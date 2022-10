iC Consult Group übernimmt Kapstone

Führender IAM-Dienstleister schließt dritte strategische Akquisition ab und erweitert damit seinen globalen IAM-Footprint und die Managed-Services-Ressourcen

München – 5. Oktober 2022 – Die iC Consult Group, der weltweit führende Anbieter von Managed Services und Consulting-Dienstleistungen im Bereich Identity & Access Management (IAM), gibt den Abschluss der Akquisition von Kapstone Technologies LLC, einem globalen Anbieter von Identity- und Security-Services, bekannt. Die Transaktion markiert die dritte strategische Übernahme der IC Consult. Über die finanziellen Rahmenbedingungen wurde Stillschweigen vereinbart.

Kapstone ist ein renommierter IAM- und Security-Spezialist mit Hauptsitz in Somerset, New Jersey, und Niederlassungen in Kanada und Indien. Das 2013 gegründete Unternehmen verfügt über eine tiefe Kenntnis der Bereiche Identity & Access Management, Privileged Account Management (PAM), Identity SOC, Compliance Reporting und API-Security. Das Unternehmen beschäftigt eine Reihe von Branchenexperten und Thought Leadern für Enterprise Security.

Jürgen Biermann, CEO der iC Consult Group, kommentiert: „Ich freue mich sehr über diese strategische Akquisition. Als etablierter MSP mit einem breiten Portfolio von Managed Services und Lösungen für die schnelle und erfolgreiche IAM-Einführung erweitert und verbessert Kapstone unser globales Managed-Service-Angebot sowie die Präsenz und die Umsetzungskapazitäten in den Vereinigten Staaten. Die wachsende Niederlassung in Indien erschließt uns darüber hinaus Zugang zu einem großen Pool an talentierten und erfahrenen IAM-Experten – und wird es uns ermöglichen, insbesondere globalen Kunden attraktive Offshore-Optionen anzubieten. Das Team arbeitet bereits eng mit unseren europäischen, nordamerikanischen und chinesischen Standorten zusammen, um rund um die Uhr verfügbare, globale Managed Services zu bieten.“

Heiko Hütter, Senior Executive für Managed Services bei iC Consult, ergänzt: „Kapstone bietet eine leistungsstarke Suite von Next-Generation Identity-Services auf der Basis von Best-of-Breed-Technologien führender IAM-Anbieter. Ihr kundenorientierter Ansatz ist der Vision von iC Consult sehr ähnlich, und es wird spannend sein, unsere Strategie und Portfolios zu kombinieren, um den Wert für unsere Kunden zu maximieren.“

Harish Jangada, Managing Partner und Mitbegründer von Kapstone sagt: „Die Business-Welt von heute ist von einer immer schnelleren Cloud-Einführung und immer kürzeren Innovationszyklen geprägt. Eine auf starken Identities aufsetzende Cybersecurity ist ein tragender Eckpfeiler dieser Transformation. Die Akquisition ermöglicht es uns, unseren Kunden geschäftskritische, transformative, skalierbare und robuste IAM-Lösungen über ein globales Netzwerk hochqualifizierter IAM-Experten anzubieten.“

„Als Teil der iC Consult Group erweitert Kapstone seinen Aktionsradius über die Grenzen des US-Marktes hinaus und erweitert sein globales Angebot an Managed Services. Auch mit iC Consult wird Kapstone an der bewährten Unternehmenskultur festhalten, die Kundenbeziehungen in den Vordergrund stellt und die Leidenschaft für Technologie fördert“, so Pravin Patil, Managing Partner und Co-Founder von Kapstone.

Saurabh Sharma, ebenfalls geschäftsführender Gesellschafter und Co-Founder, fügt hinzu: „Mit iC Consult haben wir einen gleichgesinnten Partner gefunden, der unsere Leidenschaft für Service Excellence, Customer Enablement und Employee Empowerment teilt. Als größtes IAM-fokussiertes Unternehmen weltweit ist es unsere Vision, eine treibende Kraft bei der Einführung innovativer und exzellenter IAM-Lösungen zu sein – und die Cybersicherheit unserer Kunden stetig zu verbessern.“

Die Übernahme von Kapstone ist die dritte große Akquisition der iC Consult: Das Unternehmen, das von The Carlyle Group und Jürgen Biermann als Hauptanteilseignern gehalten wird, hatte zuvor die IAM-Spezialisten ICSynergy (Plano, Texas) und SecureITsource (Roswell, Georgia) übernommen und sich als weltweit führender Pure-Play-IAM-Dienstleister etabliert.

Interessierte Leser finden weitere Informationen unter https://www.ic-consult.com.

About iC Consult

iC Consult Group, headquartered in Munich, Germany, is the leading independent consultancy, systems integrator, and managed services provider for Identity & Access Management (IAM). The service portfolio covers Managed Services for IAM including advisory, architecture, implementation, integration, support, and operations. iC Consult Group has more than 800 employees and offices in Germany, the USA, the UK, India, Switzerland, Austria, Spain, Bulgaria, Canada, and China.

More information at www.ic-consult.com

