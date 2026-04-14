Hyland ernennt Lubor Ptacek zum Senior Vice President Product Marketing

Hyland stärkt seine globale Produktmarketingstrategie und treibt die Positionierung im Bereich der Agentic Enterprise weiter voran

Hyland, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Enterprise Content Management (ECM) und Pionier der AI-nativen Content Innovation Cloud™, gibt die Ernennung von Lubor Ptacek zum Senior Vice President Product Marketing bekannt. In dieser Rolle verantwortet er die globale Portfolio- und Produktmarketingstrategie und steuert die Positionierung sowie Markteinführung der AI-nativen Technologien von Hyland über alle Branchen und Regionen hinweg.

Ptacek bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung im Product Marketing führender Enterprise-Software-Unternehmen mit, darunter Egnyte, OpenText und Documentum. Zudem war er Mitglied des Vorstands von AIIM (Association for Intelligent Information Management) International. Seine Erfahrung in der Entwicklung von Kategorie-Narrativen, erfolgreichen Produkteinführungen und der Unterstützung von Go-to-Market-Teams stärkt Hylands Fähigkeit, weiteres Wachstum zu generieren und den Markterfolg nachhaltig auszubauen.

„Während Hyland die Zukunft von intelligentem Content und agentischer Automatisierung weiter gestaltet, wird Lubor eine zentrale Rolle dabei spielen, unsere Vision des agentischen Unternehmens weiter zu schärfen“, sagt Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Seine Fähigkeit, Innovation in Markterfolg zu übersetzen, kombiniert mit der Expertise der Hyland-Teams, wird unsere Positionierung weiter stärken und den Mehrwert für Kunden und Partner klar herausstellen.“

„Hylands führende Rolle im ECM-Markt und die klare Roadmap in Richtung eines agentischen Unternehmens machen diesen Zeitpunkt besonders spannend“, sagt Lubor Ptacek. „Ich freue mich darauf, überzeugende Produktnarrative zu entwickeln, die Marktwirkung zu steigern und Kunden dabei zu unterstützen, das Potenzial von intelligentem Content und agentischer Automatisierung auszuschöpfen.“

Weitere Informationen finden Sie unter Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

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