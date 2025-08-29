IdentPro bei GAMBIT: Wie das WES zu scanfreien Lagerprozessen mit SAP EWM führt

Am 11. September 2025 lädt die GAMBIT Consulting GmbH zum Online-Event „SAP S/4HANA Insight – Supply Chain der Zukunft“. Im Fokus stehen zukunftsweisende Technologien und Strategien für resilientere, transparentere und effizientere Supply-Chain-Prozesse – mit einem besonderen Schwerpunkt auf SAP-Lösungen.

IdentPro ist mit einem eigenen Vortrag vertreten:

Von 13:00 bis 13:30 Uhr spricht Dr. Martin Welp, Managing Partner bei IdentPro, zum Thema:

Digitale Zwillinge und Echtzeitdaten: Scanfreie Lagerprozesse im EWM

In seinem Beitrag zeigt Dr. Welp, wie Unternehmen mithilfe von Echtzeitlokalisierung, KI und digitalen Zwillingen ihre Lagerprozesse nicht nur automatisieren, sondern auch vollständig scanfrei gestalten können. Und das nahtlos integriert in SAP EWM.

Praxisbeispiele aus der Industrie illustrieren, wie Unternehmen bestehende Lagerinfrastrukturen modernisieren, ohne die baulichen Gegebenheiten verändern zu müssen und wie dadurch Transparenz, Effizienz und Bestandssicherheit messbar steigen.

Jetzt kostenfrei teilnehmen

Die Veranstaltung richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus Logistik, IT und Supply Chain Management, die nach Lösungen für die Digitalisierung und Optimierung ihrer Prozesse suchen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Hier zum EVENT Anmelden: https://bit.ly/4mB5Y8w

Join the digital Intralogistics

Identpro ist führend in der Lageroptimierung und Spezialist für die Materialverfolgung in Produktion und Lager. Wir bieten Geschäftskunden weltweit schlüsselfertige Systemlösungen bestehend aus Hard- und Softwareprodukten zur Digitalisierung und Autonomisierung der Intralogistik, um diese nachhaltig und erfolgreich zu gestalten. Dazu nutzen wir unsere exklusive digitale Zwillingstechnologie, die auf unserer rein konturbasierten LIDAR-Echtzeit-Ortung für Intralogistik-Fahrzeuge basiert. Identpro hat seinen Hauptsitz in Troisdorf, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter www.identpro.de

Firmenkontakt

IdentPro GmbH

Christina Littau

Camp-Spich-Str. 4

53842 Troisdorf

02241 / 866392-0



https://www.identpro.de

Bildquelle: @gambit