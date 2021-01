IceGiant ProSiphon Elite CPU-Kühler – neu bei Caseking

Pressemitteilung

– Zur sofortigen Veröffentlichung freigegeben –

IceGiant ProSiphon Elite: Eine völlig neue Art, deine CPU zu kühlen.

Ab sofort bei Caseking verfügbar!

Berlin, 22.01.2021

Es ist so weit. Schon länger tauchen Prototypen mit IceGiants Thermosiphon-Technologie in der Presse oder bei Youtube auf, für Endkunden war die spannende Innovation aber bisher unerreichbar. Die lange Wartezeit ist jetzt endlich vorbei und jeder kann sich diesen Meilenstein der Hardware-Entwicklung ins heimische Gehäuse holen. Eine völlig neue Kategorie in Sachen Kühlung. Jetzt bei Caseking bestellen!

Mit dem ProSiphon Elite bietet IceGiant einen ausgesprochen leistungsstarken Prozessorkühler an, der auf dem Thermosiphon-Effekt basiert. Durch die clevere Ausnutzung physikalischer Prinzipien zirkuliert die Flüssigkeit im Inneren des geschlossenen Kreislaufs ganz ohne Pumpe. Anders als bei herkömmlichen Heatpipes erfordert die Zirkulation der Flüssigkeit kein Erkalten. Damit wird die sonst häufige Abnahme der Kühlleistung in thermischen Grenzbereichen umgangen. Diese konnte auftreten, wenn das geschlossene System insgesamt zu heiß wurde, um ein erneutes abkühlen und damit verflüssigen der Gas gewordenen Kühlflüssigkeit zuzulassen.

Diese Innovation verschafft dem IceGiant ProSiphon einen enormen Vorteil gegenüber grundsätzlich ähnlich funktionierenden Wasserkühlungen und AiOs. Wasserpumpen haben als vergleichsweise komplexes mechanisches Bauteil nicht nur eine begrenzte Lebenszeit, sondern machen auch Geräusche. Da keine Pumpe erforderlich ist, fällt eine der häufigsten Fehlerquellen von herkömmlichen AiOs beim ProSiphon Elite komplett weg. Die einzige Geräuschquelle sind die regulierbaren Lüfter.

Die Features des IceGiant ProShiphon Elite im Überblick:

– Leistungsstarker Kühler mit patentierter ProSiphon-Technologie

– Inklusive vier 120 mm großen PWM-Lüftern

– Effiziente Thermal Grizzly Kryonaut-Wärmeleitpaste

– Für RAM-Module bis 48 mm Höhe geeignet

– Kompatibel mit gängigen Sockeln von Intel und AMD, auch Threadripper

Im Lieferumfang sind insgesamt vier Lüfter enthalten, die per PWM-Signal gesteuert werden können und in der Push-Pull-Konfiguration montiert für einen effektiven Luftaustausch sorgen.

Ebenfalls sind befestigungsklammern für alle gängigen CPU-Sockel von AMD und Intel enthalten. Dank seiner großen Kontaktfläche eignet sich der IceGiant ProSiphon Elite CPU-Kühler hervorragend für AMDs Threadripper-Prozessoren. Darüber hinaus legt der Hersteller eine kleine Spritze Thermal Grizzly Kryonaut-Wärmeleitpaste bei.

Der IceGiant ProSiphon Elite bei Caseking:

https://www.caseking.de/icegiant-prosiphon-elite-cpu-kuehler-cpig-001.html

Der IceGiant ProSiphon Elite ist für 184,90 Euro ab sofort bei Caseking erhältlich!

Über die Caseking GmbH

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die perfekte Durchführung der Arbeiten übernimmt Deutschlands erfolgreichster Modder Ali “THE CRE8OR” Abbas.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Firmenkontakt/Pressekontakt:

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstr. 1

10589 Berlin

marketing@caseking.de

www.caseking.de

