HyperSol 888NXT erhält Zulassung für Luft- und Raumfahrt

Der vielseitige Kühlschmierstoff TRIM HyperSol 888NXT von Master Fluid Solutions, den die Graushaar GmbH anbietet, erfüllt die strengen Qualitätsanforderungen der Luft- und Raumfahrt. Der Kühlschmierstoff wurde schon von verschiedenen führenden Herstellern der Branche zugelassen, darunter Rolls-Royce und Airbus.

Master Fluid Solutions bezeichnet das neue Produkt als neo-synthetische Flüssigkeit, das umweltsichere Inhaltstoffe kombiniert und ein in mehrfacher Hinsicht “sauberes” Arbeiten der Maschinen gewährleistet. Markus Graushaar, Geschäftsführer der Graushaar GmbH und Experte für Kühlschmierstoffe, sieht klare Vorteile: “Eine Zulassung in der Luft- und Raumfahrt ist immer eine besondere Qualitäts-Auszeichnung für einen Kühlschmierstoff. Die Anforderungen sind hier sehr hoch. Insgesamt liegt der große Vorteil des neuentwickelten Produktes in der Anwendung: Sowohl Hartmetalle als auch gummiartige Aluminiumlegierungen lassen sich gleichermaßen zerspanen.”

TRIM HyperSol 888NXT erfüllt die strengen Umweltschutzanforderungen, die Graushaar an Kühlschmierstoffe im eigenen Portfolio anlegt: Die neosynthetische Zerspanungs-Flüssigkeit enthält weder Bor, Chlor, DEA, Formaldehyd-Trennmittel oder geschwefelte EP-Additive noch Mineralöle und Silikon.

Weitere Informationen zu Kühlschmierstoffen und deren Einsatz finden Sie unter www.graushaar.de

Graushaar ist der Spezialist für Kühlen und Schmieren. Das Unternehmen vertritt mit Master Fluid Solutions einen der Pioniere im Bereich Kühlschmiermittel. Als exklusiver Partner für Deutschland vertreibt Graushaar darüber hinaus Diedron Filtertechnik. Zahlreiche kleine, mittelständische und große Unternehmen vertrauen auf die umfassende Erfahrung der Graushaar Experten im Bereich der mechanischen Metallbearbeitung und der Kunststofftechnik. www.graushaar.de

