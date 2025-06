HYRAYSE feiert die Eröffnung des innovativen Outdoor-Gyms in Düsseldorf mit einem großen Fitnessevent

(Düsseldorf, 24.06.2025) Am Samstag, dem 05.07.2025 lädt das junge Düsseldorfer Start-Up HYRAYSE zur Opening Party des innovativen Outdoor-Fitnessstudios ein. Nach umfänglichen Baumaßnahmen feiert HYRAYSE an der Altenbergstraße 101a in Düsseldorf ab 16 Uhr mit der fitnessbegeisterten Community das Opening von Düsseldorf neuen Outdoor-Gym. Dafür hat das HYRAYSE-Team ein vielseitiges Programm aus Fitness-Wettkämpfen, Musik und Drinks für alle Interessierten zusammengestellt.

Fitness-Wettkämpfe, kostenlose Workouts mit guten Beats

„Wir wollen aus der Eröffnung ein großartiges Event machen und zeigen so, dass wir mit dem neuen HYRAYSE Outdoor-Gym Fitness im freien mit modernen Geräten und einer funktionalen Fläche auf ein neues Level heben“, erklärt der Düsseldorfer Mit-Gründer Leon Freiholz. Um 16 Uhr startet am 05.07.2025 das Event mit vier jeweils dreiviertelstündigen geführten Workouts:

16:00 Uhr – Hybrid Training

17:00 Uhr – HIIT

18:00 Uhr – Hybrid Training

19:00 Uhr – Calisthenics

In den kostenlosen Kursen trainieren die Teilnehmer unter Anleitung der professionellen Coaches. So bekommen alle Sportbegeisterten einen ersten Eindruck der neuen Möglichkeiten vom Outdoor-Gym. Parallel gibt es für die Athleten und alle weiteren Partygäste Essen vom Grill, Drinks und Fitness-Snacks. In den Pausen können wettkampffreudige Teilnehmer in sportlichen Challenges um Preise kämpfen. Für die gute Stimmung sorgt ein DJ, der die Gäste mit Remixen kontinuierlich durch den Nachmittag und Abend führt.

Von der Fitness-Freifläche zum Open Gym mit Kraftgeräten

Im ersten Schritt, der im Mai 2025 beendet worden ist, wurde die Fläche erweitert und der Boden mit neuen nachhaltigen Sport-Gummimatten ausgelegt. Zusätzlich dazu wurde eine 20 Meter lange Kunstrasenbahn angelegt. Im zweiten, dem aktuellen Schritt, wird das Outdoor-Gym mit einem Dach geschützt sodass auch bei Regen und kälteren Temperaturen jederzeit im Freien mit 13 Kraft- und 7 Cardiogeräten trainiert werden kann. Außerdem wird der Standort um eine Umkleide und eine moderne Relaxing-Area mit Terrasse für mehr Komfort erweitert. „Easy Access“ gibt die IT-gestützte Drehtür am Eingang, die durch QR-Codes und Mobiltelefon den Zutritt ermöglicht.

Der HYRAYSE-Gründer zum neuen Fitness Konzept

„HYRAYSE steht für ein neues Kapitel in der Fitnesswelt. Unsere Mission ist es, ein innovatives Hybrid-Trainingserlebnis zu schaffen, das die Vorteile eines modernen Outdoor-Gyms mit digitaler Technologie und einer aktiven Community vereint.“, so Leon Freiholz über den Antrieb der Düsseldorfer Gym-Begeisterten. Im HYRAYSE Outdoor-Gym können Mitglieder in geführten Workouts trainieren oder die professionellen Geräte eigenständig für individuelle Trainings nutzen.

HYRAYSE ist das smarte & personalfreie Outdoor-Gym.

Das klassische Konzept des „Trimm-dich-Pfads“ wird hier zu einem modernen, hybriden Outdoor-Gym weiterentwickelt. Dabei entsteht eine innovative Kombination aus einem smarten, personalfreien Fitnessstudio im Freien, digitalen Anwendungen, einem einfachen Ticketing-System und einer starken Community. Das gesamte Konzept stützt sich auf vier zentrale Säulen:

Ein innovatives, smartes und personalfreies Outdoor-Gym

Eine begleitende smarte, digitale App mit KI

Ein effizientes und benutzerfreundliches Ticketingsystem

Eine starke und motivierende Community

