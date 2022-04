Hyland Healthcare baut seine Aktivitäten in DACH aus: Ein Patient, eine Akte – alle Patienteninformationen auf einen Blick

Der führende Anbieter von Content Services, Hyland, baut seine Aktivitäten im DACH-Markt aus und treibt mit Content Services und Enterprise-Imaging-Lösungen die Digitalisierung von Kliniken und Gesundheitseinrichtungen weiter voran

Berlin, 07. April 2022 – Die Menge der unstrukturierten Daten in Einrichtungen des Gesundheitswesens wächst jährlich um 55-65 %. Zudem liegen drei Viertel (75 %) aller Patientendaten unstrukturiert vor. Das zeigt ein Report des Marktforschungsunternehmens Frost und Sullivan. Dabei liegt ein Großteil der Inhalte in proprietären Systemen außerhalb der klinischen Kernsysteme wie Krankenhausinformationssysteme (KIS) und Picture Archiving and Communication Systeme (PACS). Die Herausforderung für Gesundheitseinrichtungen besteht darin, sicherzustellen, dass wichtige klinische und geschäftliche Informationen nicht in Datensilos verschwinden, sondern jederzeit sicher für unterschiedliche Stakeholder verfügbar sind.

Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung und weltweit 3.730 Kunden im Gesundheitswesen gehört Hyland zu den globalen Marktführern für das Management von geschäftlichen und klinischen Inhalten und Enterprise Imaging. Der Softwareanbieter wird ab sofort zusammen mit spezialisierten Partnern Kliniken die digitale Transformation von Gesundheitseinrichtungen im DACH-Markt weiter vorantreiben und mit einem Stand auf der diesjährigen DMEA vertreten sein (Halle 3.2, Stand C-109).

Hyland Healthcare bietet vernetzte Softwarelösungen für das Gesundheitswesen, die die verstreuten unstrukturierten Informationen und bildgebenden Daten aus unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens mit den Kernsystemen verknüpfen und sie den Entscheidungsträgern zur Verfügung stellen, wann und wo sie diese benötigen. Dazu kombiniert Hyland Lösungen für das Enterprise Content Management und Content Services mit Enterprise-Imaging-Tools und bietet so ein einheitliches technologisches Framework für das Management von unstrukturierten Inhalten und bildgebenden Daten.

Das ermöglicht eine durchgängige und abteilungsübergreifende Digitalisierung, um klinische Ergebnisse und die Erfahrung von Patienten und Mitarbeitenden zu verbessern – im Klinikbetrieb genau wie in der Verwaltung. Gleichzeitig lassen sich Geschäftsprozesse optimieren und Kosten reduzieren.

Content Services und Enterprise Content Management (ECM) für das Gesundheitswesen

Hyland bietet mit der Enterprise-Information-Plattform OnBase und weiteren speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen entwickelten Anwendungen, wie Hyland Clinician Window und Intelligent Med Records, hochkonfigurierbare und skalierbare Content-Services-Lösungen für die Verwaltung von Inhalten und Prozessen.

Die Content-Services-Plattform OnBase bündelt unstrukturierte Inhalte unternehmensweit an einem Ort – von Ausweisen und Papierdokumenten bis hin zu gefaxten Aufträgen sowie DICOM- und Nicht-DICOM-Bildern. So gibt sie Mitarbeitenden jederzeit einfach und sicher Zugang zu relevanten Inhalten – und das direkt aus dem Krankenhausinformationssystem (KIS) heraus. OnBase unterstützt weiterhin eine Vielzahl von Softwarelösungen – von klinischen Anwendungen bis hin zu ERP-, Personal- und Buchhaltungssystemen.

Enterprise Imaging

Hyland bietet eine umfassende Suite von Lösungen für Imaging Workflows in Kliniken und Gesundheitseinrichtungen. Mithilfe der Hyland Healthcare-Softwareprodukte, darunter Acuo, Nilread, Pacsgear und ImageNext, können Kliniken und Gesundheitseinrichtungen alle relevanten medizinischen Bilder in einer einzigen Ansicht konsolidieren und zentral verwalten. Das erleichtert die Zusammenarbeit und verbessert die Pflege. Die Enterprise-Imaging-Lösungen von Hyland helfen Unternehmen dabei, alle bildgebenden Inhalte zu erfassen, zu managen, anzuzeigen abzubilden sowie gemeinsam zu nutzen und erfüllen dabei höchste Anforderungen an die Datensicherheit, senken Kosten und verbessern die Qualität der Patientenversorgung. In Kombination mit der OnBase-Plattform für das Management klinischer Dokumente und Fotos bietet Hyland eine Komplettlösung für die Verwaltung aller unstrukturierten Patienteninhalte.

Weitere Informationen zu Hyland Healthcare sind hier verfügbar.

Über Hyland Healthcare

Hyland Healthcare bietet vernetzte Softwarelösungen für das Gesundheitswesen, die unstrukturierte Inhalte aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen nutzbar machen und sie mit zentralen klinischen und geschäftlichen Anwendungen, wie elektronischen Patientenakten und Enterprise Resource Planning (ERP)-Systemen, verbinden. Hyland Healthcare bietet ein umfassendes Portfolio an Content Services und Enterprise Imaging Tools, die den unterschiedlichen Stakeholdern im Gesundheitswesen Zugang zu Dokumenten, medizinischen Bilder und klinischen Daten geben. Diese umfassende Sicht auf Patienteninformationen beschleunigt Geschäftsprozesse, rationalisiert klinische Arbeitsabläufe und verbessert die klinische Entscheidungsfindung. Weitere Informationen finden Sie unter www.hyland.com/de-DE/gesundheitswesen

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.







