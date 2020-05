iCompetence beruft Krister Paulsen als Director Data Services

Hamburg, 29.4.2020 – Die iCompetence GmbH, führende Beratung für Digital Intelligence, holt Krister Paulsen als Director Data Services an Bord. Paulsen verantwortet ab sofort die Weiterentwicklung des Data Services-Teams und bringt die datengetriebenen Innovationen des Bereichs voran, zu dem neben der Analyse und dem Data Engineering auch die Data Science gehört. Er übernimmt den Posten vom bisherigen Director Data Services Joost Hillringhaus.

Krister Paulsen kommt von Yours Truly, wo er – nach Jahren bei Jung von Matt next – als Senior Account Manager ein eigenes Kundenportfolio geführt hat. Der Fokus seiner Tätigkeit lag neben der Kundenführung auf der Steuerung der internen Gewerke bei der Konzeption und technischen Umsetzung von digitalen Anwendungen. Matthias Postel freut sich auf die Zusammenarbeit mit Krister Paulsen: “Seine schnelle Auffassungsgabe, gepaart mit technischem und inhaltlichem Verständnis sowie sein unternehmerisches Denken machen ihn zu einem perfekten Innovator und Gesprächspartner, in- wie extern.”

Die iCompetence GmbH berät Kunden aus Handel, Finance und Medien, ihr Digitalgeschäft datenbasiert und strategisch aufzustellen. Die Verstärkung des Teams durch Paulsen ermöglicht einen Ausbau der Schnittstelle zwischen Kunden und Data Science.

Für Krister Paulsen ist das Team von iCompetence genau der richtige Ort zu dieser Zeit: “Das Data Service-Team von iCompetence arbeitet auf ganz hohem Niveau. Gerade jetzt, da die Digitalisierung für viele Unternehmen so entscheidend wird, freue ich mich, mit diesem Team unsere Kunden bei Digitalisierungsmaßnahmen voranzubringen.”

Über iCompetence

Seit 2009 hilft die iCompetence GmbH ihren Kunden aus Handel, Finance, Tourismus und Medien, ihr Digitalgeschäft datenbasiert und strategisch aufzustellen. Das Team um Gründer und CEO Matthias Postel umfasst heute rund 30 Experten, die von den Standorten Hamburg und München aus Unternehmen wie REWE, comdirect bank ag und die DER Touristik beraten. In einer für Deutschland einzigartigen Breite ist iCompetence fur die wichtigsten Digitaltools u.a. von Google über Adobe und DOMO bis hin zu Tealium und Webtrekk zertifiziert. Die Zertifizierungen sind Zeugnis der qualitativ hochwertigen und breiten Aufstellung, die es iCompetence ermöglicht, Kunden anbieterunabhängig zu der am besten geeigneten Lösung für ihr Digitalgeschäft zu beraten. Die iCompetence GmbH ist Vorreiter ihrer Branche: Schon im Gründungsjahr 2009 war Digital Intelligence die Richtung und Omnichannel das anvisierte Ziel. Mit dem Single Point of Truth (SPoT) hat die iCompetence GmbH bereits 2013 ein Konzept für die datenbasierte KI formuliert und 2014 die Digital Intelligence Conference ins Leben gerufen, auf der seither jährlich 100 handverlesene Entscheider die neuesten Entwicklungen der Digitalbranche diskutieren.

