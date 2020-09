Hyland trifft definitive Vereinbarung zur Übernahme von Alfresco

Berlin, 10. September 2020 – Hyland, ein führender Anbieter von Content Services, hat die definitive Vereinbarung zur Übernahme von Alfresco, einem Anbieter von Content-Services-Plattformen und -Lösungen, unterzeichnet. Die Transaktion, die voraussichtlich im vierten Quartal 2020 abgeschlossen wird, unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen.

Alfresco mit Hauptsitz in Boston entwickelt eine moderne, Cloud-native Digital-Business-Plattform, die Content-Services-Lösungen zum Management und Schutz wichtiger Unternehmensinformationen bietet. Das gesamte Alfresco-Geschäft wird nach Abschluss der Transaktion voraussichtlich unter Hyland Software, Inc. geführt werden.

“Wir bauen unser Geschäft weiter aus und entwickeln unsere Plattform organisch und durch Akquisitionen weiter”, so Bill Priemer, Präsident und CEO von Hyland. “Diese Akquisition wird unsere globale Reichweite ausbauen und uns in die Lage versetzen, noch mehr Unternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele im Bereich der digitalen Transformation zu unterstützen und sie besser zu informieren, zu vernetzen und ihnen die richtigen Tools an die Hand zu geben.”

“Seit 15 Jahren hat Alfresco die Vision, die offenste Cloud-native Content-Services-Plattform anzubieten”, so Jay Bhatt, Präsident und CEO von Alfresco. “Mit dieser Übernahme bringt Alfresco wichtige geografische und branchenspezifische Erfahrung in Hyland ein sowie eine Open-Source-Community als neue Quelle für Produktinnovationen. Beide Unternehmen teilen die gleiche Leidenschaft für Innovation sowie das Engagement ihre Kunden zum Erfolg zu führen und werden gemeinsam einen Mehrwert für Kunden und Partner schaffen.”

Weitere Informationen über Hyland und seine führende Content-Services-Plattform finden Sie unter Hyland.com/de

Über Hyland

Hyland ist ein führender Anbieter von Content Services, der es Tausenden von Organisationen ermöglicht, ihren Kunden und Partnern eine bessere Experience zu bieten. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

Über Alfresco

Alfresco ist der führende Anbieter von Open-Source-Content-Services und -Lösungen für Unternehmen mit großen Mengen an unstrukturierten Inhalten.

