IBC-Kompetenz in Edelstahl aus einer Hand

SCHÄFER WERKE Gruppe übernimmt Automationstechnik GmbH

Neunkirchen/Langenwang, 9. September 2025. Zwei starke Familienunternehmen bündeln ihre Kompetenzen: Die SCHÄFER WERKE Gruppe hat mit Wirkung zum 1. Juli 2025 vollständig die Automationstechnik GmbH im österreichischen Langenwang übernommen. Mit dieser strategischen Akquisition stärkt SCHÄFER Container Systems als führender Hersteller von Intermediate Bulk Containern (IBC) und Sonderbehältern aus Edelstahl die Marktposition und erweitert das Produktportfolio signifikant. Sowohl die jeweiligen Produktionsstandorte als auch die weltweiten Vertriebsstrukturen der beiden Unternehmen bleiben nach der Übernahme unverändert bestehen.

Der Zusammenschluss vereint über 80 Jahre Expertise im metallverarbeitenden Behälterbau. Für Geschäftspartner und Kunden beider Unternehmen bedeutet die Übernahme ein nochmals erweitertes Produkt- und Serviceangebot – von Heizcontainern mit Gefahrgutzulassung bis hin zu digitalen Lösungen zur Zustandsüberwachung und einer smarten Logistikintegration.

Umfassendes IBC-Portfolio

Ziel der Partnerschaft ist es, das umfassendste Portfolio an Edelstahlcontainern am Markt zu bieten – von Standard-IBC über Heiz- und Gefahrgutbehälter bis hin zu aseptischen Speziallösungen für hochsensible Anwendungsbereiche. Industriekunden ebenso wie Vermietgesellschaften profitieren somit von einem umfassenden Produktangebot aus einer Hand. Die Erweiterung digitaler Services, etwa zur Containerüberwachung oder Prozessintegration, steht ebenfalls im Fokus der künftigen Entwicklung.

Zwei Familienunternehmen – ein Ziel

Die Automationstechnik GmbH ist weltweiter Technologieführer in der Herstellung aseptischer Edelstahlcontainer mit Volumina von 200 bis 2000 Litern für verschiedenste Anwendungsbereiche. Das Unternehmen ist unter anderem ein gefragter Partner der fruchtverarbeitenden Lebensmittelindustrie. Zu weiteren Schwerpunkten zählen die Branchen Chemie, Pharma und Kosmetik.

SCHÄFER Container Systems bietet ein umfangreiches Sortiment an Edelstahl-IBCs für verschiedene Anwendungen, für flüssige, pastöse oder feste Stoffe. Das Unternehmen setzt auf innovative Technologien und verfügt über weltweite Vertriebsaktivitäten.

Zum Hintergrund: In den kommenden Jahren ist international ein weiterwachsender Bedarf an Edelstahl-IBCs zu erwarten – zusätzlich befördert durch Regularien wie die EU-Verpackungsverordnung, Anforderungen von Versicherungsgesellschaften sowie den generellen Trend zum Umstieg von Kunststoff- auf nachhaltige und sichere Edelstahlbehälter.

Gemeinsame Basis für Wachstum und Innovation

„Mit der Übernahme der Automationstechnik GmbH schärfen wir weiter unsere technologische Kompetenz und unterstreichen unseren Anspruch, ein ganzheitlicher Anbieter im Bereich IBC zu sein“, erklärt Marcus Düber, Geschäftsführer der SCHÄFER Werke Gruppe. „Gemeinsam schaffen wir eine starke Plattform für weiteres Wachstum und Innovation.“

„Wir freuen uns, mit der SCHÄFER WERKE Gruppe einen starken Partner gefunden zu haben, der unsere Werte teilt und unserem Unternehmen langfristige Entwicklungsperspektiven bietet“, so Thilo Reich, Geschäftsführer der Automationstechnik GmbH. „Unsere Kunden können sich auch künftig auf hochwertige, aseptische Behälterlösungen und besten Service verlassen.“

Standorte bleiben erhalten – Synergien im Fokus

Die Automationstechnik GmbH wird weiterhin eigenständig am Markt agieren, wobei eine enge Koordination mit SCHÄFER Container Systems erfolgt – insbesondere in Vertrieb und Kundenbetreuung. Beide Produktionsstandorte bleiben bestehen. Gleichzeitig sollen Synergien in Einkauf, Produktion und Digitalisierung gezielt gehoben werden.

Die dazugehörigen Text- und Bilddateien stehen sowohl in deutscher als auch englischer Sprache zum Download bereit.

Die familiengeführte SCHÄFER WERKE Gruppe mit Hauptsitz in Neunkirchen im Siegerland ist mit diversifizierten Geschäftsbereichen weltweit tätig: EMW Stahl-Service-Center, Lochbleche, Behältersysteme und Industriecontainer, Infrastruktur für Rechenzentren sowie Einrichtungen für Büro und Werkstatt. Diese Geschäftsbereiche arbeiten auf der gemeinsamen Grundlage hochwertigen Stahlfeinblechs, dessen Verarbeitung zu den traditionellen Kernkompetenzen des Unternehmens gehört.

