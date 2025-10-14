Hyland erweitert Cloud-Präsenz in Europa und erleichtert Zugang zu KI-Technologien

Mit strategischer Bereitstellung in Europa stärkt Hyland die Verfügbarkeit der Content Innovation Cloud, unterstützt die Einhaltung der EU-Datenresidenzanforderungen und treibt KI-gestützte Content Intelligence voran

München, 14. Oktober 2025 – Hyland, Entwickler der Content Innovation CloudTM, gibt heute bekannt, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) seine Präsenz in Europa ausweitet. Hyland stellt seine Lösungen über die AWS-Region Frankfurt bereit und baut damit auf seine bereits bestehenden AWS-basierten ECM-Services auf. So erhalten Unternehmen in ganz Europa einen latenzarmen Zugang zur Content Innovation Cloud. Gleichzeitig bekräftigt das Unternehmen sein Engagement für Vertrauen, Compliance und Innovation in der Region. Europäische Kunden können nun die erweiterten Möglichkeiten der Content Innovation Cloud nutzen und dabei die Anforderungen an die regionale Datenresidenz erfüllen. So sind sie in der Lage, KI-gestützte Funktionen einzusetzen, um Content Management zu optimieren, Workflows zu automatisieren und Altsysteme zu integrieren – und damit ihre digitale Transformation zu beschleunigen.

„Unsere Expansion ist mehr als eine technische Bereitstellung. Sie ist ein Versprechen an unsere Kunden, dass wir in ihren Erfolg investieren – unabhängig davon, wo sie tätig sind“, so Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Mit der Content Innovation Cloud von Hyland und unseren modernen KI-Lösungen, die nun europaweit verfügbar sind, können Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen – und zugleich Compliance- sowie Sicherheitsanforderungen erfüllen, um ihren Geschäftserfolg nachhaltig zu sichern.“

„Wir sind überzeugt, dass die strategische Zusammenarbeit zwischen Hyland und AWS unsere Möglichkeiten, intelligentes Datenmanagement umfänglich zu nutzen, entscheidend verbessern wird“, sagt Eve Simon-Broulis, Directrice Standard bei Accor. „Die engere Integration mit cloudnativen Services eröffnet enormes Geschäftspotenzial. Denn sie bietet uns die nötige Infrastruktur, um unser Content-Management sicher und zuverlässig zu modernisieren – ohne Kompromisse bei Sicherheit und Governance.“

„Diese Expansion von Hyland stärkt das Fundament für die Content Innovation Cloud in Europa. Sie unterstützt Unternehmen dabei, moderne, cloudbasierte Content Services mit der erforderlichen Performance, Compliance und Skalierbarkeit einzuführen“, meint Michael Kienle, CEO von it-novum. „Als Partner freuen wir uns, gemeinsam mit Hyland innovative Lösungen bereitzustellen, die unsere Kunden dabei unterstützen, den Umgang mit ihren Inhalten zu transformieren.“

Transformation vorantreiben

Die Hyland Content Innovation Cloud mit der Enterprise Context Engine und dem Enterprise Agent Mesh bietet Unternehmen leistungsstarke Lösungen, um fragmentierte Inhalte zu konsolidieren, handlungsrelevante Erkenntnisse aus unstrukturierten Daten zu gewinnen und komplexe Arbeitsabläufe zu automatisieren.

Angesichts wachsender Datenmengen, komplexer Prozesse und steigender regulatorischer Anforderungen ist eine KI-gestützte Transformation für Organisationen von entscheidender Bedeutung. Die Technologien von Hyland beschleunigen diese Transformation. Sie stellen Unternehmen eine Plattform zur Verfügung, die Silos aufbricht, unstrukturierte Daten zusammenführt und KI-gestützte Erkenntnisse liefert, um Innovation, Effizienz und Wachstum zu steigern.

Wichtige Funktionen auf einen Blick:

Integration unstrukturierter Daten: Verbindet Inhalte im gesamten Unternehmen – unabhängig von Quelle oder Format.

KI im großen Maßstab: Wendet KI auf unstrukturierte Daten an, um Automatisierung, Prozessintelligenz und agentenbasierte KI-Szenarien zu verbessern.

Stärkung von Workflows: Optimiert Prozesse und Ergebnisse durch KI-gestützte Wissensergänzung und agentenbasierte Dokumentenverarbeitung.

Enterprise Context Engine: Liefert kontextbezogene Einblicke über fragmentierte Systeme hinweg, um intelligentere Entscheidungen zu unterstützen und die digitale Transformation zu beschleunigen.

Enterprise Agent Mesh: Orchestriert verteilte KI-Agenten, um komplexe, systemübergreifende Workflows zu automatisieren und neue Effizienzpotenziale freizusetzen.

Weitere Informationen zu Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter www.hyland.com/de

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

