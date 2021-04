Hyland ernennt Will Milewski zum Senior Vice President of Cloud Infrastructure and Operations

Neue Rolle unterstützt die Cloud-first-Strategie von Hyland und soll Cloud-Modernisierungen beschleunigen

Berlin – 29. April 2021 – Hyland, ein führender Anbieter von Content-Services, schafft eine neue Position zur Unterstützung seiner Cloud-Wachstums- und -Modernisierungsstrategie. Will Milewski wird erster Senior Vice President, Cloud Infrastructure and Operations und ist für die Wachstumsstrategie der Hyland-Cloud im gesamten Produktportfolio für Content Services und Intelligent Automation verantwortlich. Milewski wird an John Phelan, Chief Product Officer, berichten, um die einheitliche Integration der Cloud-Strategie, eine enge Zusammenarbeit mit dem Hyland-Führungsteam und die Abstimmung mit den wichtigsten Unternehmens- und Produktinitiativen sicherzustellen.

Milewski bringt langjährige Führungserfahrung in den Bereichen Cloud, SaaS, Development Operations und Rechenzentrumsmanagement mit. Er verfügt über Erfahrung in der Unterstützung von digitalen Transformationsstrategien und in der Durchführung groß angelegter, erfolgreicher SaaS-Implementierungen. Mit seinem Hintergrund und seiner Expertise in den Bereichen Architektur, Laufzeitmanagement, Design, Implementierung, Ausführung und Operational Excellence wird er die Cloud-Vision von Hyland unterstützen, der weltweit führende Anbieter von cloudbasierten Content Services und Intelligent-Automation-Lösungen zu sein.

Milewski wird eng mit dem Hyland-Führungsteam und den technischen Experten zusammenarbeiten, um Unternehmens- und Produktprioritäten optimal aufeinander abzustimmen und sicherzustellen, dass diese durch einfache Cloud-Implementierungen unterstützt werden. Aufbauend auf 15 Jahre Cloud-Erfahrung von Hyland, wird er den Wachstumskurs des Unternehmens weiter fortsetzen.

Mehr über die Cloud-first-Vision von Hyland und die Roadmap zur Einführung der Hyland Experience Platform finden Sie unter Hyland.com/Cloud.

Zitate:

“Unsere Cloud-first und IT-Modernisierungsstrategien haben oberste Priorität, um die innovativen Anwendungen zu liefern, die unsere Kunden im New Normal erwarten. Sie sind auf deren Geschäftsanforderungen abgestimmt, um zukünftigen Erfolg sicherzustellen”, so John Phelan, Chief Product Officer bei Hyland. “Will bringt genau das Cloud-Wissen, die Erfahrung und Leidenschaft sowie den Geschäftssinn mit, den wir brauchen, um unsere Angebote zu stärken und unsere Cloud-Initiativen auf die nächste Stufe zu heben, um unsere Kunden und Partner optimal zu unterstützen.”

“Ich freue mich darauf, auf dem Cloud-Erfolg aufzubauen, den Hyland nativ und durch Akquisitionen erzielt hat, und werde daran arbeiten, die mandantenfähige, cloudnative Hyland Experience Platform (HxP) schneller auf den Markt zu bringen”, so Milewski. “Meine langjährige Führungserfahrung im Bereich Cloud und der Cloud-first-Ansatz des Produktteams wird der gesamten Cloud-Vision noch mehr Tiefe verleihen. Ich freue mich darauf, Teil eines Unternehmens zu werden, das so großen Wert darauf legt, seinen Kunden die besten Lösungen zu liefern.”

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

Firmenkontakt

Hyland

Megan Larsen

— —

— —

000

megan.larsen@hyland.com

http://hyland.com/de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Sarah Schumm

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089 417761-17

Hyland@Lucyturpin.com

http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.