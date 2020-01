HYTORC auf Informationstour 2020

Verschraubungs-Know-how vor Ort

München, 9. Januar 2020. Die fortschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende hohe Innovationsrate bringen im Verschraubungsbereich epochale Neuerungen. Fundiertes Fachwissen aus erster Hand ist für Unternehmen so wichtig wie nie zuvor, um die Chancen der sich rasch weiterentwickelnden Technik gewinnbringend zu nutzen und gleichzeitig alle denkbaren Risiken auszuschließen. Als weltweiter Branchenführer forciert HYTORC den Fortschritt in der Verschraubungstechnik und intensiviert gleichzeitig die direkte Kommunikation. „Der unmittelbare Kontakt zu den Anwendern und der Informationsaustausch mit Experten haben höchste Priorität bei HYTORC. Alle Kunden und Interessenten lade ich herzlich zu einem persönlichen Gespräch im Rahmen einer der Veranstaltungen ein. Selbstverständlich bieten sich auch Möglichkeiten, HYTORC-Produkte in Aktion zu erleben“, sagt Patrick Junkers, Geschäftsführer der Barbarino & Kilp GmbH – HYTORC.

Die HYTORC Informationstour startet mit dem TAR 2020 (29./30. Januar, Hotel Dorint Sanssouci Potsdam). Das renommierte Jahrestreffen der Stillstands-Community bereichert HYTORC mit einem Fachvortrag zur Richtlinie VDI/VDE-MT 2637 Blatt 1 – Qualifikation in der Schraubtechnik. Zudem präsentiert HYTORC als Aussteller das einzigartige Flanschkonzept, das dauerhaft dichte Verbindungen gewährleistet und in 2019 entscheidende Neuerungen erfahren hat.

Die Maintenance (12./13. Februar, Messe Zürich) ist die Schweizer Leitmesse für industrielle Instandhaltung. Angesprochen sind alle Berufsgruppen, die sich mit Anlagenwartung, Ersatzteilen, Smart Maintenance, Arbeitssicherheit und technischen Lösungen auseinandersetzen. HYTORC ist als Aussteller vertreten und präsentiert am eigenen Messestand sein komplettes Sortiment an hydraulischer, pneumatischer und elektrischer Verschraubungstechnik. Highlights mit höchstem Anwendernutzen sind die innovativen digitalen Produkte wie die zukunftsweisende Schraubprozesssteuerung Eco2TOUCH, die unter anderem eine automatische Dokumentation bietet.

Traditionell vertreten ist HYTORC auf dem Lieferantentag in Mecklenburg-Vorpommern (18. März, HanseMesse Rostock). Ziel der Veranstaltung ist es, Unternehmen miteinander zu vernetzen, um Know-how zu bündeln und Lieferwege zu verkürzen. Am Stand 42 präsentiert HYTORC sein gesamtes Portfolio im Bereich Verschraubungstechnik. Cleverness, Leistungsstärke und Vielseitigkeit der HYTORC-Produkte zeigen die Anwendungsprofis in Live-Demonstrationen. Im Fokus stehen dabei auch die vielfältigen Vorteile und Herausforderungen durch die Digitalisierung der Verschraubungstechnik.

Höchstleistung und fairer Wettbewerb sind Tugenden, für die HYTORC steht und eintritt. Mit besonderer Freude beteiligt sich HYTORC daher als Teilnehmer und Aussteller am BASF Firmencup 2020 (06. Mai, Hockenheimring). Auf Initiative der BASF entstand 2003 das Konzept für eine Firmenlaufveranstaltung, die mittlerweile knapp 17.000 Teilnehmer aus 820 Unternehmen zusammenbringt. Mit vollem sportlichem Einsatz und mit einem auf das Thema Flanschverschraubung ausgerichteten Produktportfolio geht HYTORC an den Start.

„Versagensmechanismen von Schraubenverbindungen“ ist eines der wichtigsten Themen, die das VDI Wissensforum 2020 behandelt (07./08. Mai, Best Western Plus Plaza Hotel Darmstadt). HYTORC zeigt als Aussteller unter anderem seine clevere Komplettlösung, mit der Unternehmen risikobehaftete Verschraubungen jederzeit im Griff haben. Der High-Tech-Werkstattwagen beinhaltet Pumpe, Scanner, Label-Drucker und Verschraubungswerkzeug. Damit ist er die lange gesuchte smarte und simple Lösung für Serienverschraubungen, bei denen aus Haftungsgründen eine lückenlose Dokumentation erfolgen muss.

Die Teilnehmer des Petrochemie- und Raffineriekongress“ PRC 2020 (18./20. Mai, Austria Trend Hotel Savoyen Wien) diskutieren in der aktuellen Auflage die drängende Frage: „Wie kann man die Marktbedingungen erfüllen und eine langfristige Rentabilität erzielen?“ Eine tausendfach praxiserprobte Antwort zur drastischen Reduzierung von Wartungs- und Reparaturkosten bei gleichzeitig höchster Sicherheit liefert das ganzheitliche Flanschkonzept von HYTORC. Am HYTORC-Informationsstand demonstrieren Spezialisten den Nutzen und die zahlreichen Anwendungsfälle des unerreicht sicheren und effizienten HYTORC-Flanschkonzepts.

Über HYTORC:

Das im Jahr 1968 gegründete Unternehmen HYTORC ist die weltweit führende Marke für drehmomentgesteuerte, vorspannkraftgenaue Verschraubungstechnik. Seit vielen Jahren vertrauen namhafte Industrie-Unternehmen auf ganzheitliche Lösungskompetenz, hochqualitative Produkte und konsequenten Kundenservice. Zahlreiche Patente stehen für einen Innovationsvorsprung am Markt und nachgewiesenen Mehrwert in punkto nachhaltiger Kosten-Nutzen-Optimierung sowie dem Bestreben nach Prozess- und Arbeitssicherheit. www.hytorc.de

Firmenkontakt

Hytorc

Catrin Junkers

Justus-von-Liebig-Ring 17

82152 Krailling

+49 89 230999-0

c.junkers@hytorc.de

http://www.hytorc.de

Pressekontakt

Brand+Image

Timothy Göbel

Von-Eichendorff-Str. 41

86911 Dießen a. A.

08807 9475642

hytorc@brandandimage.de

http://www.brandandimage.de

Bildquelle: Barbarino&Kilp GmbH