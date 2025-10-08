Hypnose trifft Erlebnisprofis – Jochen Schweizer & MyDays präsentieren MARETIMO MAGIC MOMENTS von Michael Maretimo

MARETIMO MAGIC MOMENTS gibt Kooperation mit Jochen Schweizer und MyDays bekannt.

Augsburg / Gersthofen – Pünktlich zum Beginn des Weihnachtsgeschäfts baut der Hypnose-Erlebnisabend MARETIMO MAGIC MOMENTS von Michael Maretimo seine Vertriebsstrategie aus. Ab sofort kooperiert das Event mit den führenden Erlebnisplattformen Jochen Schweizer und MyDays. Diese strategische Partnerschaft vergrößert die Reichweite massiv und macht das einzigartige Hypnose-Erlebnis für noch mehr Menschen zugänglich.

Ein Abend, der berührt und bewegt:

„MARETIMO MAGIC MOMENTS“ bietet den Gästen ein facettenreiches Erlebnis:

– Zum Start: Sektempfang & Musik

– Live-Hypnose-Sessions

– Einblicke in Blitzhypnose, Selbsthypnose und Meditation

– Magische Momente voller Emotion und Inspiration

Der Event richtet sich gleichermaßen an neugierige Privatpersonen sowie an Firmen, die Impulse zur persönlichen Veränderung suchen – etwa, um innere Blockaden oder Ängste leichter loszulassen. Durch die Kooperation mit Jochen Schweizer und MyDays wird dieses Erlebnis nun noch leichter zugänglich.

Tickets – schnell & einfach erhältlich

Ab sofort können Tickets über Jochen-Schweizer.de, MyDays.de, Eventim sowie den Maretimo-Ticketshop erworben werden. Ob als Geschenk zum Geburtstag, zu Weihnachten oder als besondere Erfahrung für sich selbst – „MARETIMO MAGIC MOMENTS“ bietet bleibende Erinnerungen und echten Mehrwert.

Veranstaltungsorte sind: München, Augsburg, Nürnberg, Stuttgart, Irschenberg und Prien am Chiemsee.

Zitat von Michael Maretimo

„Ich freue mich sehr über die Kooperation mit zwei so starken Partnern. Ihre Reichweite und ihr Anspruch an besondere Erlebnisse passen perfekt zu dem, was ich mit MARETIMO MAGIC MOMENTS anbiete. So können noch mehr Menschen die Faszination der Hypnose erleben und für sich nutzen.“

Über Michael Maretimo & Maretimo Magic Moments

Michael Maretimo ist zertifizierter Hypnotiseur und NLP-Coach (Mitglied im Deutschen Verband für Hypnose e.V., TMI, Hartmann Akademie). Mit seinen Live-Erlebnisabenden verbindet er Unterhaltung, Inspiration und die Möglichkeit positiver Lebensveränderung.

Darüber hinaus bietet Michael Maretimo sein Hypnose-Erlebnis sowohl für private als auch für Firmenveranstaltungen an und begeistert die Gäste mit faszinierenden hypnotischen Phänomenen – wahlweise als Bühnen- oder Walking-Act-Darbietung.

Zudem ist das Format auch als Seminar oder Mitarbeiterschulung buchbar, um Teams gezielt über mentale Möglichkeiten zu informieren, zu inspirieren und in Themen wie Motivation, Stressbewältigung oder Burnout-Prävention zu fördern.

MARETIMO MAGIC MOMENTS steht für außergewöhnliche Hypnose-Erlebnisse, die Unterhaltung, Inspiration und Bewusstseinsarbeit verbinden. Gegründet von dem zertifizierten Hypnotiseur und NLP-Coach Michael Maretimo, bietet das Format Live-Events, Seminare und Firmenschulungen rund um Hypnose, Motivation und mentale Stärke.

Kontakt

Maretimo Magic Moments by Maretimo Records GmbH

Michael Maretimo

Taunusstr. 46

86368 Gersthofen (bei Augsburg)

+49-171-6233077

0821-98841



https://mrtlink.de/pi2-maretimo-magic-moments

