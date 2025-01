IdentPro auf dem Supply Chain Forum Südwest 2025

Innovation trifft Expertise

Am 6. Februar 2025 ist es wieder soweit: Das Supply Chain Forum Südwest findet im Carmen Würth Forum in Künzelsau statt, und IdentPro ist mittendrin! Die Veranstaltung bringt 100 Branchenexpert*innen aus Logistik, Supply Chain Management und Maschinenbau zusammen und bietet eine erstklassige Plattform für Wissensaustausch, Networking und innovative Impulse.

Besuchen Sie uns an Stand 2!

Entdecken Sie, wie Echtzeit-Daten, KI und digitale Zwillinge die Zukunft der Intralogistik prägen. Unser Expertenteam zeigt Ihnen, wie das Warehouse Execution System (WES) durch Laserlokalisierung (RTLS) und KI-gestützte Prozesse papierlose, scan-freie Lagerprozesse ermöglicht – automatisiert, transparent und effizient.

Fachvortrag mit Dr. Martin Welp

– „Digitale Intralogistik: Scan-frei, papierlos, effizient – Wie RTLS & KI das gemischte Lager managen“

– Donnerstag, 6. Februar 2025

– Carmen Würth Forum, Künzelsau

Dr. Martin Welp, Managing von IdentPro, wird aufzeigen, wie modernste Technologien automatisierte Prozesse und fehlerfreie Lagerlogistik ermöglichen – von der Bestandsverwaltung bis zur optimierten Auftragsverteilung. Lassen Sie sich inspirieren und erhalten Sie exklusive Einblicke in die neuesten Logistiklösungen der Zukunft.

Ihre Highlights:

– Hochkarätige Keynotes führender Industrie-Expertinnen

– Exklusive Unternehmensführungen durch Würth

– Intensives Networking und direkter Austausch mit Branchenführerinnen

Starten Sie mit neuen Ideen und Kontakten in das Jahr 2025! Besuchen Sie uns beim Supply Chain Forum Südwest – IdentPro erwartet Sie an Stand 2!

Hier geht es zu den Tickets: https://www.bvl.de/scfsw

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0



https://www.identpro.de

Pressekontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-28



http://www.identpro.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.