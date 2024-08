IAA Transportation 2024: Shell präsentiert innovative Lösungen für modernes digitales Fuhrparkmanagement

Hamburg, 20. August 2024 – Auf der IAA Transportation vom 17. bis 22. September 2024 in Hannover zeigt das Energieunternehmen alles rund um Produkte und Dienstleistungen, die Geschäftskunden mit der Shell Card erhalten können. In Halle 12/Stand C61 können Interessenten alles zu den Fuhrparklösungen von Shell erfahren. Unter anderem auch zur vielseitigen Shell Card, die weit mehr bietet als Tanken und Laden. Fuhrparkkunden profitieren mit ihr von einem europaweit ausgebauten Tankstellennetz und können neben herkömmlichen Kraftstoffen auch emissionsarme Alternativen, wie Bio-LNG und Shell Renewable Diesel nutzen. Zudem bietet die Shell Card die Möglichkeit, E-Fahrzeuge und E-LKWs mit Strom zu laden und über sie Mautgebühren in ganz Europa abzuwickeln.

Digitales Fuhrparkmanagement mit Shell Fleet Hub

Shell Fleet Hub bietet Fuhrparkmanagern ein effizientes und umfassendes digitales Fuhrparkmanagement. Die Plattform ermöglicht eine einfache Abrechnung und zeigt alle Transaktionen in Echtzeit an. Kunden erhalten so umfassende Kontrolle und Möglichkeiten zur Optimierung ihres Fuhrparks. Mit der Shell Card erhalten Geschäftskunden somit alles aus einer Hand, was nicht nur die Effizienz steigert, sondern auch bei Herausforderungen, wie zum Beispiel der Dekarbonisierung ihres Fuhrparks unterstützt.

Effiziente Dekarbonisierung von Fuhrparks mit A2Z

Ein weiteres Tool rund um Dekarbonisierungsthemen ist der innovative Guide Accelerate To Zero (A2Z). A2Z unterstützt Fuhrparks bei der Erstellung eines individuellen Fahrplans für ihre Dekarbonisierungsreise. Mit einem neuen TCO-Kalkulator können Fuhrparkmanager gemeinsam mit den Shell Ansprechpartnern ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) ermitteln und berechnen wann und in welchem Umfang es sinnvoll ist, ihren Fuhrpark zu dekarbonisieren und auf neue Antriebsstoffe umzustellen. Einer zukunftsweisen Strategie steht damit nichts mehr im Weg.

Beratung, Kraftstoffe und Services aus einer Hand

Shell hilft mit seinem ganzheitlichen Ansatz Unternehmen dabei, emissionsärmer zu werden und ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Im Fokus der Messe stehen daher auch die CO2-ärmeren Kraftstoffe, wie Shell BioLNG, und Shell Renewable Diesel (HVO). Auch Elektromobilität ist für Fuhrparks mittlerweile ein wichtiges Thema geworden. Depot-Ladelösungen auf dem eigenen Betriebshof bieten eine flexible Ergänzung zum öffentlichen Ladenetz. Shell bietet für jedes Unternehmen individuelle Möglichkeiten für die Ladehardware, um den individuellen Bedarf abzudecken. Kunden profitieren mit der Shell Card darüber hinaus von einem europaweit ausgebauten Tankstellennetz, denn die Shell Card kann auch bei zahlreichen Akzeptanzpartnern genutzt werden.

Mautgebühren in ganz Europa einfach und übersichtlich abgewickelt

Shell unterstützt Geschäftskunden auch bei der Mautabwicklung europaweit. Die Mautexperten von Shell bieten Fuhrparkmanagern kompetente Beratung und die Kunden profitieren von europaweiten Mautabrechnungsmöglichkeiten. Transportunternehmen sehen sich aktuell mit vielen Herausforderungen konfrontiert und mit dem ganzheitlichen Lösungsansatz von Shell haben sie die Möglichkeit sich die Lösung auszuwählen, die genau zu ihrer Fuhrparkkonstellation passt.

Ladelösungen von Shell findet man nicht nur in Halle 12/Stand C61, sondern voraussichtlich auch an den Ständen von MAN und Iveco.

Die Shell Card ist mehr als nur eine einfache Tankkarte. Mit ihr können Geschäftskunden in einem der größten Stationsnetze europaweit tanken, emissionsarme Alternativen wie Bio-LNG oder Shell Renewable Diesel nutzen, ihre E-Fahrzeuge und Lkw mit Strom laden oder Mauten in Europa abwickeln. Für das digitale Fuhrparkmanagement steht mit Shell Fleet Hub eine Plattform bereit, die eine einfache Abrechnung ermöglicht und alle Transaktionen in Echtzeit aufzeigt. Mit der Shell Card erhalten Kunden alles aus einer Hand und können ihren Fuhrpark effizient optimieren und die Dekarbonisierung vorantreiben.

Weitere Informationen unter www.shell.de/shellcard

Firmenkontakt

Shell

Shell Pressestelle

Suhrenkamp 71-77

22335 Hamburg

+49 89 99 38 87-0



http://www.shell.de/shellcard

Pressekontakt

Shell

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

+49 89 99 38 87-0



http://www.shell.de/shellcard

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.