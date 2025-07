Hyland ernennt Nanette Lazina zur Senior Vice President, Global Channels and OEMs

Mit über 20 Jahren Führungserfahrung in der Unternehmenssoftwarebranche übernimmt Lazina die strategische Leitung und Optimierung des weltweiten Partnernetzwerks von Hyland.

Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM, gibt die Ernennung von Nanette Lazina zur Senior Vice President, Global Channels and OEMs bekannt. Lazina ist eine erfahrene Führungskraft im Bereich Enterprise Technology und war fast 20 Jahre bei SAP in Nordamerika tätig. In ihrer neuen Rolle als SVP, Global Channels and OEMs, wird sie Hylands globale Partnerstrategie neu ausrichten und auf die weltweiten Wachstumsziele des Unternehmens abstimmen.

„Nanette Lazinas außergewöhnliche Erfolgsbilanz beim Aufbau strategischer Partnerschaften ermöglicht es Hyland, bislang ungenutzte Chancen zu erschließen, weltweit noch bessere Lösungen für unsere Kunden bereitzustellen und zugleich starkes Wachstum in neuen Märkten zu erzielen“, so Steve Baird, Chief Revenue Officer bei Hyland.

„Ich freue mich sehr, in einer Phase globaler Dynamik zu Hyland zu stoßen“, sagt Lazina. „Dies ist eine großartige Gelegenheit, auf der Stärke eines bereits erfolgreichen Partnernetzwerks aufzubauen und es auf die nächste Stufe zu heben. Gemeinsam werden wir unsere Zusammenarbeit vertiefen, den gemeinsamen Erfolg verstärken und noch mehr Wirkung für Kunden weltweit erzielen.“

Lazina ist eine erfahrene Führungskraft in den Bereichen Vertrieb und Technologie. Bei SAP in Nordamerika leitete sie erfolgreich fast zwei Jahrzehnte lang das Partnernetzwerk, zuletzt als Chief Partner Officer. In dieser Rolle führte sie Teams durch Cloud-Migrationsprojekte und eine Go-to-Market-Transformation auf Basis von KI. Zuvor baute sie leistungsstarke Vertriebsteams im Enterprise-Software-Bereich auf und leitete sie. Dabei erzielte sie signifikantes Umsatzwachstum durch strategische Partnerschaften.

Über Hyland

Hyland unterstützt Unternehmen mit integrierten Lösungen für Content-, Prozess- und Anwendungsintelligenz. Diese ermöglichen wertvolle Erkenntnisse und treiben Innovationen voran. Weltweit vertrauen Tausende Unternehmen auf Hyland – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“. Die intelligenten Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, seine Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

