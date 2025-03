IBIZA STARTET IN DIE SAISON 2025

INSPIRATION FÜR DEN SOMMER AUF DER WEISSEN INSEL

Ibiza, 31. März 2025 – Während die Tage länger werden und die Mittelmeersonne wärmer wird, bereitet sich Ibiza auf eine weitere lässige Sommersaison vor. Obwohl Ibiza für sein pulsierendes Nachtleben bekannt ist, bietet die Insel im Sommer auch eine Vielzahl kultureller, künstlerischer und sportlicher Veranstaltungen. Im Jahr 2025 können sich Besucher auf eine Reihe lokaler Festivals und Aktivitäten freuen, die das Erbe der Insel, ihre Natur und ihren kreativen Geist präsentieren.

Für diejenigen, die in den Rhythmus der Insel eintauchen und den besonderen Charme Ibizas genießen möchten, gibt es keine bessere Unterkunft als die exklusiven Häuser der Palladium Hotel Group.

Eine Reise durch Tradition, Kunst und Mode von Ostern bis August

Im April finden die Osterprozessionen auf den Kopfsteinpflasterstraßen von Dalt Vila statt. Vom 11. bis 20. April bieten diese feierlichen und fesselnden Paraden mit traditionell gekleideten Teilnehmern, die heilige Ikonen tragen, einen authentischen Einblick in die spirituellen und kulturellen Traditionen Ibizas.

Im Mai verwandelt das Mittelalterfest von Ibiza Dalt Vila in einen lebendigen mittelalterlichen Marktplatz. Besucher können in historische Nachstellungen eintauchen, Kunsthandwerk bewundern und traditionelle Küche genießen, während die alte Festung von den Klängen der Spielleute und dem Anblick der Ritter in Rüstungen widerhallt.

Im Juni können sich Kunstliebhaber auf die Contemporary Art Now (CAN) Art Fair freuen, die vom 25. bis 29. Juni auf dem FECOEV-Messegelände auf Ibiza stattfindet. Diese prestigeträchtige Veranstaltung, die nun zum vierten Mal stattfindet, bringt aufstrebende und etablierte Künstler aus der ganzen Welt zusammen und präsentiert innovative Werke aus verschiedenen Medien, darunter Malerei, Skulptur, Fotografie und digitale Kunst. Besucher können die sich entwickelnde Welt des künstlerischen Ausdrucks durch eine kuratierte Auswahl an Galerien und interaktiven Installationen erkunden.

Modebegeisterte finden ihr eigenes Stück vom Paradies beim Ibiza Fashion Festival, das auch im Juni stattfindet. Das Festival ist eine Feier der nachhaltigen und ethischen Mode vor dem Hintergrund des Boheme-Geistes Ibizas. Mit innovativen Designern, innovativen umweltfreundlichen Kollektionen und beeindruckenden Modenschauen verkörpert das Festival den mühelos schicken Stil der Insel.

Wenn der Hochsommer eintrifft, wird im August mit den Festes de la Terra der Schutzpatron von Ibiza, Sant Ciriac, gefeiert. Ibiza-Stadt wird zu einem Zentrum der Feierlichkeiten, mit traditionellen Tänzen, Live-Musik und einem spektakulären Feuerwerk, das den Himmel über dem Mittelmeer erleuchtet und die reiche Geschichte und die gemeinschaftlichen Bräuche der Insel ehrt.

Die Kunst des Genusses: Die richtigen Unterkünfte auf Ibiza

Für alle, die die perfekte Balance zwischen Genuss und Komfort suchen, bietet die Auswahl an Hotels und Resorts der Palladium Hotel Group den idealen Rückzugsort auf Ibiza. Ganz gleich, ob Sie nach einem Platz in der ersten Reihe oder einem ruhigen Rückzugsort nach langen Tanznächten suchen, diese Hotels sind für jeden Ibiza-Reisenden geeignet.

Eine der am meisten erwarteten Hoteleröffnungen dieses Sommers, „The Unexpected Ibiza Hotel“, entsteht aus dem legendären The Ushuaïa Tower in Playa d’en Bossa und bietet 180 hochwertige Zimmer und Suiten, die mit exklusiven Details ausgestattet sind. Diese Umgestaltung wird eine raffinierte Mischung aus luxuriösen Unterkünften, avantgardistischer Gastronomie (darunter Europas erstes Hell’s Kitchen by Gordon Ramsay Restaurants) und unvergleichlicher Unterhaltung bieten und damit einen neuen Standard für Ibizas lebendige Hotelszene setzen.

Für ein lässigeres, aber ebenso anspruchsvolles Erlebnis bietet das BLESS Hotel Ibiza eine Oase des Luxus an der Nordostküste der Insel. Hier treffen atemberaubende Ausblicke auf das Meer, Infinity-Pools und erstklassige Gastronomie auf eine Atmosphäre von kultivierter Ruhe. Es ist der perfekte Zufluchtsort für alle, die die gelassene Seite Ibizas genießen möchten, ohne auf die pulsierende Energie der Insel verzichten zu müssen.

Grand Palladium Select Palace Ibiza wird von vielen Reisenden als das beste All-inclusive-Familienhotel auf Ibiza angesehen. Am ruhigeren Ende von Playa d’en Bossa gelegen, neben dem Grand Palladium White Island Resort & Spa, bietet es die perfekte Mischung aus Verwöhnung und Inselcharme. Das Resort steht für Entspannung am Meer in edler Form: üppige Gärten und eine weitläufige Poollandschaft, die zum längsten Sandstrand der Insel führt. Gäste des Grand Palladium Select Palace Ibiza profitieren von einem breiten Spektrum an zusätzlichen Dienstleistungen und exklusiven Vorteilen. Die Zimmer der Einstiegsklasse sind hier Junior-Suiten, alle mit eigener Terrasse oder Balkon und Meerblick. Gäste können den „Infinite Indulgence“-All-inclusive-Service mit Premium-Getränken und erstklassigen À-la-carte-Restaurants genießen. Reservierte Poolbereiche mit Pool-Butlerservice und bevorzugter Zugang zum Zentropia Palladium Spa & Wellness sind ebenfalls Teil des Grand Palladium Select-Erlebnisses. Kulinarisch wird einiges geboten: In einer Mischung aus À-la-carte- und Buffetrestaurants wird alles von frischen mediterranen Meeresfrüchten bis hin zu herzhaften mexikanischen Gerichten serviert. Ein Favorit ist das Il Palazzo, wo die Gäste bei handgemachter Pasta und italienischen Weinen im sanften Schein von Laternen verweilen können.

Für Reisende, die auf Ibiza einen luxuriösen Rückzugsort suchen, bietet TRS Ibiza Hotel ein außergewöhnliches All-inclusive-Erlebnis nur für Erwachsene. Dieses Fünf-Sterne-Hotel in Cala Gracio besticht durch eine ruhige Atmosphäre, die sich von der berühmten Partyszene der Insel abhebt. Die Gäste loben immer wieder das aufmerksame und freundliche Personal des Hotels, das für eine einladende Atmosphäre sorgt. Das Design des Hotels unterstreicht die entspannte Stimmung mit geräumigen Suiten mit elegantem, pastellfarbenem Dekor und atemberaubendem Blick auf das Mittelmeer. Ein Highlight ist der Infinity-Pool im Gravity Sky Lounge auf dem Hoteldach. Es ist der ideale Ort, um die berühmten Sonnenuntergänge Ibizas zu genießen. Wellness-Liebhaber werden das Zentropia Palladium Spa & Wellness lieben, das eine Reihe von Behandlungen und Einrichtungen wie Saunen, Dampfbäder und ein gut ausgestattetes Fitnessstudio bietet.

Ob es der Puls einer vollen Tanzfläche, die gemeinsame Freude an einem lokalen Festival oder die Ruhe einer Suite am Meer ist, der Sommer auf Ibiza 2025 hat für jeden Gast seinen eigenen Reiz. Die magnetische Energie der Insel, gepaart mit luxuriösen Unterkünften und einer außergewöhnlichen Auswahl an Veranstaltungen, macht diesen Sommer zur perfekten Zeit, um die Magie der Weißen Insel zu erleben.

