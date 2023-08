i-Port im neuen Gewand

Relaunch der Webseite mit Fokus auf Fachhandel und modernem Design

allcop freut sich den Launch der neuen Webseite der Fachhandelsmarke i-Port bekannt zu geben. Mit einem frischen, modernen Design und einer klaren Ausrichtung auf den Fachhandel, verspricht der Relaunch ein verbessertes und kundenorientiertes Online-Erlebnis.

Die neue Webseite von i-Port wurde entwickelt, um die Anforderungen und Bedürfnisse des Fachhandels besser zu erfüllen und die Benutzerfreundlichkeit für Kunden und Geschäftspartner gleichermaßen zu steigern. Ein zeitgemäßes Layout, verbunden mit intuitiver Navigation, ermöglicht es den Besuchern, mühelos durch das umfangreiche Produktportfolio zu navigieren und detaillierte Informationen über die neuesten Innovationen von i-Port zu erhalten.

Mit diesen bedeutenden Verbesserungen setzt i-Port neue Maßstäbe für die Interaktion mit Kunden und Geschäftspartnern, um eine erfolgreiche und reibungslose Zusammenarbeit zu gewährleisten. Besucher der Webseite können sich auf ein modernes, benutzerfreundliches Erlebnis freuen, das die Identität und das Engagement von i-Port für den Fachhandel hervorhebt.

Durch das etablierte Fachhandelskonzept der Firma allcop wird den Fachhändlern ein Rundum-Sorglos-Paket geboten, welches sich stets an aktuellen Marktgegebenheiten orientiert und durch passende Kampagnen unterstützt wird. Neben der weiterhin wichtigen Möglichkeit, analoge Filme zu entwickeln, können Partner aus einer Vielzahl digitaler Bestellmöglichkeiten schöpfen.

Der Onlineshop bietet unkomplizierte Gestaltungsvorgänge für alle angebotenen Fotoprodukte. Ergänzend durch die Bestellsoftware steht eine Vielzahl an Kreativelementen zur Verfügung, um jedes Meisterwerk einzigartig gestalten zu können. Mobil können ebenso ausgewählte Fotobücher in der i-Port App gestaltet werden. Durch die Laboranbindung der Terminals vor Ort, besteht neben Sofortdrucken die Möglichkeit auf das komplette Sortiment zu zugreifen.

Mit diesen Services steht allcop bereits seit vielen Jahren als zuverlässiger und leistungsfähiger Fulfillment-Partner ihren Kunden zur Seite.

„Unsere Kunden stehen für uns im Mittelpunkt, und wir wollen ihnen ein nahtloses Erlebnis bieten, wenn sie unsere Webseite besuchen. Der Relaunch von i-Port markiert einen bedeutenden Schritt in Richtung einer noch stärkeren Partnerschaft mit unserem Fachhandel und ermöglicht es uns, deren Anforderungen besser zu erfüllen“, so Andreas Schätzle, CCO und Mitglied der Geschäftsführung bei allcop.

Die 1959 gegründete allcop GmbH & Co. KG mit Sitz in Lindenberg zählt mit ihren knapp 200 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern im Fotobereich in Europa. Die Geschäftstätigkeit des inhabergeführten Mittelständlers beinhaltet die klassischen Aufgaben eines Fotolabors sowie On-Demand-Produktion, White Label Produktion, Mass Customization, sowie Software-Integration und Dienstleistungen im Bereich Schul- und Kinderfotografie.

Firmenkontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

Tel.: +49 (0)8381 503-0



http://www.allcop.com

Pressekontakt

allcop Farbbild Service GmbH & Co. KG

Andreas Schätzle

Kreuzhofstrasse 5

88161 Lindenberg

+49 8381 503-1919



http://www.allcop.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.