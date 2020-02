ibml präsentiert den schnellsten Ultra-high-Volume Dokumentenscanner der Welt

ibml FUSiON ist die alles umfassende Plattform zur intelligenten Informationserfassung

Birmingham, Alabama, 10. Februar 2020

Imaging Business Machines – ibml – der weltweit führende Anbieter von intelligenten Information-Capture-Lösungen präsentiert die nächste Generation seiner Ultra-high-Volume Dokumentenscanner.

Eine Revolution in diesem Sektor, denn die neue ibml FUSiONTM-Serie kann die unterschiedlichsten Erfassungsprozesse auf einer Plattform verarbeiten. Hierfür hat der Hersteller die Scan-Geschwindigkeit auf bis zu 730 A4-Seiten pro Minute erhöht. Für Datenextraktion und Informationsmanagement ist die in ibml FUSiON integrierte KI Software verantwortlich: Um den Unternehmen die digitale Transformation einfach und effizient zu gewährleisten, extrahiert ibml FUSiON Informationen aus den Dokumenten und übergibt sie an die digitalen Prozesse. Damit beschleunigen die ibml-Scanner geschäftskritische Anwendungen in einer bislang unerreichten Geschwindigkeit.

ibml FUSiON ist der weltweit schnellste intelligente Dokumentenscanner.

In einer Umfrage der Association for Intelligent Information Management (AIIM) erklärten 62 Prozent der befragten Unternehmen, dass sie sich „zur digitalen Transformation verpflichtet“ fühlen. Ein Hindernis bei der Transformation seien allerdings Papierdokumente; laut AIIM bleiben diese auch in Zukunft eine entscheidende Quelle für geschäftskritische Informationen. Die immer schneller wachsenden Papiermengen erforderen logischerweise das exponentiell schnellere Verarbeiten dieser Dokumente. Und dies erhöht die Kosten für die Unternehmen, denn mühsame und teure Vor- und Nachbereitung erfordert 76 Prozent der gesamten Erfassungskosten.

Die Möglichkeit, diese Kosten und Arbeiten zu eliminieren, würde jedoch die Produktivität innerhalb der Unternehmen drastisch steigern (Quelle: The Total Cost of Scanning: A Framework for Analysis and Improvement, ECM Connection).

Und genau dies ist der ibml-Ansatz, den die ibml FUSiON Serie realisiert.

„Banken, Behörden und BPOs arbeiten seit fast drei Jahrzehnten mit unseren Dokumentenscannern. Um ihre Herausforderungen im Informationsmanagement zu bewältigen, vertrauen viele der weltweit größten Unternehmen auf ibml.“, sagt ibml President und CEO Martin Birch. „Wir bieten unseren Kunden die beste künstliche Intelligenz auf dem Markt, verbunden mit der schnellsten Dokumentenverarbeitung. Auf diese Weise extrahieren wir geschäftskritische Daten, erfassen das Wissen einer Organisation und beschleunigen die Entscheidungsprozesse – und das für Kunden in 48 Ländern.“

ibml FUSiON ist eine Plattform für alle Dokumentenprozesse. „So können ibml Kunden jetzt ihre Produktivität deutlich steigern und gleichzeitig ebenso deutlich die Kosten senken“ so Birch. „Praktisch innerhalb von Stunden können genau die Branchen die digitale Transformation schaffen, die die höchsten Anforderungen an die Dokumentenerfassung und Informationsverarbeitung haben. Gemeinsam werden wir die digitale Transformation vorantreiben und gleichzeitig die Kosten der Dokumentenverarbeitung senken.“

Die ibml FUSiON-Serie setzt neue Maßstäbe und revolutioniert die hochvolumige intelligente Dokumentenverarbeitung.

Das sind die Highlights:

– Informationen in Echtzeit erleichtern das Verständnis von Dokumenten, Daten werden bereits während des Scanvorgangs extrahiert und geprüft und minimieren Fehler in nachgelagerten Prozessen.

– ibml FUSiON ist 67 Prozent schneller als sein Vorgänger und ermöglicht es Kunden, unternehmenskritische Prozesse in kürzester Zeit zu erledigen. Da mehr Volumen bewältigt wird, steigert die Organisation ihre Produktivität und senkt die Kosten.

– Die neue, zum Patent angemeldete ibml „iQpro“-Bildverarbeitungstechnologie perfektioniert die Bildqualität und ist Grundlage für eine exakte Datenextraktion.

– Verbesserungen beim Einzug und ein breiterer Dokumententransport vergrößern die Auswahl der Dokumentenformate, die verarbeitet werden können.

– Die zum Patent angemeldete Erkennung von Briefumschlägen reduziert Stopps, erhöht die Produktivität, während gleichzeitig der Bedarf an Trennblättern reduziert wird.

– Mechanische Sortierfächer stapeln Dokumente akkurat und senken die Arbeitskosten nach dem Scan.

– Inhaltsbasiertes dynamisches Drucken ermöglicht intelligente Prüfpfade für gescannte Dokumente und sichert so die Aufbewahrungskette für die Papierunterlagen.

– Benutzerorientiertes Design vereinfacht den Betrieb, verständliche Fehlermeldungen weisen schnell auf Probleme hin und verbessern die Produktivität.

– Getrennte Luftstromsysteme halten den Papierstaub von der Systemelektronik fern.

“ Die ibml FUSiON Serie ist in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt.“, sagt Pete Rudak, ibml Vice President of Engineering. „Mit den richtigen Technologien, innovativen Lösungen und neu entwickelten Konzepten konnten wir Anforderungen und Probleme unserer Kunden lösen. Das Ergebnis ist ibml FUSiON – die umfassende Plattform, die jeder Anwender von ibml erwartet: elegantes, modernes Design kombiniert mit höchster Scan-Geschwindigkeit, brillanter Bildqualität und Künstlicher Intelligenz.“

ÜBER ibml

Mit Hauptsitz in Birmingham, Alabama (USA) und mehr als 250 Mitarbeitern ist ibml weltweit führend in der intelligenten Erfassungsautomatisierung – „Intelligent Capture Automation“ – mit höchsten Papiervolumen. Ausgerüstet mit branchenführender Künstlicher Intelligenz und Scannern mit maximaler Geschwindigkeit unterstützt ibml Unternehmen dabei, geschäftskritische Daten zu extrahieren, Wissen zu generieren und auf diese Weise kritische Entscheidungen zu beschleunigen. Die weltweit größten Unternehmen und Organisationen verlassen sich auf ibml, um ihre Herausforderungen im Informationsmanagement zu meistern: Bildung, Bankwesen, Finanzdienstleister, Bund, Länder und Kommunen, Versicherungen, BPOs, Unternehmen im Gesundheitswesen, Telekommunikations- und Versorgungsunternehmen. ibmls Suite aus Hardware, Software und Services ist in mehr als 80 Prozent der weltweit größten Poststellen und Mailrooms zu finden.

Firmenkontakt

Imaging Business Machines GmbH

Steffen Unmuth

Line-Eid-Str. 3

D-78467 Konstanz

+49-7531-36171-0

+49-7531-36171-23

sunmuth@ibml.com

http://www.ibml.com

Pressekontakt

European Partner Solutions

Ina Schmidt

Caldy Road 88

CH48 2HZ Caldy

+44 151 625 4823

ina.schmidt@eu-partner.com

http://www.eu-partner.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.