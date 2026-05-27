Hyland erweitert Führungsteam für KI und regulierte Branchen

Mit neuen Führungskräften für vertikale Märkte baut Hyland seine Strategie für KI-gestützte Automatisierung in regulierten Branchen weiter aus

Berlin, 27. Mai 2026 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter für Enterprise Content Management (ECM), Content Intelligence und KI-gestützte Unternehmensprozesse, gibt die Erweiterung seines Product-Leadership-Teams um sechs neue Führungspositionen für vertikale Märkte und branchenübergreifende Lösungen bekannt.

Damit baut Hyland seine Investitionen in regulierten und content-intensiven Branchen weiter aus – insbesondere, da Unternehmen dort zunehmend auf KI-gestützte und autonomere Prozesse setzen.

Seit drei Jahrzehnten unterstützt Hyland hochregulierte Organisationen dabei, ihre geschäftskritischen Inhalte zu verwalten, zu steuern und operativ nutzbar zu machen. Während sich Arbeitsprozesse zunehmend von statischen Workflows hin zu autonom agierenden, KI-gestützten Abläufen entwickeln, baut Hyland gezielt auf seinem langjährigen Differenzierungsmerkmal auf: tiefgehende Branchenexpertise, die speziell auf regulatorische Anforderungen, operative Prozesse und geschäftskritische Einsatzszenarien zugeschnitten ist.

Hyland wurde kürzlich im 2026 Gartner® Magic Quadrant™ für Document Management als Leader ausgezeichnet. Nach Einschätzung von Hyland spiegelt diese Auszeichnung die nachgewiesene Branchenexpertise des Unternehmens in stark regulierten Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Bildung und öffentlicher Verwaltung wider – ebenso wie die Fähigkeit, branchenspezifische Lösungen für komplexe regulatorische und operative Anforderungen bereitzustellen.

„In stark regulierten Branchen geht es beim erfolgreichen Einsatz von KI nicht um Experimente, sondern um Vertrauen, Compliance und messbare Ergebnisse“, erklärt Michael Campbell, Chief Product Officer bei Hyland. „Die Erweiterung unseres Product-Leadership-Teams unterstreicht unsere Überzeugung, dass die Zukunft autonomer Unternehmensprozesse auf branchenspezifischem Kontext, KI-fähigen Content-Grundlagen und der operativen Verlässlichkeit basiert, auf die unsere Kunden angewiesen sind. Genau darauf hat Hyland schon immer gesetzt und genau dort investieren wir auch künftig.“

Entwickelt für regulierte und content-intensive Branchen

Branchen wie das Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Bildungseinrichtungen und der öffentliche Sektor arbeiten mit Dokumenten, Datensätzen und Inhalten, die korrekt, sicher, nachvollziehbar und jederzeit verfügbar sein müssen. Solche Umgebungen erfordern mehr als generische Plattformen – sie benötigen Lösungen, die speziell auf komplexe regulatorische Vorgaben, branchenspezifische Prozesse und konkrete operative Anforderungen zugeschnitten sind.

Hylands Product-Leadership-Strategie orientiert sich an den Anforderungen stark regulierter und content-intensiver Branchen: im Fokus stehen Lösungen, die branchenspezifische Prozesse mit regulatorischen, Compliance- und operativen Anforderungen verbinden. Hinzu kommen domänenspezifische Anwendungen sowie KI-fähige Content-Grundlagen, die sichere und skalierbare autonome Prozesse ermöglichen. Während Unternehmen zunehmend autonome und Human-in-the-Loop-Prozesse einführen, unterstützt Hyland sie mit Content Intelligence, die auf konkrete Branchenanforderungen und nicht auf abstrakte Anwendungsfälle ausgerichtet ist.

Ausbau der Produktführung durch tiefgehende Branchenexpertise

Zur weiteren Stärkung dieser Strategie erweitert Hyland sein Führungsteam um erfahrene Branchenexperten mit umfassender fachlicher Expertise und Kundenorientierung:

– Vinitha Ramnathan – Healthcare

Verantwortlich für die Produktstrategie im Gesundheitswesen mit Fokus auf klinische Prozesse, Revenue-Cycle-Management und Lösungen für die Patient Experience, die Innovation mit Compliance und Versorgungsqualität verbinden.

– Robert Seres – Government

Verantwortlich für Lösungen im öffentlichen Sektor mit Fokus auf Transparenz, Sicherheit, Records Governance und bürgerzentrierte digitale Services im großen Maßstab.

– Namit Saksena – Financial Services

Verantwortlich für Innovationen im Finanzdienstleistungsbereich, insbesondere in Banking und Kapitalmärkten, mit Lösungen für Risikomanagement, Compliance und operative Resilienz.

– Kathy Hrach – Insurance

Verantwortlich für die Produktstrategie im Versicherungsbereich mit Fokus auf die Transformation von Schadenbearbeitung, Policenmanagement und Underwriting durch die Kombination aus Automatisierung und regulatorischer Verlässlichkeit.

– Rebecca Whitworth – Education

Verantwortlich für die Produktstrategie im Bildungsbereich mit Fokus darauf, Bildungseinrichtungen u. a. bei der Modernisierung von Verwaltungs- und Informationsmanagementprozessen zu unterstützen und gleichzeitig regulatorische sowie operative Anforderungen zu erfüllen.

– Megan Caraballo – Cross-Industry Solutions

Verantwortlich für den Ausbau branchenübergreifender Funktionen, die Hylands Plattformstärken unter anderem in den Bereichen Rechnungsverarbeitung, Mitarbeiteraktenmanagement und Vertragsmanagement erweitern und Kunden dabei unterstützen, Innovationen konsistent und zuverlässig zu skalieren.

Gemeinsam bringt dieses Führungsteam jahrzehntelange Erfahrung aus der engen Zusammenarbeit mit Kunden in anspruchsvollen Umgebungen mit und stellt sicher, dass sich Hylands Lösungen gezielt und praxisnah weiterentwickeln.

Die nächste Phase intelligenter Unternehmensprozesse

Während Unternehmen zunehmend auf autonome KI-Systeme setzen, die eigenständiger agieren und mehr Verantwortung übernehmen, baut Hyland auf seine Expertise in regulierten Branchen auf, um Kunden dabei zu unterstützen, schneller zu agieren, Innovationen sicher umzusetzen und KI-gestützten Mehrwert zuverlässig zu erschließen. Die Erweiterung des Product-Leadership-Teams markiert den nächsten Schritt in Hylands Entwicklung: Aufbauend auf mehr als drei Jahrzehnten Branchenerfahrung unterstützt Hyland Unternehmen dabei, Innovation sicher zu skalieren und vertrauenswürdig zu realisieren.

Weitere Informationen zu Hylands Plattform und Lösungen finden Sie unter: https://www.hyland.com/de

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Für weitere Informationen über Hyland, unsere Produkte und Lösungen besuchen Sie bitte Hyland.com.

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