Ich – das neue bunte Album von Andrea Schön

Andrea Schön wohnt seit 15 Jahren in Belgien und ist seit +-10 Jahren gut unterwegs als Deutsche Schlagersängerin in Ihrem jetzigen Wohnort Belgien.

Bisher hat Andrea immer Single CD’s auf dem Markt gebracht und auch ein paar Hitparaden-Votings erhalten – von Platz 1-10 waren.

sie immer platziert. Wie man auf Facebook folgen kann, ist sie den Deutschen, Schweizer und Österreichischen Zuhörern sehr dankbar dafür.

Ich, ist ein Album mit Cover’n und neuen Songs. Andrea kann sich hier sehr gut identifizieren und hat den Wunsch den Belgischen

Fans und Ihrem Fanclub gefolgt um ein FULL Album auf zu nehmen und es auf dem Markt zu bringen. Es sind 17 wunderbare volkstümliche Nummern entstanden, die zum Zuhören und Tanzen einladen.

Die ersten 50 Alben sind bei Ihrer eigenen CD Vorstellung in Belgien bereits verkauft.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk für den Liebhaber der Deutschen Schlagermusik.

Ich wünsche allen Lesern und Zuhörern ein gesegnetes Weihnachtsfest.

Ein TV Auftritt ist bereits geplant und wird im Neujahr 2020 bekannt gemacht.

Die CD ist erhältlich als Download (itunes – spotify etc) und kann auch bestellt werden bei Andrea.

Unter andrea.schon@telenet.be

Andrea Schön – Ich (Album mit 17 Titeln)

Label, Verlag und Labecode:: D&V Blue line Belgien LC 507831

Copyright D&V Blue line

VÖ-Datum 23. November 2019

ISRC: 7446019585573

Mehr Infos zu Andrea Schön gibt es im web bei ihr auf Facebook

Info- und Bildquelle: Büro Andrea Schön

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook und anderen sozialen Medien und Business-Plattformen. Wir machen eine Mailbemusterung bei ca. 700 Webradios und lokale UKW-Radios, sowie 145 DJs. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland. Genauso ist es möglich CD-Bemusterungen in Österreich, Schweiz, Südtirol und Belgien vorzunehmen. Angebote senden wir Ihnen gerne zu. Wir sind auch bei Xing, Linkedin, Facebook, Google Drive, Pinterest, Instapaper, Dtoday, Diiego, Marketingbörse, Marktplatz Mittelstand, Kompetenznetzwerk Mittelstand, Stadtleben und Twitter.

Firmenkontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

kontakt@sperbys-musikplantage.de

http://www.sperbys-musikplantage.de

Pressekontakt

HPS-Entertainment & Sperbysmusikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr 55

12049 Berlin

030/65911004

hps-win@gmx.net

http://sperbysmusikplantage.over-blog.com

Bildquelle: Büro Andrea Schön