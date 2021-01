IBsolution unterstützt Digitalisierung in der Pferdezucht

Entwicklung von mehreren Apps für den Oldenburger Pferdezuchtverband

Der Oldenburger Pferdezuchtverband ist einer der führenden Zuchtverbände in Deutschland. Um die Abläufe rund um die Online-Versteigerung von Pferden zu vereinfachen, arbeitet der Verband aktuell an der Digitalisierung der Prozesse mithilfe von SAP-Lösungen. IBsolution ist einer der Projektpartner und entwickelt die passenden Apps, mit denen Auktionsorganisatoren, Veterinärmediziner und Kaufinteressenten über die SAP Cloud Platform relevante Informationen bereitstellen oder abrufen können.

Oldenburger gehören zu den erfolgreichsten Pferderassen im internationalen Spitzensport und werden in den klassischen Disziplinen Dressur und Springreiten eingesetzt. Aufgrund ihrer körperlichen Eigenschaften sind sie auch in der Pferdezucht stark nachgefragt. Über die Online-Plattform ehorses bietet der Oldenburger Pferdezuchtverband regelmäßig Pferde zum Verkauf an. Um seine führende Position in Deutschland weiter auszubauen, ist der Verband bestrebt, die Professionalisierung dieser Auktionen voranzutreiben. Dabei helfen digitale Lösungen auf SAP-Basis. Sie sollen das Bereitstellen und Abrufen von Informationen für alle Beteiligten deutlich einfacher und schneller machen.

Prozess auf der Basis von Apps vereinfachen

Im Vorfeld von Pferdeauktionen können sich Kaufinteressenten umfassend über die angebotenen Tiere informieren und beispielsweise die Gesundheitsdaten der Pferde einsehen, die ein Veterinärmediziner im Rahmen einer Untersuchung ermittelt hat. Bisher läuft dieser Prozess handschriftlich und in Papierform ab, wodurch er umständlich und langwierig ist. Daher hat der Oldenburger Pferdezuchtverband gemeinsam mit SAP und weiteren Partnern ein Projekt ins Leben gerufen, das die Erfassung der Gesundheitsdaten von Pferden im Rahmen von Versteigerungen digitalisieren soll. Auch IBsolution ist an dem Projekt beteiligt. Das Heilbronner SAP-Beratungshaus verantwortet die Entwicklung der erforderlichen Anwendungen auf der SAP Cloud Platform.

Beteiligte nutzen spezifische Anwendungen

In Zukunft steht dann beispielsweise für die Organisation der Versteigerungen eine App zur Verfügung. Sie bietet grundlegende Informationen wie das Datum der nächsten Auktion und eine Übersicht der dort angebotenen Pferde. Über eine weitere Applikation füllt der zuständige Veterinärmediziner einen digitalen Fragenkatalog zur Gesundheit der Tiere aus und formuliert seine Abschlussbewertung. Darüber hinaus lassen sich auch radiologische Bilddaten und andere wichtige Informationen integrieren. Eine dritte App stellt den Kaufinteressenten die digitalen Gesundheitsdaten der Pferde nach Freischaltung bereit. So haben sie die Möglichkeit, sich an zentraler Stelle und unkompliziert ein Bild vom Zustand der Tiere zu machen.

Digitaler Standard für die Gesundheitsdaten von Pferden

Mit dem digitalisierten Prozess schafft der Oldenburger Pferdezuchtverband einen neuen Standard für die Erfassung von Gesundheitsdaten in der Pferdezucht. Künftig werden alle relevanten Informationen auf einer konsolidierten Plattform bereitgestellt und sind einfach abrufbar. Das beschleunigt nicht nur die Prozesse, sondern erhöht auch die Transparenz der Versteigerungen und stärkt das Vertrauen in die Pferdezucht. Die erste Auktion auf Basis der entwickelten App möchte der Oldenburger Pferdezuchtverband im Frühjahr 2021 durchführen.

IBsolution ist ein auf SAP spezialisiertes Beratungshaus mit Stammsitz in Heilbronn und weiteren Standorten in Deutschland, Frankreich, Bulgarien und der Schweiz. Das Unternehmen versteht sich als Experte für alle SAP-Themen aus den Bereichen SAP S/4HANA, C/4HANA, Business Intelligence, Master Data Management, Identity Management, Security, Digitalisierung sowie Cloud-Computing. Und das bereits seit 2003 – unabhängig und inhabergeführt. Mehr als 200 engagierte Mitarbeiter schaffen bei IBsolution Lösungen, die sowohl die Fachbereiche als auch die IT begeistern. Kunden erhalten Business-Nutzen verpackt in Festpreispaketen, Nearshore-Angeboten und innovativen Produkten, die das Portfolio von SAP ideal ergänzen.

