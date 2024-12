IBM über den Weihnachtsmann 2.0

KI transformiert den Kundenservice am Nordpol

In der hektischen Vorweihnachtszeit hat der Weihnachtsmann alle Hände voll zu tun. Die Globalisierung hat auch ihn verändert: Vom Selbstständigen mit einem kleinen Team von Freiberuflern hat er sich zu einem expandierenden Dienstleistungsunternehmen entwickelt, das zahlreiche Abteilungen und komplexe Verantwortlichkeiten vereint. Die Herausforderungen sind riesig – mit einer stetig wachsenden Zahl an Wunschzetteln und der weltweiten Geschenkelieferung könnte man fast meinen, ein Weihnachtswunder sei notwendig.

Doch in der modernen Welt steht ihm ein ganz besonderer Assistent zur Seite: ein digitaler Weihnachtself in Form von Künstlicher Intelligenz (KI). IBM bietet bereits Lösungen, die in verschiedensten Branchen erfolgreich eingesetzt werden und nun auch die Weihnachtswerkstatt am Nordpol revolutionieren könnten. Wie KI die Abläufe vom Sammeln der Wunschzettel bis hin zur umweltfreundlichen Logistikplanung optimieren kann, zeigt der folgende Blick hinter die Kulissen.

1. Der Wunschzettel-Zauber: KI scannt und sortiert die Kinderwünsche

Jedes Jahr wächst die Wunschliste des Weihnachtsmanns weiter an. Doch wie kann er sicherstellen, dass alle Briefe aus der ganzen Welt rechtzeitig gesichtet und bearbeitet werden? Die Lösung liegt im intelligenten Prozessmanagement, wie es IBM Business Partner Papyrus Software bietet. Automatisierung, Effizienzsteigerung und die Entlastung von Routineaufgaben stehen dabei im Mittelpunkt.

Papyrus Software und IBM haben eine umfassende Plattform entwickelt, die Unternehmen auf ihrem Weg zur digitalen Transformation unterstützt. Dabei kommen leistungsstarke KI-Funktionen von IBM zum Einsatz: Verarbeitungsintelligenz und automatische Mustererkennung durch IBM Process Mining, KI-gestützte Datenverarbeitung und -integration mit IBM watsonx.ai sowie eine einfache Interaktion in natürlicher Sprache mit IBM watsonx Assistant. Diese Tools arbeiten Hand in Hand, um die Optimierung und Automatisierung von Prozessen voranzutreiben.

Durch die smarte Prozessoptimierung werden Kinderwünsche effizient gescannt, kategorisiert und nach Häufigkeit geordnet. Der Weihnachtsmann kann so sofort erkennen, welche Geschenke am beliebtesten sind und seine Produktionskapazitäten entsprechend anpassen. Ob Kuscheltiere, Spielkonsolen oder Bücher – die KI ordnet alles nach Beliebtheit und Alter, was dem Elfen-Team ermöglicht, die Vielzahl an Anfragen genau und schnell zu bearbeiten.

2. Die besten Elfen am richtigen Platz: Optimiertes Talentmanagement durch smarte Algorithmen

Auch der Weihnachtsmann muss sich den großen HR-Herausforderungen unserer Zeit stellen. Ein globaler Arbeitskräftemangel und eine wachsende Qualifikationslücke machen sein Geschäft komplizierter als je zuvor. Damit kein Kind zu Weihnachten leer ausgeht, muss der Weihnachtsmann sein Talentmanagement neu gestalten. Dabei setzt er auf KI-gestützte Tools, um Innovation und Wachstum am Nordpol voranzutreiben.

Eine Studie des IBM Instituts für Business Value (IBV) aus dem Jahr 2024 zeigt, wie moderne Personalexpert_innen das Potenzial der generativen KI im HR-Bereich ausschöpfen können. Mit Künstlicher Intelligenz lassen sich der Recruitingprozess optimieren, automatisierte Kompetenzanalysen durchführen, personalisierte Lernempfehlungen aussprechen und sogar potenzielle Mitarbeiterfluktuationen frühzeitig vorhersagen.

Dem Weihnachtsmann ist es gelungen, seine fleißigen Helfer_innen effizienter einzuteilen. Die KI analysiert, welcher Elf in welchem Bereich besonders gut ist, und weist diesen optimal den jeweiligen Projekten zu. Durch die Automatisierung komplexer Workflows werden zudem die oft überlasteten Elfen von repetitiven, administrativen Aufgaben entlastet. Dies hat nicht nur dazu beigetragen, dass die Geschenkeproduktion auf Hochtouren läuft, sondern auch die Stimmung in der Werkstatt merklich verbessert.

3. Nachhaltig unterwegs: KI sorgt für schnelle und energiesparende Schlittenfahrten

Für den Weihnachtsmann ist die pünktliche Auslieferung der Geschenke weltweit keine leichte Aufgabe. Um sicherzustellen, dass kein Kind auf der Strecke bleibt, muss er nicht nur schnell unterwegs sein, sondern auch auf unerwartete Hindernisse wie Schneestürme, Flugverbotszonen oder plötzliche Zeitverschiebungen vorbereitet sein. Die richtige Routenplanung wird also zur Kunst – und um diese Kunst zu perfektionieren, hat der Weihnachtsmann einen cleveren Helfer an seiner Seite.

Dank der Zusammenarbeit zwischen IBM und SAP können Unternehmen weltweit ihre Logistik präzise und effizient steuern. Mithilfe innovativer KI-Lösungen, die speziell für die Konsumgüterindustrie und den Einzelhandel entwickelt wurden, lassen sich Lieferketten in Echtzeit optimieren und Routen dynamisch anpassen. Eine ähnliche Technologie könnte dem Weihnachtsmann helfen, die besten Wege. sowie die Landeplätze für den Schlitten zu finden – und das in Echtzeit. Neben Verkehrs- und Wetterbedingungen berücksichtigt die KI auch die CO2-Bilanz jeder Route, um die pünktliche Lieferung aller Geschenke und eine Minimierung des ökologischen Fußabdrucks zu gewährleisten. So freut sich auch die Umwelt über Weihnachten.

4. Wunschzettel-Hotline: Chatbot beantwortet Kinderfragen schnell und persönlich

In diesem Jahr gibt es für die Kinder eine besondere Überraschung: Der Weihnachtsmann setzt eine innovative Telefonhotline ein, um schnell und persönlich auf die Anfragen der Kinder zur Geschenkelieferung zu antworten. Dank der Integration von KI und moderner Sprachverarbeitung kann der Voicebot nun die Kinderanrufe entgegennehmen und dabei für eine persönliche Note sorgen. Die Kinder erhalten nicht nur eine schnelle Antwort, sondern auch regelmäßige Updates. Der Sprachbot informiert sie, ob ihr Brief bereits eingegangen ist und ob das Geschenk schon in Arbeit ist, was die Wartezeit bis Heiligabend ein kleines Stückchen verkürzt – und das auf eine ganz moderne, digitale Weise.

IBM Kunde Audi Interaction nutzt eine ähnliche Technologie in seinem Kundenservice, um mit seinen Kund_innen in Echtzeit zu interagieren und deren Anfragen effizient zu bearbeiten. Basierend auf einem Modell, das mit IBM watsonx.ai in der IBM Cloud abgestimmt und anhand von Daten über die unterschiedlichen Intentionen der Anrufer trainiert wurde, gibt der Voicebot passende Antworten. IBM watsonx Assistant übersetzt die gesprochenen Anrufe in Text und wandelt die Textantworten wieder in gesprochene Sprache um. Die Lösung bietet den Kunden ein attraktives Erlebnis, und die Kundeninteraktion wird stets professionell und premiumgerecht gestaltet. Jetzt kann auch der Weihnachtsmann die Unmenge an Anfragen schnell und genau bearbeiten – ohne den Überblick zu verlieren!

5. Weihnachtstrends unter der Lupe: Mit KI zur besseren Planung und vorausschauenden Entscheidungen

Auch die Planung für das nächste Fest ist für den Weihnachtsmann wichtig! Dank der Hilfe von KI kann er nun die Unmenge an Daten aus der vergangenen Weihnachtssaison analysieren, um wertvolle Einblicke zu gewinnen und verborgene Trends zu erkennen. Welche Geschenke waren in diesem Jahr besonders gefragt? Wie viele Geschenke hat sich ein durchschnittliches Kind gewünscht? Welche Länder, Städte und Gemeinden hatten die längsten Bestelllisten? Und wie lange dauerte die durchschnittliche Lieferzeit? Mithilfe von KI-gestützten Erkenntnissen wird es für den Weihnachtsmann und seine Elfen viel einfacher, ihre Kapazitäten für das nächste Fest besser zu planen und gezielt auf die Wünsche der Kinder einzugehen.

Wie die Kooperation von IBM mit ABO Wind zeigt, kann KI dabei helfen, verschiedene Marktinformationen schnell und effizient zu verarbeiten. Seit einiger Zeit nutzt der hessische Projektentwickler für erneuerbare Energien eine auf der IBM Watson Discovery basierte Lösung. Diese KI-gestützte Software hilft dem Unternehmen, unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen zu analysieren und damit fundierte, strategische Entscheidungen zu treffen. Ähnlich könnte der Weihnachtsmann von einer solchen Technologie profitieren, indem er Geschenkwünsche, Lieferzeiten und regionale Vorlieben schneller auswertet, um zukünftige Trends frühzeitig zu erkennen. So kann er seine Ressourcen besser koordinieren und sicherstellen, dass jedes Kind zur Weihnachtszeit genau das Geschenk erhält, das es sich gewünscht hat.

Der IBM Business Partner Valantic bietet genau zu diesen Themen am Dienstag, den 17. Dezember um 09.30 h ein Webinar zum Thema „Einsatz von KI am Nordpol: Von fiktiven Weihnachtsmann-Szenarien zu realen Anwendungen“ an.

Dank der Hilfe der KI ist das Weihnachtsfest in diesem Jahr besser organisiert und nachhaltiger als je zuvor. Alles läuft glatt, die Geschenke sind pünktlich, und selbst der Weihnachtsmann hat endlich mal Zeit für einen Kakao. Ho ho ho – der Weihnachtsmann 2.0 ist da!

