„Ich mache das nicht, um andern zu gefallen.“

Wie die Künstlerin MarHeni ein Statement setzt

Berlin, Juli 2025 – Was niemand wollte, wird jetzt zum gefragten Statement: Kunst mit Haltung, mit Kante – und mit Erfolg. Während andere sich anbiedern, geht sie ihren ganz eigenen Weg: kompromisslos, direkt, mit einer Botschaft, die sitzt. Und obwohl sich lange kein Galerist fand, der ihre Werke ausstellen wollte, hat sie sich Stück für Stück in die Sichtbarkeit gekämpft – mit echtem Impact.

Die Rede ist von der Künstlerin MarHeni.

Der Anfang war rau: keine Galerie, keine Bühne, kein Applaus. Doch statt sich zu verbiegen, blieb sie bei sich – und ihrer Kunst. Heute ist sie weiter denn je entfernt vom klassischen Kunstbetrieb, und genau das macht auch ihren Erfolg aus. Bereits Anfang des Jahres wurde ein Auftrag von Hermann Scherer an Land gezogen – ein Statement, nicht nur ein Bild.

Im Mai folgte eine Ausstellung direkt am Kurfürstendamm – mitten im pulsierenden Herzen Berlins, dort, wo man sonst nur etablierte Namen sieht. Kein Zufall, sondern Konsequenz.

Jetzt geht es weiter in die nächste Liga: Zwei hochkarätige Ausstellungen noch dieses Jahr. Im Schlosshotel Grunewald, einem Ort, der für Luxus, Klasse und Exklusivität steht, wird ihre Kunst im Spätsommer neue Räume erobern – und damit auch neue Kreise. Und als wäre das nicht genug: Im Winter folgt eine Ausstellung in der Schweiz – dort, wo Kunst nicht nur gezeigt, sondern gesammelt wird.

MarHenis Werke sind längst nicht mehr nur Kunst. Sie sind Haltung. Ausdruck. Widerspruch. Und Erfolg. Zahlreiche Werke wurden bereits verkauft, neue Sammler:innen gewinnen kontinuierlich dazu. Und: Wer denkt, sie wolle sich „etablieren“, hat nicht aufgepasst – sie tut es längst.“Ich mache das nicht, um anderen zu gefallen. Ich mache das, weil ich weiß, dass meine Kunst Menschen bewegt. Und weil ich an meine Botschaft glaube – kompromisslos, klar, echt.“

Sie hat gelernt, nicht auf Erlaubnis zu warten.

Sie hat sich ihren Weg selbst erschaffen.

Und jetzt? Jetzt beginnt ihre Kunst, genau dort aufzutauchen, wo sie am meisten Wirkung entfaltet: in Räumen voller Einfluss – und in Menschen, die bereit sind, sich wirklich zu spüren.

Was einst abgelehnt wurde, wird heute gefeiert.

Nicht, weil sie sich verändert hat – sondern weil sie sich nie verbogen hat.

Professionelle Kunst & Speakerin

Kontakt

MarHeni

Maria Hennig

Spanische Allee 162

14129 Berlin

015120521487



http://www.mariahennig.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.