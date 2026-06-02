Hyland stellt nächste Generation von KI-Plattforminnovationen für das Agentic Enterprise vor

Neuer technologischer Rahmen auf Basis der Content Innovation Cloud soll globale Unternehmen dabei unterstützen, agentische Automatisierung zu skalieren

KISSIMMEE, Florida / Berlin, 2. Juni 2026 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter für Enterprise Content Management (ECM), Content Intelligence und KI-gestützte Unternehmensprozesse, hat auf der CommunityLIVE 2026 eine Reihe von Plattforminnovationen vorgestellt, die Unternehmen dabei unterstützen, KI über Pilotprojekte hinaus unternehmensweit einzusetzen. Auf Basis der Content Innovation Cloud™ wandeln die neuen Funktionen Unternehmensinhalte mit integrierter Governance in vertrauenswürdige, handlungsrelevante Informationen um und tragen so dazu bei, schneller messbare Geschäftsergebnisse zu erzielen.

Branchenlösungen für das content-basierte Agentic Enterprise

Hyland unterstützt Unternehmen dabei, KI-gestützte Geschäftsprozesse produktiv einzusetzen, und stellt dafür vorkonfigurierte, branchenspezifische Lösungen für das Gesundheitswesen, das Bankwesen, die Versicherungswirtschaft, den Bildungssektor und die öffentliche Verwaltung bereit. Durch die Kombination von Unternehmensinhalten mit integrierter Governance, umfassender Branchenexpertise und speziell entwickelter Orchestrierung unterstützt Hyland Organisationen dabei, fragmentierte, dokumentenintensive Prozesse zu automatisieren und effizienter zu steuern.

Von intelligenten Patientenakten und klinischen Workflows im Gesundheitswesen über Kunden-Onboarding und Kreditprozesse im Bankwesen bis hin zu Schadenbearbeitung, Compliance und Underwriting in der Versicherungsbranche zeigen diese Lösungen, wie KI mit dem erforderlichen Kontext sowie den erforderlichen Kontroll- und Governance-Mechanismen auch in stark regulierten Umgebungen Mehrwert liefern kann. Das Ergebnis ist eine einheitliche Plattform, die Inhalte mit konkreten Aktionen verbindet und es Organisationen ermöglicht, KI in großem Maßstab operativ einzusetzen, um Geschäftsergebnisse zu beschleunigen.

Hyland zeigt bereits, wie agentische Automatisierung aussieht, wenn sie auf realem operativem Kontext basiert:

Agentic Hospital: Ein koordinierter Satz klinischer und administrativer Agenten führt fragmentierte Patienteninhalte zu einer fundierten Entscheidungsgrundlage zusammen. Die Lösung soll eine bis zu fünffach schnellere Zusammenstellung von Überweisungsunterlagen ermöglichen, die Aufnahme von Patientenakten um 60 Prozent effizienter gestalten und schnellere sowie fundiertere klinische Entscheidungen unterstützen. Die Agenten arbeiten systemübergreifend zusammen, reduzieren administrative Aufgaben und geben Fachkräften im Gesundheitswesen mehr Zeit für Patienten.

Agentic Accounts Payable: Ein vollständig orchestrierter Satz von Agenten für Finanzprozesse automatisiert Rechnungsverarbeitung, Validierung und Bearbeitung von Ausnahmefällen. Die Lösung wird als einsatzbereite Funktion bereitgestellt und soll bis zu zehnmal schnellere Rechnungsdurchlaufzeiten, 60 Prozent geringere Kosten pro Rechnung und einen schnellen ROI mit einer Amortisationszeit von sechs Monaten ermöglichen.

Agentic Bank: Eine vorkonfigurierte Sammlung von Underwriting- und Onboarding-Agenten strafft Kreditprozesse, indem sie Lücken früher erkennt und Reibungsverluste im Prozess reduziert. Die paketierte Lösung soll Anträge innerhalb von Tagen statt Wochen in einen für Underwriter vorbereiteten Status bringen. Gleichzeitig reduziert sie manuelle Berührungspunkte und senkt Rückfragen um bis zu 50 Prozent, sodass Teams sich auf höherwertige Arbeit statt auf repetitive Aufgaben konzentrieren können.

Das Agentic Enterprise durch geschäftlichen Kontext weiterentwickeln

Hyland hat die allgemeine Verfügbarkeit der Enterprise Context Engine bekannt gegeben. Sie ist darauf ausgelegt, KI handlungsorientierter einzusetzen, indem sie zuverlässigere Ergebnisse auf Basis spezifischen Geschäftskontexts liefert. Die Enterprise Context Engine ist die Schicht, die Content Curation, Knowledge Enrichment und Knowledge Graphs ermöglicht, kontextualisiert durch branchenspezifische Ontologien.

Eine Ontologie ist eine branchenspezifische Karte von Entitäten, Begriffen, Beziehungen und Regeln. Sie ermöglicht KI-Systemen, nicht nur zu verstehen, was Inhalte aussagen, sondern auch, wie Konzepte miteinander verbunden sind und welche Einschränkungen im Kontext einer bestimmten Branche gelten.

Für regulierte Branchen ist Kontext entscheidend, damit KI nicht nur Dokumente zusammenfasst, sondern agentische Automatisierung sichere, zuverlässige Entscheidungen und Handlungen unterstützen kann. Im Gesundheitswesen verbinden Ontologien Diagnosen mit Laborergebnissen, Medikamenten, Arztnotizen und Behandlungsplänen. Bei Finanzdienstleistungen verknüpfen sie regulatorische Verpflichtungen mit Kontrollen, Richtlinien, Konten und Compliance-Strukturen. In der Versicherungsbranche definieren sie die Beziehungen zwischen Policen, Schadenfällen, Deckungen, Risikoindikatoren und Untersuchungssignalen und ermöglichen dadurch präzisere und kontextbewusstere Ergebnisse.

Mehr Transparenz und Kontrolle für das Agentic Enterprise

Hyland hat die Content Innovation Cloud um die allgemeine Verfügbarkeit von Enterprise Agent Mesh erweitert. Damit erhalten Organisationen eine einheitliche Ebene, um zu überwachen, wie KI-Agenten im gesamten Unternehmen arbeiten, interagieren und Ergebnisse liefern. Zudem stellte das Unternehmen Control Tower vor, das als operatives Kontrollzentrum für Enterprise Agent Mesh dient. Es bietet Unternehmen Transparenz in Echtzeit und Geschäftskennzahlen, die sie benötigen, um diese Komplexität zuverlässig

zu steuern.

Dadurch können Organisationen agentische Automatisierung unternehmensweit einsetzen. Sie können Agenten vor der Bereitstellung prüfen und freigeben, die Performance anhand von KPIs verfolgen und in Echtzeit korrigierend eingreifen. Dazu gehört auch, Agenten auf Basis von Kennzahlenschwellen, Guardrail-Verstößen oder geschäftlichen Auswirkungen zu pausieren oder anzupassen. Control Tower wurde entwickelt, um Vertrauen, Verantwortlichkeit und messbaren Geschäftswert sicherzustellen. Organisationen können damit ihr Agenten-Ökosystem aktiv steuern, statt es lediglich zu überwachen.

Agenten skalieren für das Agentic Enterprise

Als Teil von Enterprise Agent Mesh stellt Hyland Agent Lifecycle Management vor, ein Framework, das den gesamten Lebenszyklus eines Enterprise-Agenten von der Konzeption bis zur Außerbetriebnahme abdeckt. Das Framework adressiert eine zentrale Herausforderung für Unternehmen: agentische Automatisierung zu skalieren, ohne Organisationen vor die Wahl zwischen Automatisierung und Kontrolle zu stellen. Hylands Ansatz schafft eine Governance-konforme Umgebung, in der Organisationen eine Agentenflotte skalieren und zugleich Verantwortlichkeit wahren können.

Zu den wichtigsten Komponenten gehören:

Agent Passport: Eine standardisierte Zertifizierung, die jeder Agent besitzen muss, bevor er produktiv eingesetzt wird. Agent Passport definiert Identität, Funktionen, Guardrails und Compliance-Status eines Agenten in einem Format, das sowohl für Menschen lesbar als auch maschinell durchsetzbar ist. Governance wird dadurch bereits vor der Bereitstellung angewendet.

Agent Library: Ein Governance-konformer, durchsuchbarer Katalog aller Agenten im Ökosystem einer Organisation. Agent Library dokumentiert, welche Agenten existieren, wem sie zugeordnet sind, welche Aufgaben sie erfüllen und welche Versionshistorie sie haben. So können Doppelungen und unkontrolliertes Wachstum vermieden werden, während die Agentenflotte skaliert.

Base Agents: Die Agent Library enthält einsatzbereite Basisagenten und Agenten-Archetypen, darunter Orchestrierungs-, Dokumenten- und Aufgabenagenten. Diese Basisagenten vereinfachen die Einführung von Enterprise AI, indem sie intelligente Automatisierung mit Human-in-the-Loop-Kontrolle verbinden. So können Organisationen vertrauenswürdige agentische Workflows zuverlässig bereitstellen.

Hylands KI-native Content- und Data-Fabric in ein offenes Ökosystem bringen

Hyland stellte den Headless Mode vor, eine neue Funktion, die die KI-native Daten- und Content-Fabric der Content Innovation Cloud als nutzbare APIs bereitstellt. Mit diesem Headless Mode können Kunden und Partner Hylands Content-, Kontext- und Governance-Funktionen direkt in eigene Anwendungen, KI-Lösungen von Drittanbietern und individuelle Workflows einbetten, ohne auf die Benutzeroberfläche von Hyland angewiesen zu sein.

Damit öffnet Hyland die Content Innovation Cloud für ein Open-Source-Ökosystem. Organisationen können Governance-konforme Content Intelligence überall dort integrieren, wo Arbeit stattfindet. Zugleich erreicht Hyland damit auch Data-Engineering-Teams, ISVs und Plattformökosysteme wie Databricks und Snowflake. In diesen Umgebungen setzen Kunden möglicherweise keine Frontend-Lösung ein, investieren aber in eine entwicklerorientierte Grundlage aus KI-fähigen Daten, kontextuellem Verständnis und Intelligenz für fundierte Entscheidungen, die das content-getriebene Agentic Enterprise unterstützt.

Zitate

„KI wird eingesetzt, um Geschäftsergebnisse schneller zu erreichen. Erfolgreich werden jedoch die Unternehmen sein, die KI mit Governance und Kontrolle in ihre Abläufe einbetten können“, sagt Jitesh S. Ghai, CEO von Hyland. „Wir sehen, dass Fachkräfte im Gesundheitswesen, in der Versicherungsbranche, im Bankwesen, im Bildungswesen und in der öffentlichen Verwaltung viel Zeit mit manueller Dokumentenarbeit verbringen. Wir sind überzeugt, dass Agenten repetitive Aufgaben automatisieren sollten, damit sich Fachkräfte wieder stärker auf den Kern ihrer Arbeit konzentrieren können. Unsere neuesten Innovationen sind genau darauf ausgerichtet. Sie liefern die entscheidenden Bausteine, um das content-basierte Agentic Enterprise in großem Maßstab operativ umzusetzen.“

„KI erreicht im Unternehmen einen Wendepunkt. Erfolg bemisst sich nicht länger an Pilotprojekten, sondern an der Fähigkeit, KI in komplexen, verteilten Umgebungen operativ einzusetzen“, sagt Amy Machado, Senior Research Manager bei IDC. „Das bedeutet, über isolierte Intelligenz hinauszugehen und Systeme einzusetzen, die Inhalte interpretieren, sich an Geschäftsprozessen ausrichten und innerhalb definierter Kontrollen und Verpflichtungen agieren können. Genau hier kann eine strategische Investition in moderne Content-Plattformen wie Hyland messbare Geschäftsergebnisse erzielen.“

Über Hyland

Hyland ist Vorreiter der Content Innovation Cloud™ und bietet Unternehmen umfassende Enterprise Intelligence durch Lösungen, die handlungsrelevante Erkenntnisse erschließen und Automatisierung vorantreiben. Weltweit vertrauen Tausende Organisationen auf Hyland, darunter zahlreiche Fortune-100-Unternehmen. Die Lösungen von Hyland bilden die Grundlage für ein vernetztes, agentisches Unternehmen, in dem Teams die Möglichkeiten von KI nutzen, um ihre Arbeitsweise und die Interaktion mit Kunden, Partnern und weiteren Zielgruppen neu zu definieren.

Für weitere Informationen über Hyland besuchen Sie bitte Hyland.com.

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