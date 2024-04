Hyland veröffentlicht Updates für intelligente Content-Lösungen, darunter Alfresco, OnBase und Perceptive Content

Weitere Updates umfassen innovative Verbesserungen für die Kreditorenbuchhaltung und Lösungen für das Gesundheitswesen

Berlin, 09. April 2024 – Hyland, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Content-Lösungen, gibt die Verfügbarkeit der neuesten Updates für die Unternehmensplattformen OnBase, Alfresco und Perceptive Content bekannt. Die jüngsten Erweiterungen spiegeln das Engagement und die Innovationskraft von Hyland im Bereich der intelligenten Content-Lösungen wider und unterstreichen das anhaltende, langjährige Bestreben des Unternehmens, Kunden in die Lage zu versetzen, ihren Kunden und Mitarbeitenden hervorragende Nutzererfahrungen zu bieten.

„Alle Unternehmen haben in irgendeiner Form mit Inhalten zu tun. Und wir arbeiten kontinuierlich an Innovationen, die es unseren Kunden ermöglichen, Inhalte in intelligente, aussagekräftige Erkenntnisse und umsetzbares Feedback zu übersetzen“, so Leonard Kim, Chief Product Officer bei Hyland. „Unsere neuesten Portfolio-Updates sind unser jüngster Vorstoß, um unsere Kunden voranzubringen und sie zu unterstützen, ihre Ziele zu erreichen.“

Die Erweiterungen umfassen:

Alfresco-Plattform

Hyland hat es sich zum Ziel gesetzt, die betriebliche Effizienz weiter zu erhöhen und die Anforderungen an die Skalierbarkeit zu unterstützen, um den heutigen anspruchsvollen Anforderungen der Unternehmens-IT gerecht zu werden. Gleichzeitig soll die Umweltbelastung durch den Betrieb der Lösungen innerhalb der Plattformen reduziert werden.

Weitere Aktualisierungen:

– Vereinfachte Upgrade-Pfade

– Vereinfachte Bereitstellung und Verwaltung der Alfresco-Cloud

– Vorkonfigurierte Prozesse für Standard-Workflows, z. B. für Review- und Freigabeprozesse

– Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit, die sowohl die Erstellung als auch die Ausführung content-bezogener Prozesse optimieren

OnBase

Die neuesten Updates für OnBase dienen einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit, mit einem einfacheren Zugang zu Accessibility Features und neuen Funktionen für die Konfiguration des Change Managements für Administratoren.

Weitere Aktualisierungen umfassen Workflow Messaging, ein No-Code-Tool, das die Integrationsunterstützung durch Hinzufügen von XML-Nachrichtenverarbeitung zu Workflow verbessert. Das Tool bietet eine umfangreiche Integrationsumgebung für OnBase-Integratoren.

Perceptive Content

Die neuesten Erweiterungen von Perceptive Content stärken die Sicherheit der Plattform und optimieren die Kundenprozesse, darunter:

– Re-Platforming aller zuvor bestehenden Kernanwendungen innerhalb der Perceptive Experience Content Apps

– Unterstützung für die neuesten Versionen der erforderlichen Updates von Drittanbietern

– Plattform-Updates, für Kosteneinsparungen und eine einfachere Wartung

– Ein stark nachgefragtes LearnMode-Update, das die Integration mit Browser-gestützten Anwendungen ermöglicht

Accounts Payable Automation-Lösungen

Mehrere Erweiterungen der Lösung für die Kreditorenbuchhaltung zielen auf eine noch stärkere Automatisierung ab und umfassen:

– AP Processing Rules bieten zusätzliche Automatisierungsmöglichkeiten durch eine Reihe konfigurierbarer Regeln, die die Dateneingabe bei Nicht-PO-Rechnungen reduzieren

– AP Invoice Approval App 3.1, die durch eine Nur-Ansicht-Lizenz einen erweiterten Zugriff auf Rechnungsinformationen bietet

– ReqConnect für Deltek Costpoint, eine wichtige Integration, die die erforderlichen Felder anzeigt, um sicherzustellen, dass Anforderungsformulare genau und effizient erstellt, weitergeleitet, überprüft und genehmigt werden

Hyland Healthcare

Hyland Healthcare unterstützt weiterhin Tausende von Dienstleistern auf der ganzen Welt. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören

– Die Cloud-Fax-Integration für etherFAX ermöglicht die sichere elektronische Übermittlung von Inhalten an OnBase zur Indizierung und Verwendung innerhalb des EHR-Workflows. So kann Zeit bei der Datenübertragung eingespart und eine sichere, kosteneffiziente und gesetzeskonforme Lösung zum Schutz von Gesundheitsdaten bereitgestellt werden

– Eine neue Lösung Clinician Complete- and Return-Lösung, die es den Mitarbeitenden des Health Information Management (HIM) ermöglicht, Datensätze zuzuweisen, weiterzuleiten, den Status zu prüfen und zu eskalieren, damit sie von Klinikern überprüft, bestätigt, kommentiert und unterzeichnet werden können

– Die neue Hyland Insurance Card Extraction bietet KI-gestützte Versicherungskartenerfassung, intelligente Datenextraktionstechnologie und EHR-Integration, um Gesundheitssysteme dabei zu unterstützen, die Genauigkeit und Effizienz der Prüfung von Versicherungsansprüchen zuverlässig zu verbessern.

Über Hyland

Hyland bietet branchenführende Technologie-Plattformen und ermöglicht es seinen Kunden, Menschen und Inhalte effizient für bessere digitale Erfahrungen verbinden. Tausende von Unternehmen weltweit – darunter mehr als die Hälfte der „Fortune 100“ – vertrauen auf die intelligenten Lösungen von Hyland, um Inhalte, Daten und Prozesse nahtlos zu integrieren und Interaktionen zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: Hyland.com/de-de.

