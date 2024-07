Hyland Updates für intelligente Content-Lösungen: Verbesserungen für Insights und KI-gestütztes, automatisches Processing

Hyland treibt innovative Produkt-Roadmap voran und baut seine langjährige Marktführerschaft mit aktuellen Updates aus, darunter der erste Service von Hyland Experience

BERLIN – Juli, 2024 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Content-Lösungen, treibt seine innovative Produkt-Roadmap mit der Einführung von Hyland Experience Automate, wichtigen Updates für die Alfresco- und Nuxeo-Plattform sowie die Implementierung mehrerer Erweiterungen für Lösungen im Gesundheitswesen weiter voran.

Hyland Experience Automate ist einer der ersten Services, die über Hyland Experience (Hx) verfügbar sind. Hierbei handelt es sich um die cloudbasierte Plattform der nächsten Generation, mit der Hyland seine langjährige Marktführerschaft bei intelligenten Content-Lösungen bestätigt. In Kombination mit dem in Kürze verfügbaren Hyland Experience Insight (Hx Insight) wird Hx Automate Hyland-Kunden bei einer tieferen intelligenten Content-Automatisierung unterstützen. Damit können sie die Art und Weise verändern, wie sie künstliche Intelligenz für das Content- und Prozessmanagement nutzen und die Möglichkeiten ihrer bestehenden Plattformen erweitern.

„Wir setzen unsere Innovationen weiter fort, indem wir unsere Enterprise-Plattformen verbessern und die intelligenten Content-Lösungen von morgen entwickeln“, sagt Leonard Kim, Chief Product Officer von Hyland. „Wir spielen eine entscheidende Rolle dabei, die unstrukturierten Daten unserer Kunden sicher zu verbinden und die Prozesse zu automatisieren, die sie tagtäglich anwenden, um ihren Kunden ein optimales Serviceerlebnis zu bieten.“

Hyland Experience Automate (Hx Automate)

Hx Automate bietet KI-gestützte, Low-Code und Content-gesteuerte End-to-End-Prozessautomatisierung sowie Service-Orchestrierung. Hx Automate erkennt die inhärente Synergie zwischen Inhalten und End-to-End-Prozessautomatisierung und ermöglicht Anwendern die Erstellung, Bereitstellung und das Management von Content-zentrierten Automatisierungen in der Cloud. Die Vorteile umfassen:

– Erhebliche Reduzierung von Kosten und Zeitaufwand

– Beseitigung von Prozessengpässen

– Integration mit wichtigen Business-Applikationen

– KI-gestützte Automatisierung für das Prozessmanagement

Alfresco-Plattform Updates

Die Alfresco-Plattform von Hyland bietet Kunden umfassende cloudbasierte Content-Services, darunter Dokumentenmanagement, intelligentes Prozessmanagement, Enterprise Collaboration und Information Governance. Zu den neuesten Erweiterungen von Alfresco zählen:

– Die Alfresco Intelligence Services nutzen die Vorteile der neuesten Amazon Web Services Intelligence Services und ermöglichen die Ergänzung von Metadaten durch KI-Erkenntnisse.

– Alfresco Desktop Sync wurde aktualisiert, um eine bessere Performance, höhere Sicherheit und größere Zuverlässigkeit bei der Synchronisierung von in Alfresco verwalteten Dokumenten mit User-Desktops zu bieten.

Nuxeo-Plattform Erweiterungen

Die Nuxeo-Plattform von Hyland, die seit kurzem auf dem AWS Marketplace verfügbar ist, bietet höchste Skalierbarkeit und Performance sowie führende Digital Asset Management-Funktionen. Die Updates umfassen:

– Der Nuxeo Enhanced Viewer (NEV) stellt neue Funktionen für das Dokumentenmanagement bereit, die die Sicherheit, den Zugriff und die Benutzerfreundlichkeit verbessern. Zudem umfasst er innovative Tools wie Audio-Anmerkungen und effiziente Redaktionsprozesse

– Ein neuer 3D-Viewer ermöglicht Kunden ein verbessertes Erlebnis. Sie können damit 3D-Assets speichern, in der Vorschau anzeigen und Workflow-Prozesse durchführen.

Hyland Healthcare-Erweiterungen

Hyland stellt weltweit Anbietern wichtige Funktionen für das Management von unstrukturierten Gesundheitsdaten zur Verfügung. Kunden können nun folgende Funktionen nutzen:

– Acuo Admin Portal Erweiterungen, die die betriebliche Effizienz in der Cloud verbessern und das Lösungsmanagement vereinfachen, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Implementierung und Aktualisierung komplexer Implementierungen reduziert wird.

– NilRead Patient Portal, eine Lösung, die Patienten die Kontrolle über ihre medizinischen Bilder gibt. Damit können Patienten Bilder einfach mit anderen Ärzten oder auch Freunden und Familie teilen.

– PACSgear MDR Video Touch 4k: Eine neue Integration zwischen dem Hyland Image Management for Endoscopy and Epic Lumens, die klinische Arbeitsabläufe rationalisiert, die Dokumentation verbessert und die Entscheidungsfindung durch den Zugriff auf Endoskopie-Bilder innerhalb der elektronischen Patientenakte erleichtert.

Über Hyland

Hyland bietet branchenführende Technologie-Plattformen und ermöglicht es seinen Kunden, Menschen und Inhalte effizient für bessere digitale Erfahrungen verbinden. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, um Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos zu integrieren und Interaktionen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

