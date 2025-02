Hyland stellt KI-basierte Produktlinie „Content Intelligence“ vor

– Transformation von Unternehmensinhalten für die KI-Ära

– Updates für 2025 geplant

Berlin, 05. Februar 2025 – Hyland, ein führender Anbieter von Unified Content-, Process- und Application-Intelligence-Lösungen und Pionier der Content Innovation Cloud™, hat eine neue Produktlinie, Content Intelligence, auf den Markt gebracht. Hyland Content Intelligence baut auf der Basis des robusten Content Services Portfolios auf und ist ein Kernelement der Content Innovation Cloud-Strategie des Unternehmens. Es erweitert die Fähigkeiten der bestehenden Hyland Content-Management- und Prozessautomatisierungsprodukte, um Unternehmen auf den nächsten Schritt der KI-getriebenen Transformation vorzubereiten. Diese umfassende KI-Strategie hat das Ziel, neue Standards für Innovation und kundenzentrierte Lösungen in der Branche zu setzen.

Die Hyland Content Intelligence-Angebote definieren Enterprise Content Management neu, indem sie unstrukturierte Daten in verwertbare, KI-fähige Inhalte umwandeln und es Unternehmen ermöglichen, KI zu skalieren, Prozesse intelligent zu automatisieren und transformative Lösungen zu entwickeln.

Die Produktlinie Content Intelligence umfasst:

– Knowledge Discovery erschließt Business Insights aus verschiedenen Inhaltsquellen über Abfragen in natürlicher Sprache und beschleunigt so die Entscheidungsfindung.

– Knowledge Enrichment (Beta) wandelt unstrukturierte Daten in KI-fähige Formate um, um Arbeitsabläufe zu verbessern und fortschrittliche KI zu unterstützen.

– Agent Builder (Beta) ermöglicht die Erstellung, Konfiguration und Verwaltung von KI-Agenten für die Zusammenarbeit mehrerer Agenten und unterstützt die Skalierung von KI in Unternehmen.

„Die Content Intelligence-Produktlinie unterstreicht Hylands Engagement für Innovation, verantwortungsvolle KI und aussagekräftige Ergebnisse für unsere Kunden“, so Leonard Kim, Chief Product Officer bei Hyland. „Wir versetzen Unternehmen in die Lage, den wahren Wert ihrer Inhalte mit transformativen KI-Anwendungen zu erschließen. Dieser Meilenstein steht für unser Engagement, Grenzen zu überwinden und sicherzustellen, dass unsere Kunden in einer KI-getriebenen Welt erfolgreich sind.“

Die Content Intelligence-Angebote von Hyland sind eine Schlüsselkomponente der Content Innovation Cloud. Als einheitliche Plattform für Content-, Process- und Anwendungsintelligenz bietet die Content Innovation Cloud End-to-End-Lösungen, die über das traditionelle Content Management hinausgehen, indem sie verwertbare, KI-gesteuerte Erkenntnisse nutzen. Hyland konzentriert sich darauf, unstrukturierte Daten für KI verfügbar zu machen und baut dabei auf seine langjährige Erfahrung im Bereich Enterprise Content Management und branchenspezifisches Know-how.

„Die Möglichkeit, unstrukturierte Inhalte zu vereinheitlichen und zu nutzen, um KI-Initiativen in vollem Umfang zu unterstützen, ist wirklich spannend“, sagt Michael Carr, Präsident und CEO von Naviant, einem Hyland-Partner. „Mit dieser Technologie lässt sich ein erheblicher Mehrwert generieren, um komplexe Probleme zu lösen und unseren Kunden außergewöhnliche Ergebnisse zu liefern. Wir freuen uns darauf, unsere Kunden mit diesen neuesten Innovationen dabei zu unterstützen, ihr Geschäft voranzutreiben.“

Für weitere Informationen über Content Intelligence besuchen Sie Hyland.com.

Über Hyland

Hyland bietet Unternehmen Content-, Prozess- und Application-Intelligence-Lösungen, die tiefgehende Einblicke gewähren, um Innovationen voranzutreiben. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland. Die Lösungen von Hyland definieren grundlegend neu, wie Teams operieren und mit ihren Kunden und Partnern zusammenarbeiten.

Firmenkontakt

Hyland

. .

— —

— —

…



http://hyland.com/de

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications GmbH

Sarah Schumm / Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

089 417761-17 / 14



http://www.lucyturpin.com

Bildquelle: Hyland