligenz. Diese ermöglichen wertvolle Erkenntnisse und treiben Innovationen voran. Weltweit vertrauen Tausende Unternehmen auf Hyland – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“. Die intelligenten Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, seine Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

